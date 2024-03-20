Украина начала производить ракеты с дальностью полёта более 600 км – WP
17:46 20.03.2024 (обновлено: 17:47 20.03.2024)
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
На Украине развернули производство дальнобойных ракет и систем ПВО, сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передаёт The Washington Post
"Украина развернула ракету местного производства с дальностью действия более 400 миль. По словам официальных лиц, также разрабатываются системы противовоздушной обороны с высокоточными ракетами, аналогичные усовершенствованным ракетным комплексам земля-воздух американского и норвежского производства (NASAMS)", – говорится в статье.
Вся публикация посвящена производству украинского оружия, которое, как утверждается, набирает обороты. В 2023 году заводы начали выдавать в три раза больше продукции, но и этого не хватает, чтобы восполнить "потерю международной поддержки, особенно оружия из США".
По данным СМИ, Киев на 90% покрывает пока только потребности ВСУ в беспилотниках. В стране планируют создавать 155-ти мм снаряды стандарта НАТО во второй половине текущего года.
"Но высокотехнологичным системам, которые необходимы Украине для отражения российских захватчиков, ещё очень далеко до производства на Украине. “Чтобы освоить такое производство, построить такое производство, должны пройти десятилетия”, – приводит издание слова директора Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины.
Далее автор статьи пишет, что в последнее время ВСУ теряют контроль над позициями в Донбассе из-за нехватки оружия и военнослужащих. Дальше – будет только хуже, так как в конце марта у Украины закончатся ракеты ПВО.
Вместе с тем, ни чешская инициатива по покупке 800 тысяч снарядов, ни разовые пакеты военной помощи не могут удовлетворить потребности украинской армии. Производство же украинского оружия ограничено госбюджетом. Только в этом году Киев готов потратит пять миллиардов долларов на эти цели, но этого, как отмечают официальные лица страны, мало.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил потерю контроля ВСУ над несколькими населёнными пунктами в Донбассе дефицитом боеприпасов.
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