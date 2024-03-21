https://ukraina.ru/20240321/1054014649.html

Атака ВСУ по Белгородской области: 5 человек ранены

Атака ВСУ по Белгородской области: 5 человек ранены - 21.03.2024 Украина.ру

Атака ВСУ по Белгородской области: 5 человек ранены

В Белгороде от украинского обстрела пострадали пять человек, сообщил 21 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале

2024-03-21T11:50

2024-03-21T11:50

2024-03-21T11:50

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белгородская область

вячеслав гладков

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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадали пять человек", - написал он. Губернатор уточнил, что две женщины и мужчина получили закрытые черепно-мозговыми травмы, ещё один мужчина получил осколочное ранение голени. Другой мужчина получил осколочные ранения руки и плеча. Все пострадавшие доставлены в больницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.В результате воздушной атаки ВСУ в Белгороде повреждения получили более 30 квартир в 6 домах. В одном случае есть угроза обрушения балкона, так как осколки прилетели на верхние этажи.В "Белгород Арене" от обстрела ВСУ повреждено фасадное остекление, пробита кровля и плита перекрытия.Помимо этого, в городе повреждена линия электропередачи, без света временно остаются 5 тысяч жителей. Повреждено также 10 автомобилей.ВСУ также атаковали поселок Дубовое в Белгородском районе. Там пострадали 5 частных домовладений и 2 автомобиля. В селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майский – 4 частных домовладения и один автомобиль. Также в Майском осколки снаряда упали на парковку – обошлось без последствий, подчеркнул губернатор. Украинская армия уже более недели ведет массированный обстрел Белгородской области, в частности, с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".Ранее Гладков сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.

https://ukraina.ru/20240321/1054013456.html

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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, раненые