https://ukraina.ru/20240321/1054014649.html
Атака ВСУ по Белгородской области: 5 человек ранены
Атака ВСУ по Белгородской области: 5 человек ранены - 21.03.2024 Украина.ру
Атака ВСУ по Белгородской области: 5 человек ранены
В Белгороде от украинского обстрела пострадали пять человек, сообщил 21 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2024-03-21T11:50
2024-03-21T11:50
2024-03-21T11:50
новости
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
раненые
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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадали пять человек", - написал он. Губернатор уточнил, что две женщины и мужчина получили закрытые черепно-мозговыми травмы, ещё один мужчина получил осколочное ранение голени. Другой мужчина получил осколочные ранения руки и плеча. Все пострадавшие доставлены в больницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.В результате воздушной атаки ВСУ в Белгороде повреждения получили более 30 квартир в 6 домах. В одном случае есть угроза обрушения балкона, так как осколки прилетели на верхние этажи.В "Белгород Арене" от обстрела ВСУ повреждено фасадное остекление, пробита кровля и плита перекрытия.Помимо этого, в городе повреждена линия электропередачи, без света временно остаются 5 тысяч жителей. Повреждено также 10 автомобилей.ВСУ также атаковали поселок Дубовое в Белгородском районе. Там пострадали 5 частных домовладений и 2 автомобиля. В селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майский – 4 частных домовладения и один автомобиль. Также в Майском осколки снаряда упали на парковку – обошлось без последствий, подчеркнул губернатор. Украинская армия уже более недели ведет массированный обстрел Белгородской области, в частности, с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".Ранее Гладков сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.
https://ukraina.ru/20240321/1054013456.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, раненые
Новости, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, раненые
Атака ВСУ по Белгородской области: 5 человек ранены
В Белгороде от украинского обстрела пострадали пять человек, сообщил 21 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадали пять человек", - написал
он.
Губернатор уточнил, что две женщины и мужчина получили закрытые черепно-мозговыми травмы, ещё один мужчина получил осколочное ранение голени. Другой мужчина получил осколочные ранения руки и плеча. Все пострадавшие доставлены в больницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В результате воздушной атаки ВСУ в Белгороде повреждения получили более 30 квартир в 6 домах. В одном случае есть угроза обрушения балкона, так как осколки прилетели на верхние этажи.
В "Белгород Арене" от обстрела ВСУ повреждено фасадное остекление, пробита кровля и плита перекрытия.
Помимо этого, в городе повреждена линия электропередачи, без света временно остаются 5 тысяч жителей. Повреждено также 10 автомобилей.
ВСУ также атаковали поселок Дубовое в Белгородском районе. Там пострадали 5 частных домовладений и 2 автомобиля. В селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майский – 4 частных домовладения и один автомобиль. Также в Майском осколки снаряда упали на парковку – обошлось без последствий, подчеркнул губернатор.
Украинская армия уже более недели ведет массированный обстрел Белгородской области, в частности, с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".
Ранее Гладков сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.