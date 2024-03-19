https://ukraina.ru/20240319/1053990098.html

ВСУ из-за усталости предстоит перейти к обороне минимум на год – WSJ

ВСУ из-за усталости предстоит перейти к обороне минимум на год – WSJ - 19.03.2024 Украина.ру

ВСУ из-за усталости предстоит перейти к обороне минимум на год – WSJ

Вооружённым силам Украины придётся перейти к обороне по меньшей мере на год из-за истощения войск после провальной попытки контрнаступления и ввиду отсутствия дополнительной помощи от США. Об этом говорится в новой статье западного издания The Wall Street Journal

2024-03-19T22:45

2024-03-19T22:45

2024-03-19T22:45

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Уточняется, что сегодня официальный Киев требует от армии "сражаться за каждый дюйм территории", в том время как ВСУ "изношены" после летнего наступления, которое не принесло Украине желаемых результатов. Как следствие, войскам предстоит год минимум находиться в обороне, параллельно восстанавливая свои силы. В конце прошлого года это же издание писало, что Украине следует переходить в оборону, даже несмотря на опасность территориальных потерь. Военный обозреватель рассказал Украина.ру, что у Зеленского нет единого органа, который мог бы построить сплошную линию обороны, но некоторые из опорников ВСУ могут быть серьёзной преградой.

https://ukraina.ru/20240314/1053870964.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, вооруженные силы украины, сша, the wall street journal, сво, оборона