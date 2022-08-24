Эксперт рассказал о новейших гиперзвуковых ракетах "Кинжал"

Если помните, такая знаменитая была операция под Ивано-Франковском, где "Кинжалом" был нанесен удар по складу с боеприпасами - а это склад для хранения ядерных боеприпасов в советское время был, там была защита очень серьезная. Тем не менее, "Кинжал" пробил эту защиту, взорвался внутри и уничтожил все боеприпасы, которые там были. Так и в двух других случаях "Кинжал" применялся очень эффективно.