Эксперт рассказал о новейших гиперзвуковых ракетах "Кинжал" - 24.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о новейших гиперзвуковых ракетах "Кинжал"
Эксперт рассказал о новейших гиперзвуковых ракетах "Кинжал" - 24.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о новейших гиперзвуковых ракетах "Кинжал"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" в ходе спецоперации показал себя блестяще, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T07:50
2022-08-24T07:50
виктор литовкин
новости
ракеты
миг-31
эксперт
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Эксперт напомнил, что особенность "Кинжала", запускаемого с самолета-перехватчика МиГ-31 заключается в том, что скорость ракеты может превышать скорость звука в десять раз. Кроме того, Литовкин отметил, что у "Кинжала" крайне мощный кинетический удар, позволяющий пробивать большие бетонные плоскости, и даже земляные плоскости.Литовкин напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал крупносерийное производство "Кинжалов". По мнению эксперта, это - предупреждение противникам России. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220530/1034052380.html
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виктор литовкин, новости, ракеты, миг-31, эксперт
Виктор Литовкин, Новости, ракеты, МиГ-31, эксперт

Эксперт рассказал о новейших гиперзвуковых ракетах "Кинжал"

07:50 24.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" в ходе спецоперации показал себя блестяще, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт напомнил, что особенность "Кинжала", запускаемого с самолета-перехватчика МиГ-31 заключается в том, что скорость ракеты может превышать скорость звука в десять раз. Кроме того, Литовкин отметил, что у "Кинжала" крайне мощный кинетический удар, позволяющий пробивать большие бетонные плоскости, и даже земляные плоскости.
Если помните, такая знаменитая была операция под Ивано-Франковском, где "Кинжалом" был нанесен удар по складу с боеприпасами - а это склад для хранения ядерных боеприпасов в советское время был, там была защита очень серьезная. Тем не менее, "Кинжал" пробил эту защиту, взорвался внутри и уничтожил все боеприпасы, которые там были. Так и в двух других случаях "Кинжал" применялся очень эффективно.
Литовкин напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал крупносерийное производство "Кинжалов". По мнению эксперта, это - предупреждение противникам России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Виктор ЛитовкинНовостиракетыМиГ-31эксперт
 
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