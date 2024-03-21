ВСУ предстоят "сложные решения" об отводе войск – Пентагон - 21.03.2024 Украина.ру
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ВСУ предстоят "сложные решения" об отводе войск – Пентагон
ВСУ предстоят "сложные решения" об отводе войск – Пентагон - 21.03.2024 Украина.ру
ВСУ предстоят "сложные решения" об отводе войск – Пентагон
Украинской армии придётся отступать, теряя больше территорий из-за того, что Конгресс до сих пор не согласовал дополнительное финансирование для Киева. Об этом 21 марта сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх
2024-03-21T22:19
2024-03-21T22:20
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Сингх уточнила, что причина таких решений лежит в отсутствии согласования Конгрессом США нового запроса о помощи Украине. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ВСУ потеряли контроль над "несколькими деревнями" в Донбассе из-за нехватки боеприпасов. После этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что не знает, когда будет согласована новая помощь Киеву.
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новости, украина, киев, вооруженные силы украины, пентагон, украинская армия, сша, военная помощь, военная техника, сво
Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Пентагон, украинская армия, США, военная помощь, военная техника, СВО

ВСУ предстоят "сложные решения" об отводе войск – Пентагон

22:19 21.03.2024 (обновлено: 22:20 21.03.2024)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Украинской армии придётся отступать, теряя больше территорий из-за того, что Конгресс до сих пор не согласовал дополнительное финансирование для Киева. Об этом 21 марта сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх
"Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе в определённых районах, чтобы укрепить линии обороны", - сказала она на брифинге журналистам.
Сингх уточнила, что причина таких решений лежит в отсутствии согласования Конгрессом США нового запроса о помощи Украине.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ВСУ потеряли контроль над "несколькими деревнями" в Донбассе из-за нехватки боеприпасов. После этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что не знает, когда будет согласована новая помощь Киеву.
11:53
"Войск достаточно": Шмыгаль солгал о ситуации в ВСУУкраинский премьер Денис Шмыгаль заверил, что Киев не просил европейские страны отправить войска на Украину, отметив, что страна якобы располагает достаточным количеством военных, передает испанская газета El Pais
 
НовостиУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныПентагонукраинская армияСШАвоенная помощьвоенная техникаСВО
 
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Заголовок открываемого материала
22:19ВСУ предстоят "сложные решения" об отводе войск – Пентагон
22:07Угрозы Зеленскому из Вашингтона сорвали переговоры с РФ – Херш
21:44Помощь ВСУ может пойти дальше поставок оружия – генштаб Франции
21:18В ГУР Украины пообещали бомбить новую дорогу, которую РФ прокладывает через Новороссию
21:02Хватит сидеть в тылу: в ВСУ заявили, что ждут в свои ряды молодёжь
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