https://ukraina.ru/20240321/1054013456.html

Обстановка в Белгородской области, взрывы в Киеве. Главное на Украине на утро 21 марта

Обстановка в Белгородской области, взрывы в Киеве. Главное на Украине на утро 21 марта - 21.03.2024 Украина.ру

Обстановка в Белгородской области, взрывы в Киеве. Главное на Украине на утро 21 марта

Военкоры рассказали о боях в Белгородском приграничье, СМИ сообщают о появившихся там наёмниках из Румынии. В столице Украины прогремели взрывы

2024-03-21T09:52

2024-03-21T09:52

2024-03-21T10:38

эксклюзив

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вооруженные силы украины

виталий кличко

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поддубный

александр коц

генштаб

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Работающий в Белгородской области военкор Евгений Поддубный вечером 20 марта у себя в телеграм-канале выложил репортаж с места событий."Обстановка в Белгородском приграничье. Посмотрели, как наши разведчики уничтожают неприятеля, объехали места ударов в Грайворонском районе, поговорили с людьми. Объясняем как все обстоит на самом деле с атаками киевского режима. Это провал противника с огромными потерями с его стороны. И потери продолжают расти, потому что группировка прикрытия государственной границы продолжает уничтожать личный состав и технику неприятеля в Харьковской и Сумской областях", – подписал он видео.Позднее Поддубный также опубликовал фотографии уничтоженных боевиков и видео досмотра тел (18+) на предмет скрытого минирования."Тела боевиков киевского режима на границе между украинской Лукашовкой и нашей Козинкой. Нашли свою смерть. Бойцы досматривают уничтоженного противника на предмет мин и растяжек", – подписал военкор фото- и видеоматериалы.Его коллега — военкор Александр Коц — у себя в телеграм-канале вечером 20 марта и утром 21 марта выложил репортажи с места событий."Мы проезжаем через город не в самое удачное время. В 8 утра в последние дни противник, как по расписанию, начинает первый обстрел из реактивных систем залпового огня. Оружие это – неизбирательное, предназначенное для накрытия площадей. Бить таким по городской застройке совершенно бессмысленно в военном плане. Но уже вторую неделю ВСУ атакуют Белгородчину реактивными снарядами, почти ежедневно убивая и калеча мирных жителей. Город в напряжении – это чувствуется. Машин на дорогах минимум. В былые времена мы бы тащились в пробках, а сейчас останавливаемся только на светофорах. Торговые центры закрыты, большинство кафе и ресторанов – тоже. Каждая остановка общественного транспорта обложена массивными бетонными блоками. Повсюду небольшие укрытия размером с грузовой контейнер с большим красным указателем "Аптечка – там". Три-четыре раза в день весь город пронзает наматывающая нервы на кулак сирена ракетной опасности, которая дает время добежать до ближайшего убежища. И она никогда не ревет вхолостую. Новые реалии цветущего приграничного региона, ставшего новой горячей точкой", – писал в утреннем репортаже военкор.Коц подчеркнул, что "сегодня речь идёт не о какой-то диверсионно-разведывательной группе вырусей из всевозможных "легионов" и "корпусов", а о полноценной войсковой операции с участием подразделений ВСУ, СБУ, Нацгвардии, теробороны, спецназа Главного управления разведки, авиации, артиллерии... в составе которых уже действуют ДРГ".Утром 21 марта Минобороны РФ сообщило об очередном обстреле ВСУ Белгородской области."Около 08:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – отмечалось в сообщении.К тому времени СМИ сообщили о появлении на Белгородском направлении и наёмников из Румынии."Наёмники из Румынии заявили об участии в атаках на приграничные территории России. Об этом заявила румынская боевая группа Getica на своей странице в соцсети. "Мы совершили рейды на их [российские] приграничные территории", — говорится в сообщении. Кроме того, боевики разместили видеозапись, на которой запечатлён обстрел приграничных районов России. Наёмники утверждают, что действуют с "многочисленными союзниками", среди которых имеются участники запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"*", – сообщил новостной телеграм-канал "Балтология", посвящённый постсоветскому пространству.На Белгородском приграничье продолжаются бои. Утром 21 марта телеграм-канал Mash сообщил о последствиях обстрела в Белгороде."Две жилые многоэтажки повреждены в Белгороде после нового обстрела ВСУ. Там повыбивало стёкла. Предварительно пострадали два человека. Дома находятся на улицах Есенина и Спортивной. Также снаряды повредили местную спортивную арену", – указывалось в публикации.Позднее канал сообщил о росте количества пострадавших до пяти.Обстановка в регионе остаётся напряжённой.Взрывы в КиевеРано утром Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО."Жители Киевской области! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину.Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Позаботьтесь о собственной безопасности – находитесь в укрытиях во время сигнала воздушной тревоги", – указывалось в сообщении КОВА.Позднее мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о работе ПВО."Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" – призвал Кличко киевлян и гостей столицы.Позднее стало известно о повреждениях в городе. Так, Кличко сообщил, что в Шевченковском районе от обломков сбитых украинской ПВО ракет были повреждены автомобили. Последние загорелись. В Святошинском районе Киева обломки ракеты упали на помещение детсада и жилой дом. В Подольском районе украинской столицы зафиксировано падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий. В Шевченковском районе из-за работы украинской ПВО горит квартира в жилом доме. В Подольском районе было зафиксировано падение обломков ракеты на территории ещё одного предприятия.По информации телеграм-канала "Милитарист", был поражен также центр сборки БПЛА в Киеве.Тем временем украинские СМИ прокомментировали заявления властей о том, что сбито большинство из российских ракет."После массированного ракетного удара досталось Киеву. Как обычно, много ракет сбили прям над городом и жилой застройкой. Остатки упали на дома. Власть заявила, что сбила все ракеты. Аж 31 – это как минимум потрачено 45–62 ракеты ПВО при минимальных расчетах. По нашим данным, заявление ОП и Генштаба ВСУ – не совсем правда. Если раньше такое могло пройти, то сейчас на фоне дефицита боеприпасов к ПВО, заявлять, что всё сбито, — идиотизм. Запад же скажет нам, что у Киева всё хорошо, раз ВСУ сбивает всё, а не "одну из пяти ракет", как ранее заявляли в СМИ, когда просили ракеты к ПВО/ПРО. Банковая и Генштаб врут о том, что сбили всё, чтобы демонстрировать свою крутость и удерживать моральный дух общества, который продолжает снижаться", – отмечал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ряд других СМИ также усомнился в официальной украинской информации.

https://ukraina.ru/20240320/1054006104.html

https://ukraina.ru/20240320/1053998319.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, виталий кличко, россия, киев, белгородская область, поддубный, александр коц, генштаб