"Харьков – русский город": Балицкий рассказал, что нужно для защиты Белгорода - 21.03.2024 Украина.ру
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"Харьков – русский город": Балицкий рассказал, что нужно для защиты Белгорода
"Харьков – русский город": Балицкий рассказал, что нужно для защиты Белгорода - 21.03.2024 Украина.ру
"Харьков – русский город": Балицкий рассказал, что нужно для защиты Белгорода
Для защиты Белгорода от обстрелов ВСУ нужно "купировать" вокруг Харькова военную группировку, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала
2024-03-21T13:21
2024-03-21T13:21
новости
россия
белгород
харьков
запорожская область
евгений балицкий
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
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Балицкий прокомментировал вопрос касательно планов России на Харьковскую область. "Безусловно, Харьков – это русский город", отметил он."Без вариантов, на мой взгляд, отодвинуть противника от возможности обстреливать Белгород и территорию России можно только посредством того, что мы сможем купировать вокруг Харькова военную группировку", - заявил Балицкий.Губернатор Запорожской области отметил, что военным виднее, как именно это будет сделано. В результате обстрела ВСУ 21 марта в Белгороде пострадали уже пять человек, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-каналеРанее Гладков сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.Глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев обратился к жителям региона с призывом эвакуироваться. Грайворонцев готовы принять в Ярославской области, сообщил Бондарев.
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белгород
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новости, россия, белгород, харьков, запорожская область, евгений балицкий, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу
Новости, Россия, Белгород, Харьков, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ

"Харьков – русский город": Балицкий рассказал, что нужно для защиты Белгорода

13:21 21.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью Е. В. Балицкого РИА Новости
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Для защиты Белгорода от обстрелов ВСУ нужно "купировать" вокруг Харькова военную группировку, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала
Балицкий прокомментировал вопрос касательно планов России на Харьковскую область. "Безусловно, Харьков – это русский город", отметил он.
"Без вариантов, на мой взгляд, отодвинуть противника от возможности обстреливать Белгород и территорию России можно только посредством того, что мы сможем купировать вокруг Харькова военную группировку", - заявил Балицкий.
Губернатор Запорожской области отметил, что военным виднее, как именно это будет сделано.
"Но у меня лично нет сомнений, что это будет сделано", добавил он.
В результате обстрела ВСУ 21 марта в Белгороде пострадали уже пять человек, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
Ранее Гладков сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.
Глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев обратился к жителям региона с призывом эвакуироваться. Грайворонцев готовы принять в Ярославской области, сообщил Бондарев.
11:52
ВС РФ уничтожили украинских диверсантов и технику в российском приграничьеВооруженные силы Российской Федерации поразили пункты дислокации живой силы и техники украинских диверсантов в приграничном районе Белгородской области, сообщили 21 марта в Минобороны РФ
 
НовостиРоссияБелгородХарьковЗапорожская областьЕвгений БалицкийВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВСУ
 
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