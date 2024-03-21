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Соглашение об ассоциации Украина-ЕС: мазохизм, как он есть

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС: мазохизм, как он есть - 21.03.2024 Украина.ру

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС: мазохизм, как он есть

Десять лет назад, 21 марта 2014 года Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Не всё. Только политическую его часть. Но даже это подавалось как блестящий успех украинской дипломатии, хотя она была тут совсем не причём – это был торг между ЕС и США

2024-03-21T08:05

2024-03-21T08:05

2024-03-21T08:05

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Об экономических последствиях подписания соглашения об ассоциации для Украины писано неоднократно. Оставим это дело экономистам, но отметим — экономический ущерб несли все страны, присоединявшиеся к ЕС. Более того, кризисные явления в национальных экономиках возникали ещё при создании общего рынка — на заре евроинтеграции. Поэтому не будем считать экономический проигрыш Украины "абсолютным злом".Другое дело — стратегические цели внешней политики. Тут и украинская, и европейская сторона могли выиграть, но — не сложилось.Цели УкраиныЕсли говорить о раннем этапе, до Майдана, то цели украинской власти были число экономическими — сделать из Украины промежуточную торгово-производственную площадку между Россией и ЕС. При этом Украина получала преимущества ассоциации с Евросоюзом и особые условия участия в Едином экономическом пространстве.Достойно удивления и уважения то, что этот "хитрый план Азарова" действительно удался — если в начале 2013 года российское руководство уверенно говорило о том, что никаких особых условий членства в ЕЭП для Украины быть не может, то в конце года Украине они фактически были предоставлены. Их реализация действительно позволила бы украинцам оказаться в другой стране.С политической точки зрения Украина должна была быть дружественной и к ЕС, и к России, но это была не политическая цель, а необходимое условие реализации экономического проекта.Естественно, после победы Майдана, проходившего под русофобскими лозунгами, противопоставлявшего интеграцию в ЕС и ЕЭП, никакого сохранения дружественных отношений быть не могло.С точки зрения новой, постмайданной власти, политическим смыслом Соглашения об ассоциации должна была быть ясно обозначенная перспектива полноценного членства в ЕС.Оставим за скобками вопрос о том, действительно ли это было целью Турчинова, Яценюка и Порошенко. Судя по всему, проевропейская пропаганда должна была скрыть их собственные цели, но многократно повторенная ложь становится правдой — похоже, они сами верили в то, что всё сделанное ими (включая конфликт с Россией) направлено на интеграцию Украины в Европу.Так или иначе, но подписание соглашения, даже не учитывая фактор военного конфликта, сыграло против европейской перспективы Украины.Во-первых, оппоненты нынешней власти с самого начала объясняли, что соглашения об ассоциации не являются типовыми и вовсе не обязательно предполагают перспективу членства в ЕС. В частности, такие соглашения заключены с Израилем и Чили. Именно поэтому подписывать всё то, что предлагает Европейский союз, не надо. Надо своей головой думать.Своей головой думать было некогда — решение о подписание соглашения принималось впопыхах, на фоне европейской поддержки государственного переворота.Во-вторых, европейцам свойственно чувство некоторой справедливости. Они сами торгаши и ценят тех, кто торгуется. Поэтому изначально предлагают варианты, предельно выгодные для них и предельно невыгодные для другой стороны. Дальше идёт торг, не принципиально отличающийся от торга на Привозе. Собственно, отношения с домайданной украинской властью как раз до этой стадии и дошли (что недалёкие майданные скакальцы сочли провалом европейского направления).А вот тех, кто подписывает, не торгуясь, заслуженно считают лохами и относятся к ним соответствующе.Уже много позже, когда эйфория прошла и стала очевидна невыгодность соглашения для Украины (та самая, о которой так много говорил Азаров и которого за это решительно осуждали), Порошенко начал упрашивать ЕС изменить условия ассоциации и дать Украине определенную европерспективу.По первому пункту у украинского президента вежливо поинтересовались, не идиот ли он. Потому что если не идиот, то должен понимать, что торговаться надо до, а не после заключения соглашения.По второму пункту претензии украинской стороны были сочтены обоснованными, и Украине было милостиво позволено в любой удобный для нее момент обратиться с просьбой принять её в ЕС. И получить отказ.Цели ЕСНу а ЕС-то добился своих целей? Вы будете сильно удивлены, но таки нет.Основная цель ЕС состояла в получении доступа к украинскому рынку, что должно было ослабить кризис в Европе. Не то чтобы украинский рынок был такой уж большой, но минут на 15 его должно было хватить (шутка, конечно, но европейцы не просто так переговоры переговаривали, а в расчёте на определённую экономическую выгоду). Однако даже и эта отсрочка выглядела благом. Но для того, чтобы её получить, надо было сохранить в Украине политическую стабильность и преемственность власти.Судя по всему, прямо посреди процесса американцы соблазнили европейцев ещё более задиристым вариантом — спровоцировать в Украине политический кризис, направить её войной на Россию, обвинить Россию в агрессии, политико-дипломатическими методами принудить её к капитуляции и в оконцовке получить российский рынок, значительно более вкусный, чем украинский. И вовсе не на тех условиях, которые предлагал Путин, говоря про общий рынок от Лиссабона до Владивостока.Умом европейцы, наверное, понимали, что их обманывают, но въевшаяся привычка выполнять пожелания Вашингтонского обкома сыграла свою роль.Что в итоге?В итоге действительно произошел переворот, и Европа получила предельно выгодные для неё условия соглашения. Но воспользоваться ими не удалось, потому что:— начался политический кризис, а он реализации каких-либо экономических проектов не способствует;— американцы, с радостным воплем "fuck EU", кинули Европу с назначением проевропейски настроенных кадров (в первую очередь — Кличко, которого Меркель считала чуть ли не своим подданным);— американцы назначили таких политиков, которые удовлетворяли бы интересы МВФ и США, а не ЕС (те же тепловозы Порошенко мог привезти и из Европы…);— началась война, которая обрушила украинскую экономику быстрее всяких расчетов и скукожила рынок до размеров совершенно несерьёзных.В общем, в Украине ожидаемый скромный эффект не был получен.В России всё оказалось ещё хуже — Россия ввязалась в конфликт и получила санкции, но, против ожидания, не капитулировала. Более того, были введены встречные санкции. В результате отношения ЕС с Россией были расстроены, а условия взаимной торговли существенно ухудшились.В общем, европейцев можно точно так же поздравить с блестящим провалом…Итоги подведёмПредыдущий анализ был посвящён ситуации по состоянию на 2019 год – когда Зеленский только стал президентом. Что же сейчас?Соглашение об ассоциации так и не привело Украину в ЕС. Более того, его условия (явно несправедливые и невыгодные для Украины) по-прежнему нуждаются в пересмотре – последний раз украинская сторона требовала (не просила, а требовала!) пересмотреть условия летом 2022 года, но процесс идёт медленно. Это не смотря на то, что определённые уступки в плане торговли аграрной продукцией были сделаны (сейцчас вокруг них ведётся отчаянная борьба)С политической составляющей соглашения вообще нехорошо получилось – по причине военного положения Украина тупо забила даже на те немногие демократические нормы, которые пережили столкновение с "демократической революцией" на Майдане, но во всё остальном "демократическом мире" проходят процессы ровно такие же. Так что Украина смотрится вполне по-европейски.Однако то, чего не смогло дать соглашение об ассоциации дал вооружённый конфликт с Россией – сейчас Украина фактически находится на содержании ЕС и США (внешние заимствования составляют более половины доходной части бюджета) и она как никогда близка к членству в ЕС. ЕС такое счастье даром не нужно, но кто будет его спрашивать?Впрочем, конечно не факт, что Украина получит полноценное членство и что это членство ей что-то даст. Не исключено, что в недалёкой перспективе Украина вообще окажется единственным членом ЕС. Но в Киеве европейские перспективы всё равно выглядят радужно.А вот положение Европы ухудшилось и ухудшилось сильно. Если в 2014 году её соблазняли перспективами возможности принять участие в грабеже России, то в 2022 году её соблазнили предложением пограбить её саму: заставили до предела ужать сотрудничество с Россией, оборвали "Северный поток", обязали платить дань киевскому режиму и потихоньку перетаскивают активы в США. Причём Европа согласилась на эти крайне выгодные (непонятно, правда, кому – в США тоже ситуация аховая) предложение предложения даже с некоторым энтузиазмом. Кстати, Леопольд Риттер фон Захер-Мазох родился во Львове.А ведь начиналось всё с Соглашения об ассоциации, которое должно было быть выигрышным почти для всех…

https://ukraina.ru/20160124/1015409953.html

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https://ukraina.ru/20230208/1043352218.html

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