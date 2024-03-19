https://ukraina.ru/20240319/1053990595.html
Зеленский и Умеров анонсировали поставку большего количества оружия ВСУ
Зеленский и Умеров анонсировали поставку большего количества оружия ВСУ - 19.03.2024 Украина.ру
Зеленский и Умеров анонсировали поставку большего количества оружия ВСУ
Украинская армия получит новые военные пакеты помощи от союзников, в том числе дефицитную артиллерию, дроны, ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. Такое обещание дали союзники Киева на заседании "Рамштайн-20", сообщил президент Украины Владимир Зеленский
2024-03-19T23:16
2024-03-19T23:16
2024-03-19T23:16
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В рамках использования БПЛА украинский лидер пообещал "значительно укрепить международный компонент сотрудничества". Министр обороны Украины Рустем Умеров по результатам "Рамштайн-20" заявил, что ВСУ получат больше боеприпасов и ракет для ПВО. "В ходе сегодняшнего 20-го заседания в формате Рамштайн коалиция стран-партнёров продемонстрировала своё единство и активность в помощи Украине. Боеприпасы – то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут!", – написал Умеров на своей странице в сети. Кроме этого, украинский министр сообщил, что Киев работает над тем, чтобы ВСУ как можно скорее получили истребители F-16.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ теряют контроль над населёнными пунктами в Донбассе из-за дефицита боеприпасов.
https://ukraina.ru/20240316/1053811587.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, украинская армия, всу, сво, военная помощь, военная техника, рамштайн
Новости, Украина, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16, украинская армия, ВСУ, СВО, военная помощь, военная техника, Рамштайн
Зеленский и Умеров анонсировали поставку большего количества оружия ВСУ
Украинская армия получит новые военные пакеты помощи от союзников, в том числе дефицитную артиллерию, дроны, ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. Такое обещание дали союзники Киева на заседании "Рамштайн-20", сообщил президент Украины Владимир Зеленский