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В ЛНР задержан спонсор террористического "Азова"* - Следком

В ЛНР задержан спонсор террористического "Азова"* - Следком - 05.03.2024 Украина.ру

В ЛНР задержан спонсор террористического "Азова"* - Следком

В Луганске органами Следственного комитета РФ задержан гражданин Украины. Он подозревается в финансировании националистического полка "Азов"*. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Луганской Народной Республике 5 марта

2024-03-05T13:33

2024-03-05T13:33

2024-03-05T13:33

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"азов"

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следственный комитет рф

задержание

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Мужчина знал, о том, объединение "Азов" признано террористическим, а финансовая поддержка и деятельность его запрещена на территории РФ, отметили в СК.Следствие установило, что задержанный переводил деньги восемь раз в период с февраля по ноябрь 2023 года. Для перевода средств он использовал мобильную платформу.УФСБ России по ЛНР и УФСБ России по ФСВНГ зафиксировали преступную деятельность гражданина.При силовой поддержке Росгвардии подозреваемый был задержан в центре столицы ЛНР. Сейчас с ним работает следователь по особо важным делам, он намерен настаивать перед судом на аресте гражданина.*признан террористической организацией в РФ

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новости, "азов", лнр, следственный комитет рф, задержание