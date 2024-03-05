В ЛНР задержан спонсор террористического "Азова"* - Следком
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
© ЦОС ФСБ РФ
В Луганске органами Следственного комитета РФ задержан гражданин Украины. Он подозревается в финансировании националистического полка "Азов"*. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Луганской Народной Республике 5 марта
Мужчина знал, о том, объединение "Азов" признано террористическим, а финансовая поддержка и деятельность его запрещена на территории РФ, отметили в СК.
Следствие установило, что задержанный переводил деньги восемь раз в период с февраля по ноябрь 2023 года. Для перевода средств он использовал мобильную платформу.
УФСБ России по ЛНР и УФСБ России по ФСВНГ зафиксировали преступную деятельность гражданина.
При силовой поддержке Росгвардии подозреваемый был задержан в центре столицы ЛНР. Сейчас с ним работает следователь по особо важным делам, он намерен настаивать перед судом на аресте гражданина.
*признан террористической организацией в РФ