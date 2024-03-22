Анатолий Матвийчук раскрыл, зачем Россия открыла советские склады, пока Запад ищет для Киева системы ПВО - 22.03.2024 Украина.ру
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Анатолий Матвийчук раскрыл, зачем Россия открыла советские склады, пока Запад ищет для Киева системы ПВО
Анатолий Матвийчук раскрыл, зачем Россия открыла советские склады, пока Запад ищет для Киева системы ПВО - 22.03.2024 Украина.ру
Анатолий Матвийчук раскрыл, зачем Россия открыла советские склады, пока Запад ищет для Киева системы ПВО
Если Киев хочет улучшить свою ПВО, ему придется стандартизировать собственные комплексы с НАТО. Но Запад не передает Украине системы радиолокации и целеуказания, потому что ничего нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
2024-03-22T03:20
2024-03-22T03:20
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Ничего хорошего из затеи "скрестить" советские и западных систем ПВО у Украины не получится, это разные комплексы. И подходы к прикрытию войск у НАТО и СССР также были разные, рассказал эксперт.Если Киев хочет улучшить свою ПВО, ему придется стандартизировать собственные комплексы с НАТО. Но эта затея также обречена на провал, потому что Запад не передает Украине системы радиолокации и целеуказания, добавил редактор.Европа не готовилась к такому затяжному военному конфликту. При этом Россия открыла советские склады, из которых и выкатила все – от советских ПЗРК до С-500, все вооружение хорошо функционирует. У НАТО ничего этого нет, они с трудом нашли средства, чтобы прикрыть зону военных учений, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, киев, нато, пво, вооружение, пзрк, зрк patriot
Новости, Россия, Запад, Киев, НАТО, ПВО, вооружение, ПЗРК, ЗРК Patriot

Анатолий Матвийчук раскрыл, зачем Россия открыла советские склады, пока Запад ищет для Киева системы ПВО

03:20 22.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Boevaya mashinaIRIS-T
IRIS-T - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© commons.wikimedia.org / Boevaya mashina
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Если Киев хочет улучшить свою ПВО, ему придется стандартизировать собственные комплексы с НАТО. Но Запад не передает Украине системы радиолокации и целеуказания, потому что ничего нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Ничего хорошего из затеи "скрестить" советские и западных систем ПВО у Украины не получится, это разные комплексы. И подходы к прикрытию войск у НАТО и СССР также были разные, рассказал эксперт.
Если Киев хочет улучшить свою ПВО, ему придется стандартизировать собственные комплексы с НАТО. Но эта затея также обречена на провал, потому что Запад не передает Украине системы радиолокации и целеуказания, добавил редактор.
"Запад пытается им это дать, но у него самого ничего нет. Те же "Пэтриоты" изготавливаются в единичном варианте за полгода-год. У немцев есть [ракетный комплекс малой и средней дальности] IRIS-T. Но он старенький. Да и производственных мощностей для него тоже нет", - подчеркнул Матвийчук.
Европа не готовилась к такому затяжному военному конфликту. При этом Россия открыла советские склады, из которых и выкатила все – от советских ПЗРК до С-500, все вооружение хорошо функционирует. У НАТО ничего этого нет, они с трудом нашли средства, чтобы прикрыть зону военных учений, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Корнев интервью - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Вчера, 05:09
Дмитрий Корнев: Франция уже подкинула работу для России, но ее танки все равно погонят ВСУ до ПавлоградаУ Украины еще остается оружие и личный состав, который умеет им пользоваться. Обороняться всегда легче, чем наступать. В обороне противник еще что-то может предпринять. Изменения на линии фронта пока незначительные
 
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