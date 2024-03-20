Вариантов несколько: эксперт объяснил, на кого США хотят сбросить ответственность за "сдерживание России" - 20.03.2024 Украина.ру
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Вариантов несколько: эксперт объяснил, на кого США хотят сбросить ответственность за "сдерживание России"
Вариантов несколько: эксперт объяснил, на кого США хотят сбросить ответственность за "сдерживание России" - 20.03.2024 Украина.ру
Вариантов несколько: эксперт объяснил, на кого США хотят сбросить ответственность за "сдерживание России"
США могут переложить ответственность за "сдерживание России" на Германию или на франко-германский альянс. Либо возложить ответственность на союз Франции, Германии и Польши — может быть, добавив к ним Италию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
2024-03-20T03:10
2024-03-20T03:10
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Американцы давно рассматривают вариант, как основные функции сдерживания России переложить на кого-то из своих союзников в Европе. Им нужно создать из европейских стран новую военную опору НАТО, которая будет младшим партнёром, но одновременно и помощником США. Вопрос в том, на кого ляжет эта обязанность, рассказал политолог.Вариантов тут может быть несколько. США могут переложить ответственность на Германию или на франко-германский альянс. Или возложив ответственность на объединение Франции, Германии и Польши — может быть, добавив к ним Италию, добавил эксперт.В первые два года после прихода Гитлера к власти также шла речь о варианте союза Франции, Британии, Италии и Германии с правом последней довооружиться — так называемый "пакт четырёх" 1933 года. Это логичное продолжение панъевропейских проектов 1930 года. В то время проект не пошёл, но его идея не пропала, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.
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новости, германия, сша, франция, нато, альянс, союз, россия, европа
Новости, Германия, США, Франция, НАТО, альянс, союз, Россия, Европа

Вариантов несколько: эксперт объяснил, на кого США хотят сбросить ответственность за "сдерживание России"

03:10 20.03.2024
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP / Jacquelyn Martin
Читать в
США могут переложить ответственность за "сдерживание России" на Германию или на франко-германский альянс. Либо возложить ответственность на союз Франции, Германии и Польши — может быть, добавив к ним Италию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
Американцы давно рассматривают вариант, как основные функции сдерживания России переложить на кого-то из своих союзников в Европе. Им нужно создать из европейских стран новую военную опору НАТО, которая будет младшим партнёром, но одновременно и помощником США. Вопрос в том, на кого ляжет эта обязанность, рассказал политолог.
Вариантов тут может быть несколько. США могут переложить ответственность на Германию или на франко-германский альянс. Или возложив ответственность на объединение Франции, Германии и Польши — может быть, добавив к ним Италию, добавил эксперт.
"И опять-таки такой вариант уже был в прошлом. "Ничто не ново под Луной". Вспомните начало 1930-х годов, когда обсуждался проект "Пан-Европы" на базе альянса Франции и Германии, но без Великобритании, развёрнутый против СССР", - подчеркнул Фененко.
В первые два года после прихода Гитлера к власти также шла речь о варианте союза Франции, Британии, Италии и Германии с правом последней довооружиться — так называемый "пакт четырёх" 1933 года. Это логичное продолжение панъевропейских проектов 1930 года. В то время проект не пошёл, но его идея не пропала, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.
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