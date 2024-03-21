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Помощь ВСУ может пойти дальше поставок оружия – генштаб Франции

Помощь ВСУ может пойти дальше поставок оружия – генштаб Франции - 21.03.2024 Украина.ру

Помощь ВСУ может пойти дальше поставок оружия – генштаб Франции

Поддержка Украины западными странами может не ограничится поставками оружия киевским военнослужащим. Такое заявление сделал 21 марта начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард, передаёт газета AFP

2024-03-21T21:44

2024-03-21T21:44

2024-03-21T21:46

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По его словам, НАТО следует готовится к любому сценарию, несмотря на то, что Украина пока не просила направить помощь ВСУ в виде иностранных солдат. Буркхард утверждает, что Москва не верит в то, что в боевых действиях на стороне украинской армии могут быть задействованы иностранные военные. Таким образом, России необходимо продемонстрировать, что нельзя "использовать эту логику и идти до конца". Начальник генштаба также считает, что заявление Эммануэля Макрона, который не исключил отправку иностранных солдат на Украину, связано с тем, что он "знает, что стоит на кону на Украине".Ранее в этот же день Макрон заявлял, что Украина очень скоро падёт.

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новости, украина, франция, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато, сво, иностранные наемники