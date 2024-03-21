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Пять полицейских пострадали в ЛНР при попытке задержать подозреваемого

Пять полицейских пострадали в ЛНР при попытке задержать подозреваемого - 21.03.2024 Украина.ру

Пять полицейских пострадали в ЛНР при попытке задержать подозреваемого

Пять сотрудников МВД получили ранения в Луганске при задержании подозреваемого в особо тяжком преступлении. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, сообщила пресс-служба Следкома РФ по Луганской Народной Республике 21 марта

2024-03-21T19:20

2024-03-21T19:20

2024-03-21T19:20

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Установлено, что днём ранее силовики преследовали подозреваемого. Предполагаемый преступник, перемещаясь на такси, был остановлен на светофоре. Правоохранители принялись извлекать его из машины, тогда как он привёл в действие взрывное устройство. Следователи Ленинского следственного отдела Луганска и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли частицы и предметы, представляющие интерес для следствия, назначили необходимые экспертизы. Во взаимодействии с МВД по ЛНР следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, в том числе причины и условия произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается, заключили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в ЛНР задержан спонсор украинского националистического полка.

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