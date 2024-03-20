Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии - 20.03.2024 Украина.ру
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Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии
Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии - 20.03.2024 Украина.ру
Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии
Российская армия повышает свои боевые возможности, до конца года создадут ещё 30 дивизий и бригад, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта на заседании коллегии Минобороны РФ
2024-03-20T15:02
2024-03-20T15:02
новости
россия
сергей шойгу
минобороны рф
флотилия
вс рф
армия
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В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, продолжается поступательное развитие Вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей, отметил Шойгу.До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад, отметил он. Глава Минобороны добавил, что совершенствование численного состава российской армии происходит соразмерно возникшим угрозам военной безопасности страны.Накануне российский министр обороны совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота. Шойгу поручил установить на корабли дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.
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новости, россия, сергей шойгу, минобороны рф, флотилия, вс рф, армия
Новости, Россия, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, флотилия, ВС РФ, Армия

Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии

15:02 20.03.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Министерства обороны РФ
Заседание коллегии Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ
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Российская армия повышает свои боевые возможности, до конца года создадут ещё 30 дивизий и бригад, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта на заседании коллегии Минобороны РФ
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, продолжается поступательное развитие Вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей, отметил Шойгу.
"Сформирован армейский корпус, мотострелковая дивизия. Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии", - заявил Шойгу.
До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад, отметил он.
Глава Минобороны добавил, что совершенствование численного состава российской армии происходит соразмерно возникшим угрозам военной безопасности страны.
Накануне российский министр обороны совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота. Шойгу поручил установить на корабли дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.
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