ВСУ из-за усталости предстоит перейти к обороне минимум на год – WSJ - 19.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240319/1053990098.html
ВСУ из-за усталости предстоит перейти к обороне минимум на год – WSJ
ВСУ из-за усталости предстоит перейти к обороне минимум на год – WSJ - 19.03.2024 Украина.ру
ВСУ из-за усталости предстоит перейти к обороне минимум на год – WSJ
Вооружённым силам Украины придётся перейти к обороне по меньшей мере на год из-за истощения войск после провальной попытки контрнаступления и ввиду отсутствия дополнительной помощи от США. Об этом говорится в новой статье западного издания The Wall Street Journal
2024-03-19T22:45
2024-03-19T22:45
новости
украина
вооруженные силы украины
сша
the wall street journal
сво
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_123:107:1924:1120_1920x0_80_0_0_147706d05d7bbfa9fa5012c6da6f46ae.jpg
Уточняется, что сегодня официальный Киев требует от армии "сражаться за каждый дюйм территории", в том время как ВСУ "изношены" после летнего наступления, которое не принесло Украине желаемых результатов. Как следствие, войскам предстоит год минимум находиться в обороне, параллельно восстанавливая свои силы. В конце прошлого года это же издание писало, что Украине следует переходить в оборону, даже несмотря на опасность территориальных потерь. Военный обозреватель рассказал Украина.ру, что у Зеленского нет единого органа, который мог бы построить сплошную линию обороны, но некоторые из опорников ВСУ могут быть серьёзной преградой.
https://ukraina.ru/20240314/1053870964.html
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_226:5:1744:1143_1920x0_80_0_0_661e768bbbd8d28e170d196169483435.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вооруженные силы украины, сша, the wall street journal, сво, оборона
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, США, The Wall Street Journal, СВО, оборона

ВСУ из-за усталости предстоит перейти к обороне минимум на год – WSJ

22:45 19.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Вооружённым силам Украины придётся перейти к обороне по меньшей мере на год из-за истощения войск после провальной попытки контрнаступления и ввиду отсутствия дополнительной помощи от США. Об этом говорится в новой статье западного издания The Wall Street Journal
Уточняется, что сегодня официальный Киев требует от армии "сражаться за каждый дюйм территории", в том время как ВСУ "изношены" после летнего наступления, которое не принесло Украине желаемых результатов.
Как следствие, войскам предстоит год минимум находиться в обороне, параллельно восстанавливая свои силы.
В конце прошлого года это же издание писало, что Украине следует переходить в оборону, даже несмотря на опасность территориальных потерь.
Военный обозреватель рассказал Украина.ру, что у Зеленского нет единого органа, который мог бы построить сплошную линию обороны, но некоторые из опорников ВСУ могут быть серьёзной преградой.
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
14 марта, 04:10
Подвалы, развалины и бетонный фундамент: эксперт раскрыл, как в разрушенных городах можно держать оборонуДаже развалины населенных пунктов представляют собой значительно более серьезные рубежи обороны, чем чистое поле. Каменные фундаменты и развалины домов могут служить естественным и более надежным укрытием, чем земляной вал. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАThe Wall Street JournalСВОоборона
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:31В небе над Курской и Белгородской областями уничтожены 2 ракеты ЗРК
23:16Зеленский и Умеров анонсировали поставку большего количества оружия ВСУ
22:53Десять реактивных снарядов и одну ракету уничтожила ПВО в Белгородской области
22:45ВСУ из-за усталости предстоит перейти к обороне минимум на год – WSJ
22:23Минобороны Франции опровергло данные об отправке своих солдат на Украину
22:01Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной"
21:43Данилов угрожает Путину санитарной зоной "через Москву"
21:20Поезда из Ростова в Крым через новые регионы РФ запустят до конца года
20:57Зачем Украина сделала резкий рывок, чтобы сорвать президентские выборы в России — Хазин
20:54В Пентагоне оценили риски прорыва обороны ВСУ
20:36Банковая заложила 2,94 млрд грн на поездки депутатов за границу
20:11Пентагон придумал сайт для американцев, чтобы они могли следить за коррупцией на Украине
19:38У Зеленского объяснили потерю контроля над несколькими населёнными пунктами – не хватило снарядов
19:30Дмитрий Дробницкий: Если Трамп поставит галочку в войне на Украине, Россия все равно освободит юго-восток
19:18Одесситке грозит до 15 лет тюрьмы за поддержку СВО
19:00Иностранные СМИ публично заявляют о местах размещения французских солдат на Украине
18:38Пашинян пугает войной. Почему Ереван продолжает сдавать армянские земли
18:31Украинское зерно больше не проблема для Польши – Туск
18:29Максим Бардин: Россия притормозит ВСУ в Приднестровье, но ей не избежать схватки с НАТО за Одессу
18:16Об Украине забыть не дадим: ядерная ловушка США, в которую Путин точно не попадётся
Лента новостейМолния