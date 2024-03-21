https://ukraina.ru/20240321/1054028208.html

Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – шпионил за ВСУ

Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – шпионил за ВСУ - 21.03.2024 Украина.ру

Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – шпионил за ВСУ

Суд в Запорожье приговорил преподавателя местного высшего профессионального училища к девяти годам лишения свободы за шпионаж. Мужчина обнаруживал позиции Сил обороны в городе, а после – делился информацией с ФСБ, передаёт Служба безопасности Украины

2024-03-21T19:06

2024-03-21T19:06

2024-03-21T19:06

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Уточняется, что для сбора разведывательной информации преподаватель обустроил наблюдательный пункт на личной даче, которая расположена в садовом товариществе неподалёку от южного фронта. По данным следствия, связь мужчина поддерживал поддерживал через популярный мессенджер. Российского шпиона СБУ задержала в июле 2023 года во время его разведывательной "вылазки". Ранее сообщалось, что против жительницы Одессы, выступившей в поддержку российской спецоперации, возбуждено уголовное дело. Ей грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

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новости, запорожье, украина, вооруженные силы украины, сбу, фсб, сво, спецоперация