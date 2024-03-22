https://ukraina.ru/20240322/1054019272.html

Анатолий Матвийчук раскрыл, зачем Россия открыла советские склады, пока Запад ищет для Киева системы ПВО

Анатолий Матвийчук раскрыл, зачем Россия открыла советские склады, пока Запад ищет для Киева системы ПВО - 22.03.2024 Украина.ру

Анатолий Матвийчук раскрыл, зачем Россия открыла советские склады, пока Запад ищет для Киева системы ПВО

Если Киев хочет улучшить свою ПВО, ему придется стандартизировать собственные комплексы с НАТО. Но Запад не передает Украине системы радиолокации и целеуказания, потому что ничего нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук

2024-03-22T03:20

2024-03-22T03:20

2024-03-22T03:20

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Ничего хорошего из затеи "скрестить" советские и западных систем ПВО у Украины не получится, это разные комплексы. И подходы к прикрытию войск у НАТО и СССР также были разные, рассказал эксперт.Если Киев хочет улучшить свою ПВО, ему придется стандартизировать собственные комплексы с НАТО. Но эта затея также обречена на провал, потому что Запад не передает Украине системы радиолокации и целеуказания, добавил редактор.Европа не готовилась к такому затяжному военному конфликту. При этом Россия открыла советские склады, из которых и выкатила все – от советских ПЗРК до С-500, все вооружение хорошо функционирует. У НАТО ничего этого нет, они с трудом нашли средства, чтобы прикрыть зону военных учений, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.

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