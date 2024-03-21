https://ukraina.ru/20240321/1054013789.html
Данилов нецензурно оскорбил дипломата из Китая
Данилов нецензурно оскорбил дипломата из Китая - 21.03.2024 Украина.ру
Данилов нецензурно оскорбил дипломата из Китая
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оскорбил спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, комментирую вопрос переговоров. Его слова приводит украинское агентство "ТСН"
2024-03-21T10:16
2024-03-21T10:16
2024-03-21T10:16
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Данилов заявил, что украинское правительство не позволит никому решать судьбу страны без них."Если кто-то считает, что мы должны избавиться от своей территории, избавиться от своего суверенитета... свое отдавайте, мы свое отдавать никому не собираемся и не будем", - заявил Данилов в эфире телемарафона.Секретарь СНБО сослался на Конституцию Украины и на обозначенные там границы.Спецпредставитель КНР Ли Хуэй 2 марта начал в России второе европейское турне, направленное на поиск решения украинского кризиса. Дипломат собирается посетить также Украину, Германию, Польшу, Францию и Бельгию.Газета South China Morning Post сообщала что китайский спецпредставитель оценит, может ли КНР стать посредником между Россией и Украиной.24 февраля 2023 года Пекин опубликовал документ по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он включает в себя в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности.
https://ukraina.ru/20240321/1044420999.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, украина, алексей данилов, ли хуэй, переговоры
Новости, Россия, Китай, Украина, Алексей Данилов, Ли Хуэй, переговоры
Данилов нецензурно оскорбил дипломата из Китая
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оскорбил спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, комментирую вопрос переговоров. Его слова приводит украинское агентство "ТСН"
Данилов
заявил, что украинское правительство не позволит никому решать судьбу страны без них.
"Если кто-то считает, что мы должны избавиться от своей территории, избавиться от своего суверенитета... свое отдавайте, мы свое отдавать никому не собираемся и не будем", - заявил Данилов в эфире телемарафона.
Секретарь СНБО сослался на Конституцию Украины и на обозначенные там границы.
“Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то [нецензурно исковеркал имя дипломата], я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там [показалось], что они должны это решать", - сказал Данилов.
Спецпредставитель КНР Ли Хуэй 2 марта начал в России второе европейское турне, направленное на поиск решения украинского кризиса. Дипломат собирается посетить также Украину, Германию, Польшу, Францию и Бельгию.
Газета South China Morning Post сообщала что китайский спецпредставитель оценит, может ли КНР стать посредником между Россией и Украиной.
24 февраля 2023 года Пекин опубликовал документ по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он включает в себя в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности.