Помощь ВСУ может пойти дальше поставок оружия – генштаб Франции
21:44 21.03.2024 (обновлено: 21:46 21.03.2024)
Поддержка Украины западными странами может не ограничится поставками оружия киевским военнослужащим. Такое заявление сделал 21 марта начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард, передаёт газета AFP
"Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений", – сказал он в ходе встречи с главкомом Вооруженными силами Швеции Микаэлем Байденом.
По его словам, НАТО следует готовится к любому сценарию, несмотря на то, что Украина пока не просила направить помощь ВСУ в виде иностранных солдат.
Буркхард утверждает, что Москва не верит в то, что в боевых действиях на стороне украинской армии могут быть задействованы иностранные военные. Таким образом, России необходимо продемонстрировать, что нельзя "использовать эту логику и идти до конца".
Начальник генштаба также считает, что заявление Эммануэля Макрона, который не исключил отправку иностранных солдат на Украину, связано с тем, что он "знает, что стоит на кону на Украине".
Ранее в этот же день Макрон заявлял, что Украина очень скоро падёт.
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