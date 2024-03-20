https://ukraina.ru/20240320/1054009697.html

Украина требует прекратить спутниковую съёмку – ВС РФ больно бьёт по тылам

Украина требует прекратить спутниковую съёмку – ВС РФ больно бьёт по тылам - 20.03.2024 Украина.ру

Украина требует прекратить спутниковую съёмку – ВС РФ больно бьёт по тылам

Спустя два года после начала российской спецоперации на Украине потребовали ограничить спутниковую съёмку, которая помогает ВС РФ наносить высокоточные удары. Об этом 20 марта сообщила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передаёт "РБК-Украина"

2024-03-20T23:54

2024-03-20T23:54

2024-03-20T23:54

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В минобороны всерьёз намерены "противодействовать вражеской космической разведке". Отмечается, что после начала СВО, зафиксировано уже более сотни "совпадений", когда спутник вылетал для снимков конкретной территории, а через несколько дней или недель туда прилетала российская ракета или дрон. Следом, спутник снова фиксировал местность, чтобы передать ВС РФ масштабы поражения военного объекта. Черногоренко считает, западные антироссийские санкции снизили космические разведывательные возможности России, но ВС РФ нашли дополнительные возможности для реализации своих планов. Ранее издание The Atlantic сообщало, что высокоточные удары российской армии по военным объектам в украинском тылу проводятся с использованием спутниковых снимков, предоставленных американскими компаниями.

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