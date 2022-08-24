Эксперт рассказал о новейших гиперзвуковых ракетах "Кинжал"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" в ходе спецоперации показал себя блестяще, считает военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт напомнил, что особенность "Кинжала", запускаемого с самолета-перехватчика МиГ-31 заключается в том, что скорость ракеты может превышать скорость звука в десять раз. Кроме того, Литовкин отметил, что у "Кинжала" крайне мощный кинетический удар, позволяющий пробивать большие бетонные плоскости, и даже земляные плоскости.
Если помните, такая знаменитая была операция под Ивано-Франковском, где "Кинжалом" был нанесен удар по складу с боеприпасами - а это склад для хранения ядерных боеприпасов в советское время был, там была защита очень серьезная. Тем не менее, "Кинжал" пробил эту защиту, взорвался внутри и уничтожил все боеприпасы, которые там были. Так и в двух других случаях "Кинжал" применялся очень эффективно.
Литовкин напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал крупносерийное производство "Кинжалов". По мнению эксперта, это - предупреждение противникам России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
30 мая, 07:10«Кинжал» близко: в Британии заявили, что Лондон «совершенно беззащитен» перед МосквойУ Великобритании нет средств для перехвата и уничтожения российских баллистических ракет, в том числе ракетного комплекса «Кинжал», что делает страну крайне уязвимой. Такое заявление в беседе с газетой Daily Express сделал на днях эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер