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Одесситке грозит до 15 лет тюрьмы за поддержку СВО
Одесситке грозит до 15 лет тюрьмы за поддержку СВО - 19.03.2024 Украина.ру
Одесситке грозит до 15 лет тюрьмы за поддержку СВО
Против жительницы Одессы, выступившей в поддержку российской спецоперации, возбуждено уголовное дело. Её могут лишить свободы сроком от 10 до 15 лет, заявили в региональном управлении полиции
2024-03-19T19:18
2024-03-19T19:18
2024-03-19T19:18
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Уточняется, что одесситка во время отдыха в одном из кафе в Пересыпском районе города "склоняла посетителей к собственной политической позиции". Правоохранители задержали её и обвинили в "коллаборационной деятельности". Кроме этого, женщина заявляла о поддержке российской спецоперации, одобряла действия президента РФ Владимира Путина, "утверждая, что только он сможет навести порядок на Украине". Ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявлял, что в Одессе есть те, кто ждёт освобождения города от украинской власти и прихода русских.
https://ukraina.ru/20240319/1053979787.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, владимир путин, россия, украина, сво, спецоперация
Новости, Одесса, Владимир Путин, Россия, Украина, СВО, Спецоперация
Одесситке грозит до 15 лет тюрьмы за поддержку СВО
Против жительницы Одессы, выступившей в поддержку российской спецоперации, возбуждено уголовное дело. Её могут лишить свободы сроком от 10 до 15 лет, заявили в региональном управлении полиции