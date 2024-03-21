https://ukraina.ru/20240321/1054013789.html

Данилов нецензурно оскорбил дипломата из Китая

Данилов нецензурно оскорбил дипломата из Китая - 21.03.2024 Украина.ру

Данилов нецензурно оскорбил дипломата из Китая

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов оскорбил спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, комментирую вопрос переговоров. Его слова приводит украинское агентство "ТСН"

2024-03-21T10:16

2024-03-21T10:16

2024-03-21T10:16

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Данилов заявил, что украинское правительство не позволит никому решать судьбу страны без них."Если кто-то считает, что мы должны избавиться от своей территории, избавиться от своего суверенитета... свое отдавайте, мы свое отдавать никому не собираемся и не будем", - заявил Данилов в эфире телемарафона.Секретарь СНБО сослался на Конституцию Украины и на обозначенные там границы.Спецпредставитель КНР Ли Хуэй 2 марта начал в России второе европейское турне, направленное на поиск решения украинского кризиса. Дипломат собирается посетить также Украину, Германию, Польшу, Францию и Бельгию.Газета South China Morning Post сообщала что китайский спецпредставитель оценит, может ли КНР стать посредником между Россией и Украиной.24 февраля 2023 года Пекин опубликовал документ по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он включает в себя в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности.

https://ukraina.ru/20240321/1044420999.html

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новости, россия, китай, украина, алексей данилов, ли хуэй, переговоры