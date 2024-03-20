Политолог Фененко раскрыл, зачем Франция говорит о вводе войск на Украину и хочет создать "малую Антанту"
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Франция традиционно была главным партнёром Румынии в Европе в культурной и военно-политической сфере. Сейчас Франция собирается выстроить в Восточной Европе нечто похожее "малую Антанту" того времени. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
Сейчас Франция собирается выстроить в Восточной Европе нечто похожее "малую Антанту" того времени. С одной стороны, это тесный союз с Румынией, возможно, её поддержка при вводе войск на Украину. С другой стороны — Париж хочет "воскресить" старый франко-польский союз, рассказал политолог.
С этим связаны и многочисленные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж может ввести войска на Украину. Франция традиционно была главным партнёром Румынии в Европе в культурной и военно-политической сфере, добавил эксперт.
"Кстати, подобная ситуация уже была после Первой Мировой войны. Тогда в 1921 году Франция создала так называемую “малую Антанту”. Это был военно-политический альянс в составе Югославии (тогда СХС), Чехословакии и Румынии, связанный с Францией военно-политическим соглашением о взаимопомощи", - подчеркнул Фененко.
С помощью "малой Антанты" Франция решала для себя две задачи: построить санитарный кордон против Советской России и одновременно организовать блок государств против Германии — чтобы они открыли последней восточный фронт на случай новой войны, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.
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