https://ukraina.ru/20240321/1054029396.html
Орбан поздравил Путина с победой на выборах
Орбан поздравил Путина с победой на выборах - 21.03.2024 Украина.ру
Орбан поздравил Путина с победой на выборах
В четверг, 21 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Он также выразил стремление к продолжению сотрудничества Будапешта и Москвы, сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваси, передаёт Index.hu
2024-03-21T19:44
2024-03-21T19:44
2024-03-21T19:46
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В поздравительном письме к Путину Орбан выразил радость, потому что сотрудничество Венгрии и России сегодня основывается на взаимном уважении, что "позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации". "Венгрия – сторонник мира; мы убеждены, что диалог направлен на поддержание основных условий установления мира как можно скорее", – приводит издание фрагмент письма венгерского премьера.Напомним, в октябре президент России провел встречу в Пекине с премьером Венгрии. Орбан стал первым лидером ЕС, который встретился с Владимиром Путиным после того, как в марте МУС выдал ордер на его арест. Позже в феврале оба лидера снова провели переговоры в Москве, где обсудили безопасность в Европе и поставки российского газа
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новости, венгрия, россия, москва, виктор орбан, владимир путин, сво, президентские выборы
Новости, Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин, СВО, президентские выборы
Орбан поздравил Путина с победой на выборах
19:44 21.03.2024 (обновлено: 19:46 21.03.2024)
В четверг, 21 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Он также выразил стремление к продолжению сотрудничества Будапешта и Москвы, сообщил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваси, передаёт Index.hu