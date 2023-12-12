https://ukraina.ru/20231212/1052009644.html

В ВСУ намерены призывать мужчин старше 40 лет

В ВСУ намерены призывать мужчин старше 40 лет - 12.12.2023 Украина.ру

В ВСУ намерены призывать мужчин старше 40 лет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сенаторам США, что Украина рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет. Об этом заявил сенатор США от штата Миссисипи, член Республиканской партии Роджер Уикер, передаёт RT

2023-12-12T21:22

2023-12-12T21:22

2023-12-12T21:23

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Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки сообщало, что западные страны требуют от Киева активизировать мобилизацию для восполнения больших потерь после провального контрнаступления украинской армии. Уточнялось, что США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин. В СВР отметили, что министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность понижения минимального возраста для призыва в армию.Напомним, 24 ноября украинский президент Владимир Зеленский анонсировал некий "новый комплексный план по мобилизации". При этом он не назвал точного количества предполагаемых к мобилизации граждан Украины.

https://ukraina.ru/20231128/1051563239.html

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новости, украина, мобилизация, владимир зеленский, конгресс сша, сша, военная помощь, финансирование