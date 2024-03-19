Одесситке грозит до 15 лет тюрьмы за поддержку СВО - 19.03.2024 Украина.ру
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Одесситке грозит до 15 лет тюрьмы за поддержку СВО
Одесситке грозит до 15 лет тюрьмы за поддержку СВО - 19.03.2024 Украина.ру
Одесситке грозит до 15 лет тюрьмы за поддержку СВО
Против жительницы Одессы, выступившей в поддержку российской спецоперации, возбуждено уголовное дело. Её могут лишить свободы сроком от 10 до 15 лет, заявили в региональном управлении полиции
2024-03-19T19:18
2024-03-19T19:18
новости
одесса
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спецоперация
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Уточняется, что одесситка во время отдыха в одном из кафе в Пересыпском районе города "склоняла посетителей к собственной политической позиции". Правоохранители задержали её и обвинили в "коллаборационной деятельности". Кроме этого, женщина заявляла о поддержке российской спецоперации, одобряла действия президента&nbsp;РФ&nbsp;Владимира Путина, "утверждая, что только он сможет навести порядок на Украине". Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявлял, что в Одессе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских.
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новости, одесса, владимир путин, россия, украина, сво, спецоперация
Новости, Одесса, Владимир Путин, Россия, Украина, СВО, Спецоперация

Одесситке грозит до 15 лет тюрьмы за поддержку СВО

19:18 19.03.2024
 
© Национальная полиция УкраиныПолиция задержала мужчину, торговавшего людьми
Полиция задержала мужчину, торговавшего людьми
© Национальная полиция Украины
Читать в
Против жительницы Одессы, выступившей в поддержку российской спецоперации, возбуждено уголовное дело. Её могут лишить свободы сроком от 10 до 15 лет, заявили в региональном управлении полиции
Уточняется, что одесситка во время отдыха в одном из кафе в Пересыпском районе города "склоняла посетителей к собственной политической позиции". Правоохранители задержали её и обвинили в "коллаборационной деятельности".
Кроме этого, женщина заявляла о поддержке российской спецоперации, одобряла действия президента РФ Владимира Путина, "утверждая, что только он сможет навести порядок на Украине".
Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявлял, что в Одессе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских.
Максим Бардин
18:29
Максим Бардин: Россия притормозит ВСУ в Приднестровье, но ей не избежать схватки с НАТО за ОдессуПриднестровье не имеет с РФ общей границы. Москве сложно экономически и политически поддерживать регион. Поэтому наши резкие шаги сейчас могут привести к непредсказуемым последствиям.
 
НовостиОдессаВладимир ПутинРоссияУкраинаСВОСпецоперация
 
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