Одесситке грозит до 15 лет тюрьмы за поддержку СВО

Максим Бардин: Россия притормозит ВСУ в Приднестровье, но ей не избежать схватки с НАТО за Одессу

Приднестровье не имеет с РФ общей границы. Москве сложно экономически и политически поддерживать регион. Поэтому наши резкие шаги сейчас могут привести к непредсказуемым последствиям.