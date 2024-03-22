"Отмороженная русофобия и прагматизм": эксперт рассказал о споре двух европейских политиков "на букву Ф" - 22.03.2024 Украина.ру
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"Отмороженная русофобия и прагматизм": эксперт рассказал о споре двух европейских политиков "на букву Ф"
"Отмороженная русофобия и прагматизм": эксперт рассказал о споре двух европейских политиков "на букву Ф" - 22.03.2024 Украина.ру
"Отмороженная русофобия и прагматизм": эксперт рассказал о споре двух европейских политиков "на букву Ф"
Москве нужно делать как можно больше преференций для Братиславы и для словаков, одновременно жестко выступая против чешского военного и гражданского экспорта в незападные страны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев
2024-03-22T03:40
2024-03-22T03:40
новости
чехия
словакия
роберт фицо
трухачев
москва
политика
оружие
россия
противостояние
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Когда ведется разговор о Чехии и Словакии, нужно понимать, что это до сих пор единое политическое пространство. Это не спор между государствами, а противостояние между двумя политиками с фамилиями "на букву Ф", рассказал эксперт.Это европейские политики, у которых есть абсолютно разная позиция: "отмороженный русофоб" премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер Словакии Роберт Фицо, добавил специалист.Надо сделать так, чтобы Роберт Фицо стал популярным политиком в Чехии. И надо сделать так, чтобы к власти в Праге пришел политик, который был бы на него похож. Для этого есть предпосылки, потому что рейтинг Фиалы падает, указал политолог."Москве нужно делать как можно больше преференций для Братиславы и для словаков, одновременно жестко выступая против чешского военного и гражданского экспорта в незападные страны", - подчеркнул Трухачев.Не надо недооценивать Чехию. Она по всему миру продает оружие на сумму более миллиарда долларов. Там большая оборонная промышленность. Этой стране Россия должна жестко противостоять, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова читайте на сайте Украина.ру
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новости, чехия, словакия, роберт фицо, трухачев, москва, политика, оружие, россия, противостояние, экспорт
Новости, Чехия, Словакия, Роберт Фицо, Трухачев, Москва, политика, оружие, Россия, противостояние, экспорт

"Отмороженная русофобия и прагматизм": эксперт рассказал о споре двух европейских политиков "на букву Ф"

03:40 22.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Москве нужно делать как можно больше преференций для Братиславы и для словаков, одновременно жестко выступая против чешского военного и гражданского экспорта в незападные страны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев
Когда ведется разговор о Чехии и Словакии, нужно понимать, что это до сих пор единое политическое пространство. Это не спор между государствами, а противостояние между двумя политиками с фамилиями "на букву Ф", рассказал эксперт.
Это европейские политики, у которых есть абсолютно разная позиция: "отмороженный русофоб" премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер Словакии Роберт Фицо, добавил специалист.
"Во всех странах есть политики русофобские, политики русофильские и несколько промежуточных вариантов. Причем в Словакии существуют дублеры чешских политических партий всех ориентаций", - отметил Трухачев.
Надо сделать так, чтобы Роберт Фицо стал популярным политиком в Чехии. И надо сделать так, чтобы к власти в Праге пришел политик, который был бы на него похож. Для этого есть предпосылки, потому что рейтинг Фиалы падает, указал политолог.
"Москве нужно делать как можно больше преференций для Братиславы и для словаков, одновременно жестко выступая против чешского военного и гражданского экспорта в незападные страны", - подчеркнул Трухачев.
Не надо недооценивать Чехию. Она по всему миру продает оружие на сумму более миллиарда долларов. Там большая оборонная промышленность. Этой стране Россия должна жестко противостоять, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова читайте на сайте Украина.ру
Александр Семченко
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