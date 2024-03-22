Эксперт о том, когда ВС РФ устроят "Афганистан" с Сумах и Чернигове, пробивая санитарную зону на 150 км - 22.03.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, когда ВС РФ устроят "Афганистан" с Сумах и Чернигове, пробивая санитарную зону на 150 км
Эксперт о том, когда ВС РФ устроят "Афганистан" с Сумах и Чернигове, пробивая санитарную зону на 150 км - 22.03.2024 Украина.ру
Эксперт о том, когда ВС РФ устроят "Афганистан" с Сумах и Чернигове, пробивая санитарную зону на 150 км
У России есть хороший опыт по созданию санитарных кордонов. Армия РФ может пройти на глубину в 150 километров в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
2024-03-22T05:00
2024-03-22T05:00
новости
россия
харьковская область
чернигов
афганистан
украина
граница
белгород
ссср
таджикистан
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Сейчас активность противника на границе пошла на спад. Попытки ВСУ предпринять новые провокации обернулись неудачей, сообщил редактор. Потому что российские военные выстроили систему территориальной обороны Белгородской области и готовы к отражению любых атак, рассказал эксперт.У России есть хороший опыт по созданию санитарных кордонов. Для этого надо выделить средства и грамотно ими управлять. Армия РФ может пройти на глубину в 150 километров в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Российские войска будут выполнять в этой зоне роль "санитаров", добавил он.Советские войска развернули там моторизированные маневренные группы (350–400 человек на технике с артиллерией и минометами) и временные заставы. Когда был создан этот санитарный коридор, никаких провокаций на границе СССР до 1989 года не было, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240321/1054004521.html
россия
харьковская область
чернигов
афганистан
украина
белгород
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новости, россия, харьковская область, чернигов, афганистан, украина, граница, белгород, ссср, таджикистан
Новости, Россия, Харьковская область, Чернигов, Афганистан, Украина, граница, Белгород, СССР, Таджикистан

Эксперт о том, когда ВС РФ устроят "Афганистан" с Сумах и Чернигове, пробивая санитарную зону на 150 км

05:00 22.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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У России есть хороший опыт по созданию санитарных кордонов. Армия РФ может пройти на глубину в 150 километров в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Сейчас активность противника на границе пошла на спад. Попытки ВСУ предпринять новые провокации обернулись неудачей, сообщил редактор. Потому что российские военные выстроили систему территориальной обороны Белгородской области и готовы к отражению любых атак, рассказал эксперт.
У России есть хороший опыт по созданию санитарных кордонов. Для этого надо выделить средства и грамотно ими управлять. Армия РФ может пройти на глубину в 150 километров в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Российские войска будут выполнять в этой зоне роль "санитаров", добавил он.

"Когда мы зашли в Афганистан, моджахеды несколько раз пытались прорваться на территорию Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Но пограничные войска КГБ пересекли границу и прошли на глубину до 100 километров", - отметил Матвийчук.

Советские войска развернули там моторизированные маневренные группы (350–400 человек на технике с артиллерией и минометами) и временные заставы. Когда был создан этот санитарный коридор, никаких провокаций на границе СССР до 1989 года не было, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Корнев интервью - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Вчера, 05:09
Дмитрий Корнев: Франция уже подкинула работу для России, но ее танки все равно погонят ВСУ до ПавлоградаУ Украины еще остается оружие и личный состав, который умеет им пользоваться. Обороняться всегда легче, чем наступать. В обороне противник еще что-то может предпринять. Изменения на линии фронта пока незначительные
 
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