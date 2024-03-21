https://ukraina.ru/20240321/1054028208.html
Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – шпионил за ВСУ
Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – шпионил за ВСУ - 21.03.2024 Украина.ру
Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – шпионил за ВСУ
Суд в Запорожье приговорил преподавателя местного высшего профессионального училища к девяти годам лишения свободы за шпионаж. Мужчина обнаруживал позиции Сил обороны в городе, а после – делился информацией с ФСБ, передаёт Служба безопасности Украины
2024-03-21T19:06
2024-03-21T19:06
2024-03-21T19:06
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Уточняется, что для сбора разведывательной информации преподаватель обустроил наблюдательный пункт на личной даче, которая расположена в садовом товариществе неподалёку от южного фронта. По данным следствия, связь мужчина поддерживал поддерживал через популярный мессенджер. Российского шпиона СБУ задержала в июле 2023 года во время его разведывательной "вылазки". Ранее сообщалось, что против жительницы Одессы, выступившей в поддержку российской спецоперации, возбуждено уголовное дело. Ей грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
https://ukraina.ru/20240229/1053638280.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожье, украина, вооруженные силы украины, сбу, фсб, сво, спецоперация
Новости, Запорожье, Украина, Вооруженные силы Украины, СБУ, ФСБ, СВО, Спецоперация
Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – шпионил за ВСУ
Суд в Запорожье приговорил преподавателя местного высшего профессионального училища к девяти годам лишения свободы за шпионаж. Мужчина обнаруживал позиции Сил обороны в городе, а после – делился информацией с ФСБ, передаёт Служба безопасности Украины