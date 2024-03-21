https://ukraina.ru/20240321/1054017911.html

"Харьков – русский город": Балицкий рассказал, что нужно для защиты Белгорода

"Харьков – русский город": Балицкий рассказал, что нужно для защиты Белгорода - 21.03.2024 Украина.ру

"Харьков – русский город": Балицкий рассказал, что нужно для защиты Белгорода

Для защиты Белгорода от обстрелов ВСУ нужно "купировать" вокруг Харькова военную группировку, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала

2024-03-21T13:21

2024-03-21T13:21

2024-03-21T13:21

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Балицкий прокомментировал вопрос касательно планов России на Харьковскую область. "Безусловно, Харьков – это русский город", отметил он."Без вариантов, на мой взгляд, отодвинуть противника от возможности обстреливать Белгород и территорию России можно только посредством того, что мы сможем купировать вокруг Харькова военную группировку", - заявил Балицкий.Губернатор Запорожской области отметил, что военным виднее, как именно это будет сделано. В результате обстрела ВСУ 21 марта в Белгороде пострадали уже пять человек, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-каналеРанее Гладков сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.Глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев обратился к жителям региона с призывом эвакуироваться. Грайворонцев готовы принять в Ярославской области, сообщил Бондарев.

https://ukraina.ru/20240321/1054015594.html

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новости, россия, белгород, харьков, запорожская область, евгений балицкий, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу