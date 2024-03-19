https://ukraina.ru/20240319/1053990213.html

Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области

Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области - 19.03.2024 Украина.ру

Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области

Система противовоздушной обороны РФ успешно поразила 11 целей над территорией Белгородской области. Сбиты десять реактивных снарядов и одна ракета ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ 19 марта

2024-03-19T22:53

2024-03-19T22:53

2024-03-19T23:27

новости

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051577052_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d91cf88f7a0816270abbe8dc9575a9b9.jpg

"Около 22.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса "Точка-У" над территорией Белгородской области", – говорится в телеграм-канале ведомства. Перед этим в Белгородской области была запущена сирена ракетной опасности. Местные жители слышали взрывы, но о пострадавших или разрушениях не сообщается.

https://ukraina.ru/20240319/1053982190.html

белгородская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, сво, спецоперация