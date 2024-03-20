https://ukraina.ru/20240320/1054000483.html
Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии
Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии - 20.03.2024 Украина.ру
Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии
Российская армия повышает свои боевые возможности, до конца года создадут ещё 30 дивизий и бригад, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта на заседании коллегии Минобороны РФ
2024-03-20T15:02
2024-03-20T15:02
2024-03-20T15:02
новости
россия
сергей шойгу
минобороны рф
флотилия
вс рф
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051203042_0:330:3044:2043_1920x0_80_0_0_3cb158677dcfda3bf34505c326d2d3eb.jpg
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, продолжается поступательное развитие Вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей, отметил Шойгу.До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад, отметил он. Глава Минобороны добавил, что совершенствование численного состава российской армии происходит соразмерно возникшим угрозам военной безопасности страны.Накануне российский министр обороны совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота. Шойгу поручил установить на корабли дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.
https://ukraina.ru/20240317/1053937148.html
россия
армия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051203042_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_be5ce9582e2b0cbe044e5614f97b5e81.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сергей шойгу, минобороны рф, флотилия, вс рф, армия
Новости, Россия, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, флотилия, ВС РФ, Армия
Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии
Российская армия повышает свои боевые возможности, до конца года создадут ещё 30 дивизий и бригад, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта на заседании коллегии Минобороны РФ
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, продолжается поступательное развитие Вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей, отметил Шойгу.
"Сформирован армейский корпус, мотострелковая дивизия. Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии", - заявил Шойгу
.
До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад, отметил он.
Глава Минобороны добавил, что совершенствование численного состава российской армии происходит соразмерно возникшим угрозам военной безопасности страны.
Накануне российский министр обороны совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота. Шойгу поручил установить на корабли дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.