https://ukraina.ru/20240320/1053971844.html

Вариантов несколько: эксперт объяснил, на кого США хотят сбросить ответственность за "сдерживание России"

Вариантов несколько: эксперт объяснил, на кого США хотят сбросить ответственность за "сдерживание России" - 20.03.2024 Украина.ру

Вариантов несколько: эксперт объяснил, на кого США хотят сбросить ответственность за "сдерживание России"

США могут переложить ответственность за "сдерживание России" на Германию или на франко-германский альянс. Либо возложить ответственность на союз Франции, Германии и Польши — может быть, добавив к ним Италию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко

2024-03-20T03:10

2024-03-20T03:10

2024-03-20T03:10

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Американцы давно рассматривают вариант, как основные функции сдерживания России переложить на кого-то из своих союзников в Европе. Им нужно создать из европейских стран новую военную опору НАТО, которая будет младшим партнёром, но одновременно и помощником США. Вопрос в том, на кого ляжет эта обязанность, рассказал политолог.Вариантов тут может быть несколько. США могут переложить ответственность на Германию или на франко-германский альянс. Или возложив ответственность на объединение Франции, Германии и Польши — может быть, добавив к ним Италию, добавил эксперт.В первые два года после прихода Гитлера к власти также шла речь о варианте союза Франции, Британии, Италии и Германии с правом последней довооружиться — так называемый "пакт четырёх" 1933 года. Это логичное продолжение панъевропейских проектов 1930 года. В то время проект не пошёл, но его идея не пропала, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240319/1053959577.html

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новости, германия, сша, франция, нато, альянс, союз, россия, европа