Обстановка в Белгородской области, взрывы в Киеве. Главное на Украине на утро 21 марта - 21.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240321/1054013456.html
Обстановка в Белгородской области, взрывы в Киеве. Главное на Украине на утро 21 марта
Обстановка в Белгородской области, взрывы в Киеве. Главное на Украине на утро 21 марта - 21.03.2024 Украина.ру
Обстановка в Белгородской области, взрывы в Киеве. Главное на Украине на утро 21 марта
Военкоры рассказали о боях в Белгородском приграничье, СМИ сообщают о появившихся там наёмниках из Румынии. В столице Украины прогремели взрывы
2024-03-21T09:52
2024-03-21T10:38
эксклюзив
хроники
вооруженные силы украины
виталий кличко
россия
киев
белгородская область
поддубный
александр коц
генштаб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/15/1054013335_0:0:734:413_1920x0_80_0_0_2b6d03b9b9b04ae45fa955d5f8ba12ec.jpg
Работающий в Белгородской области военкор Евгений Поддубный вечером 20 марта у себя в телеграм-канале выложил репортаж с места событий."Обстановка в Белгородском приграничье. Посмотрели, как наши разведчики уничтожают неприятеля, объехали места ударов в Грайворонском районе, поговорили с людьми. Объясняем как все обстоит на самом деле с атаками киевского режима. Это провал противника с огромными потерями с его стороны. И потери продолжают расти, потому что группировка прикрытия государственной границы продолжает уничтожать личный состав и технику неприятеля в Харьковской и Сумской областях", – подписал он видео.Позднее Поддубный также опубликовал фотографии уничтоженных боевиков и видео досмотра тел (18+) на предмет скрытого минирования."Тела боевиков киевского режима на границе между украинской Лукашовкой и нашей Козинкой. Нашли свою смерть. Бойцы досматривают уничтоженного противника на предмет мин и растяжек", – подписал военкор фото- и видеоматериалы.Его коллега — военкор Александр Коц — у себя в телеграм-канале вечером 20 марта и утром 21 марта выложил репортажи с места событий."Мы проезжаем через город не в самое удачное время. В 8 утра в последние дни противник, как по расписанию, начинает первый обстрел из реактивных систем залпового огня. Оружие это – неизбирательное, предназначенное для накрытия площадей. Бить таким по городской застройке совершенно бессмысленно в военном плане. Но уже вторую неделю ВСУ атакуют Белгородчину реактивными снарядами, почти ежедневно убивая и калеча мирных жителей. Город в напряжении – это чувствуется. Машин на дорогах минимум. В былые времена мы бы тащились в пробках, а сейчас останавливаемся только на светофорах. Торговые центры закрыты, большинство кафе и ресторанов – тоже. Каждая остановка общественного транспорта обложена массивными бетонными блоками. Повсюду небольшие укрытия размером с грузовой контейнер с большим красным указателем "Аптечка – там". Три-четыре раза в день весь город пронзает наматывающая нервы на кулак сирена ракетной опасности, которая дает время добежать до ближайшего убежища. И она никогда не ревет вхолостую. Новые реалии цветущего приграничного региона, ставшего новой горячей точкой", – писал в утреннем репортаже военкор.Коц подчеркнул, что "сегодня речь идёт не о какой-то диверсионно-разведывательной группе вырусей из всевозможных "легионов" и "корпусов", а о полноценной войсковой операции с участием подразделений ВСУ, СБУ, Нацгвардии, теробороны, спецназа Главного управления разведки, авиации, артиллерии... в составе которых уже действуют ДРГ".Утром 21 марта Минобороны РФ сообщило об очередном обстреле ВСУ Белгородской области."Около 08:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – отмечалось в сообщении.К тому времени СМИ сообщили о появлении на Белгородском направлении и наёмников из Румынии."Наёмники из Румынии заявили об участии в атаках на приграничные территории России. Об этом заявила румынская боевая группа Getica на своей странице в соцсети. "Мы совершили рейды на их [российские] приграничные территории", — говорится в сообщении. Кроме того, боевики разместили видеозапись, на которой запечатлён обстрел приграничных районов России. Наёмники утверждают, что действуют с "многочисленными союзниками", среди которых имеются участники запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"*", – сообщил новостной телеграм-канал "Балтология", посвящённый постсоветскому пространству.На Белгородском приграничье продолжаются бои. Утром 21 марта телеграм-канал Mash сообщил о последствиях обстрела в Белгороде."Две жилые многоэтажки повреждены в Белгороде после нового обстрела ВСУ. Там повыбивало стёкла. Предварительно пострадали два человека. Дома находятся на улицах Есенина и Спортивной. Также снаряды повредили местную спортивную арену", – указывалось в публикации.Позднее канал сообщил о росте количества пострадавших до пяти.Обстановка в регионе остаётся напряжённой.Взрывы в КиевеРано утром Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО."Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину.Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях во время сигнала воздушной тревоги", – указывалось в сообщении КОВА.Позднее мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о работе ПВО."Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" – призвал Кличко киевлян и гостей столицы.Позднее стало известно о повреждениях в городе. Так, Кличко сообщил, что в Шевченковском районе от обломков сбитых украинской ПВО ракет были повреждены автомобили. Последние загорелись. В Святошинском районе Киева обломки ракеты упали на помещение детсада и жилой дом. В Подольском районе украинской столицы зафиксировано падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий. В Шевченковском районе из-за работы украинской ПВО горит квартира в жилом доме. В Подольском районе было зафиксировано падение обломков ракеты на территории ещё одного предприятия.По информации телеграм-канала "Милитарист", был поражен также центр сборки БПЛА в Киеве.Тем временем украинские СМИ прокомментировали заявления властей о том, что сбито большинство из российских ракет."После массированного ракетного удара досталось Киеву. Как обычно, много ракет сбили прям над городом и жилой застройкой. Остатки упали на дома. Власть заявила, что сбила все ракеты. Аж 31 – это как минимум потрачено 45–62 ракеты ПВО при минимальных расчетах. По нашим данным, заявление ОП и Генштаба ВСУ – не совсем правда. Если раньше такое могло пройти, то сейчас на фоне дефицита боеприпасов к ПВО, заявлять, что всё сбито, — идиотизм. Запад же скажет нам, что у Киева всё хорошо, раз ВСУ сбивает всё, а не "одну из пяти ракет", как ранее заявляли в СМИ, когда просили ракеты к ПВО/ПРО. Банковая и Генштаб врут о том, что сбили всё, чтобы демонстрировать свою крутость и удерживать моральный дух общества, который продолжает снижаться", – отмечал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ряд других СМИ также усомнился в официальной украинской информации.
https://ukraina.ru/20240320/1054006104.html
https://ukraina.ru/20240320/1053998319.html
россия
киев
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/15/1054013335_52:0:603:413_1920x0_80_0_0_7f0915b5ddd4c0be82c0ce535c42a8f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, виталий кличко, россия, киев, белгородская область, поддубный, александр коц, генштаб
Эксклюзив, Хроники, Вооруженные силы Украины, Виталий Кличко, Россия, Киев, Белгородская область, Поддубный, Александр Коц, Генштаб

Обстановка в Белгородской области, взрывы в Киеве. Главное на Украине на утро 21 марта

09:52 21.03.2024 (обновлено: 10:38 21.03.2024)
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейКиев последствия работы ПВО
Киев последствия работы ПВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Военкоры рассказали о боях в Белгородском приграничье, СМИ сообщают о появившихся там наёмниках из Румынии. В столице Украины прогремели взрывы
Работающий в Белгородской области военкор Евгений Поддубный вечером 20 марта у себя в телеграм-канале выложил репортаж с места событий.
"Обстановка в Белгородском приграничье. Посмотрели, как наши разведчики уничтожают неприятеля, объехали места ударов в Грайворонском районе, поговорили с людьми. Объясняем как все обстоит на самом деле с атаками киевского режима. Это провал противника с огромными потерями с его стороны. И потери продолжают расти, потому что группировка прикрытия государственной границы продолжает уничтожать личный состав и технику неприятеля в Харьковской и Сумской областях", – подписал он видео.
Позднее Поддубный также опубликовал фотографии уничтоженных боевиков и видео досмотра тел (18+) на предмет скрытого минирования.
"Тела боевиков киевского режима на границе между украинской Лукашовкой и нашей Козинкой. Нашли свою смерть. Бойцы досматривают уничтоженного противника на предмет мин и растяжек", – подписал военкор фото- и видеоматериалы.
Его коллега — военкор Александр Коц — у себя в телеграм-канале вечером 20 марта и утром 21 марта выложил репортажи с места событий.
"Мы проезжаем через город не в самое удачное время. В 8 утра в последние дни противник, как по расписанию, начинает первый обстрел из реактивных систем залпового огня. Оружие это – неизбирательное, предназначенное для накрытия площадей. Бить таким по городской застройке совершенно бессмысленно в военном плане. Но уже вторую неделю ВСУ атакуют Белгородчину реактивными снарядами, почти ежедневно убивая и калеча мирных жителей. Город в напряжении – это чувствуется. Машин на дорогах минимум. В былые времена мы бы тащились в пробках, а сейчас останавливаемся только на светофорах. Торговые центры закрыты, большинство кафе и ресторанов – тоже. Каждая остановка общественного транспорта обложена массивными бетонными блоками. Повсюду небольшие укрытия размером с грузовой контейнер с большим красным указателем "Аптечка – там". Три-четыре раза в день весь город пронзает наматывающая нервы на кулак сирена ракетной опасности, которая дает время добежать до ближайшего убежища. И она никогда не ревет вхолостую. Новые реалии цветущего приграничного региона, ставшего новой горячей точкой", – писал в утреннем репортаже военкор.
Обстрел ВСУ
Вчера, 18:10
Днепровская флотилия, фермерские войны, обстрелы. Итоги 20 мартаШойгу рассказал о потерях ВСУ; Киев протестует против блокировки украинских автобусов польскими фермерами; Белгородская область под обстрелом, из приграничья эвакуируют жителей
Коц подчеркнул, что "сегодня речь идёт не о какой-то диверсионно-разведывательной группе вырусей из всевозможных "легионов" и "корпусов", а о полноценной войсковой операции с участием подразделений ВСУ, СБУ, Нацгвардии, теробороны, спецназа Главного управления разведки, авиации, артиллерии... в составе которых уже действуют ДРГ".
Утром 21 марта Минобороны РФ сообщило об очередном обстреле ВСУ Белгородской области.
"Около 08:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – отмечалось в сообщении.
К тому времени СМИ сообщили о появлении на Белгородском направлении и наёмников из Румынии.
"Наёмники из Румынии заявили об участии в атаках на приграничные территории России. Об этом заявила румынская боевая группа Getica на своей странице в соцсети. "Мы совершили рейды на их [российские] приграничные территории", — говорится в сообщении. Кроме того, боевики разместили видеозапись, на которой запечатлён обстрел приграничных районов России. Наёмники утверждают, что действуют с "многочисленными союзниками", среди которых имеются участники запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"*", – сообщил новостной телеграм-канал "Балтология", посвящённый постсоветскому пространству.
На Белгородском приграничье продолжаются бои. Утром 21 марта телеграм-канал Mash сообщил о последствиях обстрела в Белгороде.
"Две жилые многоэтажки повреждены в Белгороде после нового обстрела ВСУ. Там повыбивало стёкла. Предварительно пострадали два человека. Дома находятся на улицах Есенина и Спортивной. Также снаряды повредили местную спортивную арену", – указывалось в публикации.
Позднее канал сообщил о росте количества пострадавших до пяти.
Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Вчера, 13:00
Скепcис по мирному саммиту без РФ, урок для ЕС, беспошлинный импорт. Главное на Украине на 13:00 20 марта
Взрывы в Киеве
Рано утром Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО.
"Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину.Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях во время сигнала воздушной тревоги", – указывалось в сообщении КОВА.
Позднее мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о работе ПВО.
"Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" – призвал Кличко киевлян и гостей столицы.
Позднее стало известно о повреждениях в городе. Так, Кличко сообщил, что в Шевченковском районе от обломков сбитых украинской ПВО ракет были повреждены автомобили. Последние загорелись. В Святошинском районе Киева обломки ракеты упали на помещение детсада и жилой дом. В Подольском районе украинской столицы зафиксировано падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий. В Шевченковском районе из-за работы украинской ПВО горит квартира в жилом доме. В Подольском районе было зафиксировано падение обломков ракеты на территории ещё одного предприятия.
По информации телеграм-канала "Милитарист", был поражен также центр сборки БПЛА в Киеве.
Тем временем украинские СМИ прокомментировали заявления властей о том, что сбито большинство из российских ракет.
"После массированного ракетного удара досталось Киеву. Как обычно, много ракет сбили прям над городом и жилой застройкой. Остатки упали на дома. Власть заявила, что сбила все ракеты. Аж 31 – это как минимум потрачено 45–62 ракеты ПВО при минимальных расчетах. По нашим данным, заявление ОП и Генштаба ВСУ – не совсем правда. Если раньше такое могло пройти, то сейчас на фоне дефицита боеприпасов к ПВО, заявлять, что всё сбито, — идиотизм. Запад же скажет нам, что у Киева всё хорошо, раз ВСУ сбивает всё, а не "одну из пяти ракет", как ранее заявляли в СМИ, когда просили ракеты к ПВО/ПРО. Банковая и Генштаб врут о том, что сбили всё, чтобы демонстрировать свою крутость и удерживать моральный дух общества, который продолжает снижаться", – отмечал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Ряд других СМИ также усомнился в официальной украинской информации.
 
ЭксклюзивХроникиВооруженные силы УкраиныВиталий КличкоРоссияКиевБелгородская областьПоддубныйАлександр КоцГенштаб
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:16Данилов нецензурно оскорбил дипломата из Китая
09:52Обстановка в Белгородской области, взрывы в Киеве. Главное на Украине на утро 21 марта
09:31Подоляк обвинил Запад в попытке "усидеть на двух стульях"
09:05"По этому списку уже работают": эксперт назвал причины череды смертей военкомов на Западенщине
09:01"Доброе утро, мужики". История дерзкого побега в Россию украинского военного
08:47Россияне сбили 10 запущенных Украиной снарядов "Вампир" над Белгородской областью
08:11Макрон – слишком эмоциональный, чтобы быть умным
08:09Главное за ночь 21 марта
08:05Соглашение об ассоциации Украина-ЕС: мазохизм, как он есть
07:49В Киеве прозвучали мощные взрывы, пострадали предприятия
07:46Как польские фермеры сорвали формирование трёх бригад ВСУ
07:34Русским надо взять Киев. Украинские эксперты не видят перспектив для страны
07:25Секретономика России. Как восстанавливали железнодорожное сообщение с Новороссией
07:20Помощник Байдена тайно побывал в Киеве - Washington Post
05:55Гамбургер вытесняет круассан. Дмитрий Выдрин о том, почему Макрон готовит войска для Украины
05:31Дмитрий Бабич: Даже если "Горбачев" авантюрно отправит французов в Одессу, он снова сядет в лужу
05:20"Прячут трупы солдат в черных мешках": эксперт о том, куда Киев вывозит тела наемников в мусорных пакетах
05:10"Трупы будут болтаться в Черном море": эксперт о том, что будет, если армия "французиков" зайдет в Одессу
05:09Дмитрий Корнев: Франция уже подкинула работу для России, но ее танки все равно погонят ВСУ до Павлограда
05:00"Заявления делал в пьяном состоянии": эксперт объяснил, зачем Макрон "петушится" о вводе войск на Украину
Лента новостейМолния