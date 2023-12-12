В ВСУ намерены призывать мужчин старше 40 лет - 12.12.2023 Украина.ру
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В ВСУ намерены призывать мужчин старше 40 лет
В ВСУ намерены призывать мужчин старше 40 лет - 12.12.2023 Украина.ру
В ВСУ намерены призывать мужчин старше 40 лет
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет. Об этом заявил сенатор США от штата Миссисипи, член Республиканской партии Роджер Уикер, передаёт RT
2023-12-12T21:22
2023-12-12T21:23
новости
украина
мобилизация
владимир зеленский
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военная помощь
финансирование
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Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщало, что западные страны требуют от Киева активизировать мобилизацию для восполнения больших потерь после провального контрнаступления украинской армии. Уточнялось, что США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин. В СВР отметили, что министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность понижения минимального возраста для призыва в армию.Напомним, 24 ноября украинский президент Владимир Зеленский анонсировал некий "новый комплексный план по мобилизации". При этом он не назвал точного количества предполагаемых к мобилизации граждан Украины.
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новости, украина, мобилизация, владимир зеленский, конгресс сша, сша, военная помощь, финансирование
Новости, Украина, мобилизация, Владимир Зеленский, Конгресс США, США, военная помощь, финансирование

В ВСУ намерены призывать мужчин старше 40 лет

21:22 12.12.2023 (обновлено: 21:23 12.12.2023)
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет. Об этом заявил сенатор США от штата Миссисипи, член Республиканской партии Роджер Уикер, передаёт RT
"Зеленский сообщил сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для усиления войск на передовой", – говорится в телеграм-канале СМИ.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщало, что западные страны требуют от Киева активизировать мобилизацию для восполнения больших потерь после провального контрнаступления украинской армии.
Уточнялось, что США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин. В СВР отметили, что министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность понижения минимального возраста для призыва в армию.
Напомним, 24 ноября украинский президент Владимир Зеленский анонсировал некий "новый комплексный план по мобилизации". При этом он не назвал точного количества предполагаемых к мобилизации граждан Украины.
M113G4DK ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября, 21:39
В ОП высказались о непригодности 54-летних штурмовиков ВСУ Средний возраст солдат Вооружённых сил Украины составляет 54 года и в таком возрасте они не могут выполнять задачи командования. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы офиса президента (ОП) страны Сергей Лещенко
 
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21:22В ВСУ намерены призывать мужчин старше 40 лет
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