https://ukraina.ru/20240320/1053970189.html

Политолог Фененко раскрыл, зачем Франция говорит о вводе войск на Украину и хочет создать "малую Антанту"

Политолог Фененко раскрыл, зачем Франция говорит о вводе войск на Украину и хочет создать "малую Антанту" - 20.03.2024 Украина.ру

Политолог Фененко раскрыл, зачем Франция говорит о вводе войск на Украину и хочет создать "малую Антанту"

Франция традиционно была главным партнёром Румынии в Европе в культурной и военно-политической сфере. Сейчас Франция собирается выстроить в Восточной Европе нечто похожее "малую Антанту" того времени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко

2024-03-20T03:00

2024-03-20T03:00

2024-03-20T03:00

украина

россия

франция

эммануэль макрон

румыния

германия

нато

союз

войска

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Сейчас Франция собирается выстроить в Восточной Европе нечто похожее "малую Антанту" того времени. С одной стороны, это тесный союз с Румынией, возможно, её поддержка при вводе войск на Украину. С другой стороны — Париж хочет "воскресить" старый франко-польский союз, рассказал политолог.С этим связаны и многочисленные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж может ввести войска на Украину. Франция традиционно была главным партнёром Румынии в Европе в культурной и военно-политической сфере, добавил эксперт.С помощью "малой Антанты" Франция решала для себя две задачи: построить санитарный кордон против Советской России и одновременно организовать блок государств против Германии — чтобы они открыли последней восточный фронт на случай новой войны, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240319/1053951121.html

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украина, россия, франция, эммануэль макрон, румыния, германия, нато, союз, войска