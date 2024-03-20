Украина требует прекратить спутниковую съёмку – ВС РФ больно бьёт по тылам - 20.03.2024 Украина.ру
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Украина требует прекратить спутниковую съёмку – ВС РФ больно бьёт по тылам
Украина требует прекратить спутниковую съёмку – ВС РФ больно бьёт по тылам - 20.03.2024 Украина.ру
Украина требует прекратить спутниковую съёмку – ВС РФ больно бьёт по тылам
Спустя два года после начала российской спецоперации на Украине потребовали ограничить спутниковую съёмку, которая помогает ВС РФ наносить высокоточные удары. Об этом 20 марта сообщила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передаёт "РБК-Украина"
2024-03-20T23:54
2024-03-20T23:54
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В минобороны всерьёз намерены "противодействовать вражеской космической разведке". Отмечается, что после начала СВО, зафиксировано уже более сотни "совпадений", когда спутник вылетал для снимков конкретной территории, а через несколько дней или недель туда прилетала российская ракета или дрон. Следом, спутник снова фиксировал местность, чтобы передать ВС РФ масштабы поражения военного объекта. Черногоренко считает, западные антироссийские санкции снизили космические разведывательные возможности России, но ВС РФ нашли дополнительные возможности для реализации своих планов. Ранее издание The Atlantic сообщало, что высокоточные удары российской армии по военным объектам в украинском тылу проводятся с использованием спутниковых снимков, предоставленных американскими компаниями.
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новости, россия, украина, сво, спутник
Новости, Россия, Украина, СВО, спутник

Украина требует прекратить спутниковую съёмку – ВС РФ больно бьёт по тылам

23:54 20.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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Спустя два года после начала российской спецоперации на Украине потребовали ограничить спутниковую съёмку, которая помогает ВС РФ наносить высокоточные удары. Об этом 20 марта сообщила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передаёт "РБК-Украина"
"Россия, вероятно, покупает через третьи страны спутниковые снимки для ударов по территории Украины" – пожаловалась она.
В минобороны всерьёз намерены "противодействовать вражеской космической разведке". Отмечается, что после начала СВО, зафиксировано уже более сотни "совпадений", когда спутник вылетал для снимков конкретной территории, а через несколько дней или недель туда прилетала российская ракета или дрон. Следом, спутник снова фиксировал местность, чтобы передать ВС РФ масштабы поражения военного объекта.
Черногоренко считает, западные антироссийские санкции снизили космические разведывательные возможности России, но ВС РФ нашли дополнительные возможности для реализации своих планов.
Ранее издание The Atlantic сообщало, что высокоточные удары российской армии по военным объектам в украинском тылу проводятся с использованием спутниковых снимков, предоставленных американскими компаниями.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
19 декабря 2023, 13:54
Путин указал на необходимость наращивания российской спутниковой группировкиРоссии необходимо наращивать спутниковую группировку на глобальном уровне. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны
 
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Заголовок открываемого материала
23:54Украина требует прекратить спутниковую съёмку – ВС РФ больно бьёт по тылам
23:34Советник Байдена перечислил критерии победы Украины – ни слова о возвращении территорий
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