https://ukraina.ru/20240318/1053953172.html

Американские журналисты узнали как США помогают ВС РФ наносить удары по тылам ВСУ

Американские журналисты узнали как США помогают ВС РФ наносить удары по тылам ВСУ - 18.03.2024 Украина.ру

Американские журналисты узнали как США помогают ВС РФ наносить удары по тылам ВСУ

Высокоточные удары российской армии по военным объектам в украинском тылу проводятся с использованием спутниковых снимков, предоставленных американскими компаниями. Об этом в интервью изданию The Atlantic сообщил украинский военный источник

2024-03-18T17:30

2024-03-18T17:30

2024-03-18T17:31

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"Что, если американцы, в дополнение к отказу от оказания оборонительной помощи Украине, направляют наступательную помощь России?", – говорится в статье. В пример приводятся удары российской армии крылатыми ракетами, которые, как утверждает автор статьи, являются одними из самых дорогостоящих видов оружия в неядерном арсенале РФ. Утверждается, что предварительно спутник делает снимки местности на Украине, а затем туда же прилетает российская ракета. Следом – отправляется другой спутник для получения дополнительных сведений о степени ущерба, добавляет автор. Журналисты подчёркивают, что таких случаев стало больше, та как "компании, занимающиеся спутниковой съёмкой, предлагают список архивированных изображений". Получив их можно просмотреть десятки тысяч снимков Украины и "заметить наводящие на размышления закономерности". Так, журналисты утверждают, что атака на аэродром за пределами Миргорода была произведена именно таким способом. "До 2 апреля 2022 года, примерно через месяц после первоначального вторжения России, изображения удаленного аэродрома за пределами Миргорода запрашивались американскими компаниями по меньшей мере девять раз. Миргород не особенно интересное место, если не считать этого аэродрома. 2 апреля там приземлились ракеты", – добавил источник. Кроме того, в начале 2024 года кто-то заказал коммерческой спутниковой компании сделать свежие снимки Киева, как раз перед тем, как военные объекты там подверглись очередному ракетному обстрелу. Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что России необходимо наращивать спутниковую группировку на глобальном уровне.

https://ukraina.ru/20230420/1045507053.html

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новости, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, сво, спутник, спецоперация