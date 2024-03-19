Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области - 19.03.2024 Украина.ру
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Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области
Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области - 19.03.2024 Украина.ру
Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области
Система противовоздушной обороны РФ успешно поразила 11 целей над территорией Белгородской области. Сбиты десять реактивных снарядов и одна ракета ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ 19 марта
2024-03-19T22:53
2024-03-19T23:27
новости
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
сво
спецоперация
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"Около 22.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса "Точка-У" над территорией Белгородской области", – говорится в телеграм-канале ведомства. Перед этим в Белгородской области была запущена сирена ракетной опасности. Местные жители слышали взрывы, но о пострадавших или разрушениях не сообщается.
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новости, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, сво, спецоперация
Новости, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, Спецоперация

Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области

22:53 19.03.2024 (обновлено: 23:27 19.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Система противовоздушной обороны РФ успешно поразила 11 целей над территорией Белгородской области. Сбиты десять реактивных снарядов и одна ракета ВСУ, сообщили в министерстве обороны РФ 19 марта
"Около 22.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса "Точка-У" над территорией Белгородской области", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Перед этим в Белгородской области была запущена сирена ракетной опасности. Местные жители слышали взрывы, но о пострадавших или разрушениях не сообщается.
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