Анатолий Матвийчук раскрыл, зачем Россия открыла советские склады, пока Запад ищет для Киева системы ПВО
Если Киев хочет улучшить свою ПВО, ему придется стандартизировать собственные комплексы с НАТО. Но Запад не передает Украине системы радиолокации и целеуказания, потому что ничего нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Ничего хорошего из затеи "скрестить" советские и западных систем ПВО у Украины не получится, это разные комплексы. И подходы к прикрытию войск у НАТО и СССР также были разные, рассказал эксперт.
Если Киев хочет улучшить свою ПВО, ему придется стандартизировать собственные комплексы с НАТО. Но эта затея также обречена на провал, потому что Запад не передает Украине системы радиолокации и целеуказания, добавил редактор.
"Запад пытается им это дать, но у него самого ничего нет. Те же "Пэтриоты" изготавливаются в единичном варианте за полгода-год. У немцев есть [ракетный комплекс малой и средней дальности] IRIS-T. Но он старенький. Да и производственных мощностей для него тоже нет", - подчеркнул Матвийчук.
Европа не готовилась к такому затяжному военному конфликту. При этом Россия открыла советские склады, из которых и выкатила все – от советских ПЗРК до С-500, все вооружение хорошо функционирует. У НАТО ничего этого нет, они с трудом нашли средства, чтобы прикрыть зону военных учений, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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