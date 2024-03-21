https://ukraina.ru/20240321/1054017911.html
"Харьков – русский город": Балицкий рассказал, что нужно для защиты Белгорода
"Харьков – русский город": Балицкий рассказал, что нужно для защиты Белгорода - 21.03.2024 Украина.ру
"Харьков – русский город": Балицкий рассказал, что нужно для защиты Белгорода
Для защиты Белгорода от обстрелов ВСУ нужно "купировать" вокруг Харькова военную группировку, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала
2024-03-21T13:21
2024-03-21T13:21
2024-03-21T13:21
новости
россия
белгород
харьков
запорожская область
евгений балицкий
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048598476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae580a68d747b3f32909229f8cdb9b01.jpg
Балицкий прокомментировал вопрос касательно планов России на Харьковскую область. "Безусловно, Харьков – это русский город", отметил он."Без вариантов, на мой взгляд, отодвинуть противника от возможности обстреливать Белгород и территорию России можно только посредством того, что мы сможем купировать вокруг Харькова военную группировку", - заявил Балицкий.Губернатор Запорожской области отметил, что военным виднее, как именно это будет сделано. В результате обстрела ВСУ 21 марта в Белгороде пострадали уже пять человек, сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-каналеРанее Гладков сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.Глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев обратился к жителям региона с призывом эвакуироваться. Грайворонцев готовы принять в Ярославской области, сообщил Бондарев.
https://ukraina.ru/20240321/1054015594.html
россия
белгород
харьков
запорожская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048598476_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a7c2cb6839859c9d944f18ddf323842.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белгород, харьков, запорожская область, евгений балицкий, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу
Новости, Россия, Белгород, Харьков, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ
"Харьков – русский город": Балицкий рассказал, что нужно для защиты Белгорода
Для защиты Белгорода от обстрелов ВСУ нужно "купировать" вокруг Харькова военную группировку, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала
Балицкий прокомментировал вопрос касательно планов России на Харьковскую область. "Безусловно, Харьков – это русский город", отметил он.
"Без вариантов, на мой взгляд, отодвинуть противника от возможности обстреливать Белгород и территорию России можно только посредством того, что мы сможем купировать вокруг Харькова военную группировку", - заявил Балицкий.
Губернатор Запорожской области отметил, что военным виднее, как именно это будет сделано.
"Но у меня лично нет сомнений, что это будет сделано", добавил он.
В результате обстрела ВСУ 21 марта в Белгороде пострадали уже пять человек, сообщил
в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
Ранее Гладков сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.
Глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев обратился
к жителям региона с призывом эвакуироваться. Грайворонцев готовы принять в Ярославской области, сообщил Бондарев.