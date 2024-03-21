Пять полицейских пострадали в ЛНР при попытке задержать подозреваемого
Пять полицейских пострадали в ЛНР при попытке задержать подозреваемого в особо тяжком преступлении
Пять сотрудников МВД получили ранения в Луганске при задержании подозреваемого в особо тяжком преступлении. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, сообщила пресс-служба Следкома РФ по Луганской Народной Республике 21 марта
Установлено, что днём ранее силовики преследовали подозреваемого. Предполагаемый преступник, перемещаясь на такси, был остановлен на светофоре. Правоохранители принялись извлекать его из машины, тогда как он привёл в действие взрывное устройство.
"Пять стражей порядка получили осколочные ранения и контузии, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб. Водитель транспортного средства не пострадал", – уточнили в СК РФ по ЛНР.
Следователи Ленинского следственного отдела Луганска и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли частицы и предметы, представляющие интерес для следствия, назначили необходимые экспертизы. Во взаимодействии с МВД по ЛНР следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, в том числе причины и условия произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается, заключили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в ЛНР задержан спонсор украинского националистического полка.
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