Помощь ВСУ может пойти дальше поставок оружия – генштаб Франции - 21.03.2024 Украина.ру
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Помощь ВСУ может пойти дальше поставок оружия – генштаб Франции
Помощь ВСУ может пойти дальше поставок оружия – генштаб Франции - 21.03.2024 Украина.ру
Помощь ВСУ может пойти дальше поставок оружия – генштаб Франции
Поддержка Украины западными странами может не ограничится поставками оружия киевским военнослужащим. Такое заявление сделал 21 марта начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард, передаёт газета AFP
2024-03-21T21:44
2024-03-21T21:46
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По его словам, НАТО следует готовится к любому сценарию, несмотря на то, что Украина пока не просила направить помощь ВСУ в виде иностранных солдат. Буркхард утверждает, что Москва не верит в то, что в боевых действиях на стороне украинской армии могут быть задействованы иностранные военные. Таким образом, России необходимо продемонстрировать, что нельзя "использовать эту логику и идти до конца". Начальник генштаба также считает, что заявление Эммануэля Макрона, который не исключил отправку иностранных солдат на Украину, связано с тем, что он "знает, что стоит на кону на Украине".Ранее в этот же день Макрон заявлял, что Украина очень скоро падёт.
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новости, украина, франция, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато, сво, иностранные наемники
Новости, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, НАТО, СВО, иностранные наемники

Помощь ВСУ может пойти дальше поставок оружия – генштаб Франции

21:44 21.03.2024 (обновлено: 21:46 21.03.2024)
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© NATO
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Поддержка Украины западными странами может не ограничится поставками оружия киевским военнослужащим. Такое заявление сделал 21 марта начальник генштаба Франции Тьерри Буркхард, передаёт газета AFP
"Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений", – сказал он в ходе встречи с главкомом Вооруженными силами Швеции Микаэлем Байденом.
По его словам, НАТО следует готовится к любому сценарию, несмотря на то, что Украина пока не просила направить помощь ВСУ в виде иностранных солдат.
Буркхард утверждает, что Москва не верит в то, что в боевых действиях на стороне украинской армии могут быть задействованы иностранные военные. Таким образом, России необходимо продемонстрировать, что нельзя "использовать эту логику и идти до конца".
Начальник генштаба также считает, что заявление Эммануэля Макрона, который не исключил отправку иностранных солдат на Украину, связано с тем, что он "знает, что стоит на кону на Украине".
Ранее в этот же день Макрон заявлял, что Украина очень скоро падёт.
Макрон
08:11
Макрон – слишком эмоциональный, чтобы быть умнымОбычно войны начинают люди эмоциональные, амбициозные и обидчивые. Собственно три перечисленных критерия определяют непрофессионала в политике, военном деле и большинстве профессий. Эмоциональность хороша в искусстве. Эмоциональные люди создают шедевры, в то время, как остальные с трудом (и не всегда) поднимаются над средним ремесленным уровнем.
 
НовостиУкраинаФранцияЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныНАТОСВОиностранные наемники
 
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