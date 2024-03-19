Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области
22:53 19.03.2024 (обновлено: 23:27 19.03.2024)
Система противовоздушной обороны РФ успешно поразила 11 целей над территорией Белгородской области. Сбиты десять реактивных снарядов и одна ракета ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ 19 марта
"Около 22.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса "Точка-У" над территорией Белгородской области", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Перед этим в Белгородской области была запущена сирена ракетной опасности. Местные жители слышали взрывы, но о пострадавших или разрушениях не сообщается.