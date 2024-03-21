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ВСУ предстоят "сложные решения" об отводе войск – Пентагон
ВСУ предстоят "сложные решения" об отводе войск – Пентагон - 21.03.2024 Украина.ру
ВСУ предстоят "сложные решения" об отводе войск – Пентагон
Украинской армии придётся отступать, теряя больше территорий из-за того, что Конгресс до сих пор не согласовал дополнительное финансирование для Киева. Об этом 21 марта сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх
2024-03-21T22:19
2024-03-21T22:19
2024-03-21T22:20
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Сингх уточнила, что причина таких решений лежит в отсутствии согласования Конгрессом США нового запроса о помощи Украине. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ВСУ потеряли контроль над "несколькими деревнями" в Донбассе из-за нехватки боеприпасов. После этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что не знает, когда будет согласована новая помощь Киеву.
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ВСУ предстоят "сложные решения" об отводе войск – Пентагон
22:19 21.03.2024 (обновлено: 22:20 21.03.2024)
Украинской армии придётся отступать, теряя больше территорий из-за того, что Конгресс до сих пор не согласовал дополнительное финансирование для Киева. Об этом 21 марта сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх