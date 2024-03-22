Почему ВСУ не нужны французы, зачем России НАТО и что в скором времени ждёт США - Ищенко - 22.03.2024 Украина.ру
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Почему ВСУ не нужны французы, зачем России НАТО и что в скором времени ждёт США - Ищенко
Почему ВСУ не нужны французы, зачем России НАТО и что в скором времени ждёт США - Ищенко - 22.03.2024 Украина.ру
Почему ВСУ не нужны французы, зачем России НАТО и что в скором времени ждёт США - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил причины и предсказал последствия возможной отправки французских войск на Украину, оценил ситуацию на Кавказе и рассказал, сколько осталось экономике США до полного краха
2024-03-22T11:32
2024-03-22T11:32
видео
аркадий бабченко
ростислав ищенко
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
нато
последствия
франция
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00:23 - какое количество войск Франция отправит на Украину и чем они там будут заниматься?17:11 - чем опасны войска НАТО вдоль всей границы России?27:11 - похоронит ли госдолг США американскую экономику?37:20 - зачем Россия покупает долговые обязательства США?42:42 - зачем Армению собственные власти толкают к самоубийству?*во время интервью упоминается Аркадий Бабченко, внесённый в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.
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видео, аркадий бабченко, ростислав ищенко, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, нато, последствия, франция, войска, афганистан, война, советник, эммануэль макрон, логистика, боеприпасы, одесса, великобритания, польша, прибалтика, авиация, пво, военная эскалация, пилоты, москва, курск, многополярный мир, ввп, промышленность, катастрофа, япония, доллар, ссср, армения, йенс столтенберг, кавказ, азербайджан, карабах, ликвидация, иран, турция, видео
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Почему ВСУ не нужны французы, зачем России НАТО и что в скором времени ждёт США - Ищенко

11:32 22.03.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил причины и предсказал последствия возможной отправки французских войск на Украину, оценил ситуацию на Кавказе и рассказал, сколько осталось экономике США до полного краха
00:23 - какое количество войск Франция отправит на Украину и чем они там будут заниматься?
17:11 - чем опасны войска НАТО вдоль всей границы России?
27:11 - похоронит ли госдолг США американскую экономику?
37:20 - зачем Россия покупает долговые обязательства США?
42:42 - зачем Армению собственные власти толкают к самоубийству?

*во время интервью упоминается Аркадий Бабченко, внесённый в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.
 
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