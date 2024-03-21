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Депутат Рады назвала Орбана диктатором и изгоем

Депутат Рады назвала Орбана диктатором и изгоем - 21.03.2024 Украина.ру

Депутат Рады назвала Орбана диктатором и изгоем

Депутат Верховной Рады от партии "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обозвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана диктатором и изгоем, а также пожаловалась на то, что в Евросоюзе нет единства

2024-03-21T23:26

2024-03-21T23:26

2024-03-21T23:26

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Такое заявление, прозвучавшее на форуме по безопасности в Киеве, вызвало недовольство других представителей Украины. В частности, сидевший рядом с Геращенко глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин пытался её перебить, но не смог, ограничившись демонстративным негодованием в связи с неполиткорректными высказываниями. Кроме этого, Геращенко сказала, что партия Владимира Зеленского "Слуга народа" пытается продвигать тезис о том, что диктатура поможет Украине победить в конфликте, и призвала строить другую модель государства. Ранее в этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Он также выразил стремление к продолжению сотрудничества Будапешта и Москвы, которое уже сегодня "позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации".

https://ukraina.ru/20240320/1054008738.html

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новости, венгрия, виктор орбан, украина, ирина геращенко, ес, рада, верховная рада, сво, россия, владимир путин