https://ukraina.ru/20240319/1053990753.html
В небе над Курской и Белгородской областями уничтожены 2 ракеты ЗРК
В небе над Курской и Белгородской областями уничтожены 2 ракеты ЗРК - 19.03.2024 Украина.ру
В небе над Курской и Белгородской областями уничтожены 2 ракеты ЗРК
Ночью, 19 марта, в небе над Курском сработала система ПВО, успешно поразив ракету ЗРК С-200, выпущенную украинской армией. Операторы противовоздушной обороны также уничтожили ракету ЗРК Patriot в Белгородской области, сообщили в минобороны РФ
2024-03-19T23:31
2024-03-19T23:31
2024-03-19T23:31
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В ведомстве уточнили, что атаковать территорию России ВСУ пытались в 22:30 (по мск). Их планы совершить террористическую атаку были сорваны. До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о работе ПВО в небе над регионом и о временных перебоях в электроснабжении в Курске. Аварийные службы приступают к ликвидации последствий атаки. По данным телеграм-канала Mash, в этот раз ВСУ попытались атаковать Курчатовскую АЭС в Курской области минимум пятью дронами-камикадзе и одной ракетой С-200. Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны РФ поразила 11 целей над территорией Белгородской области – сбиты десять реактивных снарядов и одна ракета "Точка-У".
https://ukraina.ru/20240314/1053875854.html
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новости, белгородская область, курская область, россия, вооруженные силы украины, обстрелы, сво
Новости, Белгородская область, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, обстрелы, СВО
В небе над Курской и Белгородской областями уничтожены 2 ракеты ЗРК
Ночью, 19 марта, в небе над Курском сработала система ПВО, успешно поразив ракету ЗРК С-200, выпущенную украинской армией. Операторы противовоздушной обороны также уничтожили ракету ЗРК Patriot в Белгородской области, сообщили в минобороны РФ