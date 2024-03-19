В небе над Курской и Белгородской областями уничтожены 2 ракеты ЗРК - 19.03.2024 Украина.ру
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В небе над Курской и Белгородской областями уничтожены 2 ракеты ЗРК
В небе над Курской и Белгородской областями уничтожены 2 ракеты ЗРК - 19.03.2024 Украина.ру
В небе над Курской и Белгородской областями уничтожены 2 ракеты ЗРК
Ночью, 19 марта, в небе над Курском сработала система ПВО, успешно поразив ракету ЗРК С-200, выпущенную украинской армией. Операторы противовоздушной обороны также уничтожили ракету ЗРК Patriot в Белгородской области, сообщили в минобороны РФ
2024-03-19T23:31
2024-03-19T23:31
новости
белгородская область
курская область
россия
вооруженные силы украины
обстрелы
сво
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В ведомстве уточнили, что атаковать территорию России ВСУ пытались в 22:30 (по мск). Их планы совершить террористическую атаку были сорваны. До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о работе ПВО в небе над регионом и о временных перебоях в электроснабжении в Курске. Аварийные службы приступают к ликвидации последствий атаки. По данным телеграм-канала Mash, в этот раз ВСУ попытались атаковать Курчатовскую АЭС в Курской области минимум пятью дронами-камикадзе и одной ракетой С-200. Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны РФ поразила 11 целей над территорией Белгородской области – сбиты десять реактивных снарядов и одна ракета "Точка-У".
https://ukraina.ru/20240314/1053875854.html
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новости, белгородская область, курская область, россия, вооруженные силы украины, обстрелы, сво
Новости, Белгородская область, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, обстрелы, СВО

В небе над Курской и Белгородской областями уничтожены 2 ракеты ЗРК

23:31 19.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Ночью, 19 марта, в небе над Курском сработала система ПВО, успешно поразив ракету ЗРК С-200, выпущенную украинской армией. Операторы противовоздушной обороны также уничтожили ракету ЗРК Patriot в Белгородской области, сообщили в минобороны РФ
В ведомстве уточнили, что атаковать территорию России ВСУ пытались в 22:30 (по мск). Их планы совершить террористическую атаку были сорваны.
До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о работе ПВО в небе над регионом и о временных перебоях в электроснабжении в Курске. Аварийные службы приступают к ликвидации последствий атаки.
По данным телеграм-канала Mash, в этот раз ВСУ попытались атаковать Курчатовскую АЭС в Курской области минимум пятью дронами-камикадзе и одной ракетой С-200.
"Всё было сбито на подлёте силами ПВО. Обломки повредили подстанцию "Высокая", которая снабжает минимум семь курских улиц. Сейчас там перебои с электроэнергией, их обещают устранить в ближайшее время", – уточняет СМИ.
Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны РФ поразила 11 целей над территорией Белгородской области – сбиты десять реактивных снарядов и одна ракета "Точка-У".
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
14 марта, 07:48
Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской и Курской областямиСредства противовоздушной обороны России (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
23:56Гладков ограничил въезд на территорию 6 населённых пунктов Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
23:31В небе над Курской и Белгородской областями уничтожены 2 ракеты ЗРК
23:16Зеленский и Умеров анонсировали поставку большего количества оружия ВСУ
22:53Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области
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