Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – шпионил за ВСУ - 21.03.2024 Украина.ру
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Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – шпионил за ВСУ
Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – шпионил за ВСУ - 21.03.2024 Украина.ру
Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – шпионил за ВСУ
Суд в Запорожье приговорил преподавателя местного высшего профессионального училища к девяти годам лишения свободы за шпионаж. Мужчина обнаруживал позиции Сил обороны в городе, а после – делился информацией с ФСБ, передаёт Служба безопасности Украины
2024-03-21T19:06
2024-03-21T19:06
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сво
спецоперация
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Уточняется, что для сбора разведывательной информации преподаватель обустроил наблюдательный пункт на личной даче, которая расположена в садовом товариществе неподалёку от южного фронта. По данным следствия, связь мужчина поддерживал поддерживал через популярный мессенджер. Российского шпиона СБУ задержала в июле 2023 года во время его разведывательной "вылазки". Ранее сообщалось, что против жительницы Одессы, выступившей в поддержку российской спецоперации, возбуждено уголовное дело. Ей грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
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новости, запорожье, украина, вооруженные силы украины, сбу, фсб, сво, спецоперация
Новости, Запорожье, Украина, Вооруженные силы Украины, СБУ, ФСБ, СВО, Спецоперация

Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – шпионил за ВСУ

19:06 21.03.2024
 
Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – сотрудничал с ФСБ
Преподавателя из Запорожья посадили на 9 лет – сотрудничал с ФСБ
Читать в
Суд в Запорожье приговорил преподавателя местного высшего профессионального училища к девяти годам лишения свободы за шпионаж. Мужчина обнаруживал позиции Сил обороны в городе, а после – делился информацией с ФСБ, передаёт Служба безопасности Украины
Уточняется, что для сбора разведывательной информации преподаватель обустроил наблюдательный пункт на личной даче, которая расположена в садовом товариществе неподалёку от южного фронта.
"Оттуда российский информатор пытался обнаружить места дислокации подразделений ВСУ, используя бинокль и другую оптику Также на велосипеде он объезжал прилегающую местность, где фиксировал перемещение украинской военной техники", – сказано в сообщении СБУ.
По данным следствия, связь мужчина поддерживал поддерживал через популярный мессенджер. Российского шпиона СБУ задержала в июле 2023 года во время его разведывательной "вылазки".
Ранее сообщалось, что против жительницы Одессы, выступившей в поддержку российской спецоперации, возбуждено уголовное дело. Ей грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
29 февраля, 19:37
Соратника покойного Кивы приговорили к 15 годам тюрьмы – шпионил в пользу РФ На Украине вынесли приговор соратнику убитого экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Служба безопасности страны (СБУ) сообщает, что за шпионаж в пользу России, он получил 15 лет тюрьмы
 
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