В ЛНР задержан спонсор террористического "Азова"* - Следком - 05.03.2024 Украина.ру
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В ЛНР задержан спонсор террористического "Азова"* - Следком
В ЛНР задержан спонсор террористического "Азова"* - Следком - 05.03.2024 Украина.ру
В ЛНР задержан спонсор террористического "Азова"* - Следком
В Луганске органами Следственного комитета РФ задержан гражданин Украины. Он подозревается в финансировании националистического полка "Азов"*. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Луганской Народной Республике 5 марта
2024-03-05T13:33
2024-03-05T13:33
новости
"азов"
лнр
следственный комитет рф
задержание
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Мужчина знал, о том, объединение "Азов" признано террористическим, а финансовая поддержка и деятельность его запрещена на территории РФ, отметили в СК.Следствие установило, что задержанный переводил деньги восемь раз в период с февраля по ноябрь 2023 года. Для перевода средств он использовал мобильную платформу.УФСБ России по ЛНР и УФСБ России по ФСВНГ зафиксировали преступную деятельность гражданина.При силовой поддержке Росгвардии подозреваемый был задержан в центре столицы ЛНР. Сейчас с ним работает следователь по особо важным делам, он намерен настаивать перед судом на аресте гражданина.*признан террористической организацией в РФ
https://ukraina.ru/20240220/1053403418.html
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новости, "азов", лнр, следственный комитет рф, задержание
Новости, "Азов", ЛНР, Следственный Комитет РФ, задержание

В ЛНР задержан спонсор террористического "Азова"* - Следком

13:33 05.03.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
© ЦОС ФСБ РФ
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В Луганске органами Следственного комитета РФ задержан гражданин Украины. Он подозревается в финансировании националистического полка "Азов"*. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Луганской Народной Республике 5 марта
Мужчина знал, о том, объединение "Азов" признано террористическим, а финансовая поддержка и деятельность его запрещена на территории РФ, отметили в СК.
Следствие установило, что задержанный переводил деньги восемь раз в период с февраля по ноябрь 2023 года. Для перевода средств он использовал мобильную платформу.
УФСБ России по ЛНР и УФСБ России по ФСВНГ зафиксировали преступную деятельность гражданина.
При силовой поддержке Росгвардии подозреваемый был задержан в центре столицы ЛНР. Сейчас с ним работает следователь по особо важным делам, он намерен настаивать перед судом на аресте гражданина.
*признан террористической организацией в РФ
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
20 февраля, 08:45
Ксавье Моро: Россия аккуратно ужалила ВСУ "Коброй" в Авдеевке, шокировала Запад и унизила "Азов"*Если почитать французские СМИ, то они в шоке от уровня координации российской армии между авиацией и войсками на земле, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
 
Новости"Азов"ЛНРСледственный Комитет РФзадержание
 
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