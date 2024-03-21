Депутат Рады назвала Орбана диктатором и изгоем
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание группы по подготовке первой сессии Верховной рады
Депутат Верховной Рады от партии "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обозвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана диктатором и изгоем, а также пожаловалась на то, что в Евросоюзе нет единства
"Я хочу, чтобы вокруг этого у нас с вами было единство: диктатуры не становятся членами ЕС и НАТО, или они там становятся изгоями – такими, как орбановская демократия", — приводит её слова РИА Новости.
Такое заявление, прозвучавшее на форуме по безопасности в Киеве, вызвало недовольство других представителей Украины. В частности, сидевший рядом с Геращенко глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин пытался её перебить, но не смог, ограничившись демонстративным негодованием в связи с неполиткорректными высказываниями.
Кроме этого, Геращенко сказала, что партия Владимира Зеленского "Слуга народа" пытается продвигать тезис о том, что диктатура поможет Украине победить в конфликте, и призвала строить другую модель государства.
Ранее в этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Он также выразил стремление к продолжению сотрудничества Будапешта и Москвы, которое уже сегодня "позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации".
20 марта, 22:08"Какой-то Ли Хуэй": Данилов пренебрежительно высказался о спецпредставителе КНРКитай не будет решать, когда и на каких условиях Украине следует начать переговоры с Россией. Намерено исказив имя спецпредставителя КНР Ли Хуэя, об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов