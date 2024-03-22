https://ukraina.ru/20240322/1054038971.html
Почему ВСУ не нужны французы, зачем России НАТО и что в скором времени ждёт США - Ищенко
Почему ВСУ не нужны французы, зачем России НАТО и что в скором времени ждёт США - Ищенко - 22.03.2024 Украина.ру
Почему ВСУ не нужны французы, зачем России НАТО и что в скором времени ждёт США - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил причины и предсказал последствия возможной отправки французских войск на Украину, оценил ситуацию на Кавказе и рассказал, сколько осталось экономике США до полного краха
2024-03-22T11:32
2024-03-22T11:32
2024-03-22T11:32
видео
аркадий бабченко
ростислав ищенко
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
нато
последствия
франция
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00:23 - какое количество войск Франция отправит на Украину и чем они там будут заниматься?17:11 - чем опасны войска НАТО вдоль всей границы России?27:11 - похоронит ли госдолг США американскую экономику?37:20 - зачем Россия покупает долговые обязательства США?42:42 - зачем Армению собственные власти толкают к самоубийству?*во время интервью упоминается Аркадий Бабченко, внесённый в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Почему ВСУ не нужны французы, зачем России НАТО и что в скором времени ждёт США - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил причины и предсказал последствия возможной отправки французских войск на Украину, оценил ситуацию на Кавказе и рассказал, сколько осталось экономике США до полного краха
00:23
- какое количество войск Франция отправит на Украину и чем они там будут заниматься?17:11
- чем опасны войска НАТО вдоль всей границы России?27:11
- похоронит ли госдолг США американскую экономику?37:20
- зачем Россия покупает долговые обязательства США?42:42
- зачем Армению собственные власти толкают к самоубийству?
*во время интервью упоминается Аркадий Бабченко, внесённый в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.