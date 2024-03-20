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Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии

Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии - 20.03.2024 Украина.ру

Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии

Российская армия повышает свои боевые возможности, до конца года создадут ещё 30 дивизий и бригад, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта на заседании коллегии Минобороны РФ

2024-03-20T15:02

2024-03-20T15:02

2024-03-20T15:02

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В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, продолжается поступательное развитие Вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей, отметил Шойгу.До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад, отметил он. Глава Минобороны добавил, что совершенствование численного состава российской армии происходит соразмерно возникшим угрозам военной безопасности страны.Накануне российский министр обороны совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота. Шойгу поручил установить на корабли дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.

https://ukraina.ru/20240317/1053937148.html

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