https://ukraina.ru/20240321/1054033273.html

Зеленский разозлился на российские "Кинжалы" и призвал ужесточить санкции

Зеленский разозлился на российские "Кинжалы" и призвал ужесточить санкции - 21.03.2024 Украина.ру

Зеленский разозлился на российские "Кинжалы" и призвал ужесточить санкции

Российские гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал" состоят из десятков иностранных деталей, а значит странам Запада необходимо ужесточить санкции против РФ. Об этом заявил 21 марта президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к жителям страны

2024-03-21T23:44

2024-03-21T23:44

2024-03-21T23:44

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антироссийские санкции

"кинжал"

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По его словам, в "Кинжалах", состоящих на вооружении российской армии, якобы находится 49 типов компонентов, которые РФ не производит, а в крылатой ракете Х-101 – по меньшей мере 53 типа таких деталей. "Значительная их часть - это то, что сделано компаниями свободного мира и через различные "серые" схемы завозится в Россию. Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает - обязательно. Нужно больше санкций. Нужно больше ответственности за схемы обхода санкций", – со злобой призвал Зеленский. Он пожаловался на то, что антироссийские санкции недостаточно хорошо работают, чему свидетельствует каждый новый удар по Украине. Зеленский призвал усилить давление на РФ, потому что "мир имеет соответствующие рычаги". Ранее эксперт рассказал Украина.ру о том, как гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" проявил себя в ходе спецоперации.

https://ukraina.ru/20240110/1052590631.html

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новости, владимир зеленский, украина, россия, запад, антироссийские санкции, "кинжал", сво