https://ukraina.ru/20240320/1054005514.html

Украина начала производить ракеты с дальностью полёта более 600 км – WP

Украина начала производить ракеты с дальностью полёта более 600 км – WP - 20.03.2024 Украина.ру

Украина начала производить ракеты с дальностью полёта более 600 км – WP

На Украине развернули производство дальнобойных ракет и систем ПВО, сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передаёт The Washington Post

2024-03-20T17:46

2024-03-20T17:46

2024-03-20T17:47

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Вся публикация посвящена производству украинского оружия, которое, как утверждается, набирает обороты. В 2023 году заводы начали выдавать в три раза больше продукции, но и этого не хватает, чтобы восполнить "потерю международной поддержки, особенно оружия из США". По данным СМИ, Киев на 90% покрывает пока только потребности ВСУ в беспилотниках. В стране планируют создавать 155-ти мм снаряды стандарта НАТО во второй половине текущего года. Далее автор статьи пишет, что в последнее время ВСУ теряют контроль над позициями в Донбассе из-за нехватки оружия и военнослужащих. Дальше – будет только хуже, так как в конце марта у Украины закончатся ракеты ПВО. Вместе с тем, ни чешская инициатива по покупке 800 тысяч снарядов, ни разовые пакеты военной помощи не могут удовлетворить потребности украинской армии. Производство же украинского оружия ограничено госбюджетом. Только в этом году Киев готов потратит пять миллиардов долларов на эти цели, но этого, как отмечают официальные лица страны, мало.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил потерю контроля ВСУ над несколькими населёнными пунктами в Донбассе дефицитом боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231209/1051864347.html

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новости, украина, киев, the washington post, вооруженные силы украины, нато, сво, производство, оружие