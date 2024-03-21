Депутат Рады назвала Орбана диктатором и изгоем - 21.03.2024 Украина.ру
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Депутат Рады назвала Орбана диктатором и изгоем
Депутат Рады назвала Орбана диктатором и изгоем - 21.03.2024 Украина.ру
Депутат Рады назвала Орбана диктатором и изгоем
Депутат Верховной Рады от партии "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обозвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана диктатором и изгоем, а также пожаловалась на то, что в Евросоюзе нет единства
2024-03-21T23:26
2024-03-21T23:26
новости
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Такое заявление, прозвучавшее на форуме по безопасности в Киеве, вызвало недовольство других представителей Украины. В частности, сидевший рядом с Геращенко глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин пытался её перебить, но не смог, ограничившись демонстративным негодованием в связи с неполиткорректными высказываниями. Кроме этого, Геращенко сказала, что партия Владимира Зеленского "Слуга народа" пытается продвигать тезис о том, что диктатура поможет Украине победить в конфликте, и призвала строить другую модель государства. Ранее в этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Он также выразил стремление к продолжению сотрудничества Будапешта и Москвы, которое уже сегодня "позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации".
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новости, венгрия, виктор орбан, украина, ирина геращенко, ес, рада, верховная рада, сво, россия, владимир путин
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, Украина, Ирина Геращенко, ЕС, Рада, Верховная Рада, СВО, Россия, Владимир Путин

Депутат Рады назвала Орбана диктатором и изгоем

23:26 21.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание группы по подготовке первой сессии Верховной рады
Заседание группы по подготовке первой сессии Верховной рады - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Депутат Верховной Рады от партии "Европейской солидарности" Ирина Геращенко обозвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана диктатором и изгоем, а также пожаловалась на то, что в Евросоюзе нет единства
"Я хочу, чтобы вокруг этого у нас с вами было единство: диктатуры не становятся членами ЕС и НАТО, или они там становятся изгоями – такими, как орбановская демократия", — приводит её слова РИА Новости.
Такое заявление, прозвучавшее на форуме по безопасности в Киеве, вызвало недовольство других представителей Украины. В частности, сидевший рядом с Геращенко глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин пытался её перебить, но не смог, ограничившись демонстративным негодованием в связи с неполиткорректными высказываниями.
Кроме этого, Геращенко сказала, что партия Владимира Зеленского "Слуга народа" пытается продвигать тезис о том, что диктатура поможет Украине победить в конфликте, и призвала строить другую модель государства.
Ранее в этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Он также выразил стремление к продолжению сотрудничества Будапешта и Москвы, которое уже сегодня "позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации".
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
20 марта, 22:08
"Какой-то Ли Хуэй": Данилов пренебрежительно высказался о спецпредставителе КНРКитай не будет решать, когда и на каких условиях Украине следует начать переговоры с Россией. Намерено исказив имя спецпредставителя КНР Ли Хуэя, об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов
 
НовостиВенгрияВиктор ОрбанУкраинаИрина ГеращенкоЕСРадаВерховная РадаСВОРоссияВладимир Путин
 
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