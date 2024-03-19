ВСУ из-за усталости предстоит перейти к обороне минимум на год – WSJ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Вооружённым силам Украины придётся перейти к обороне по меньшей мере на год из-за истощения войск после провальной попытки контрнаступления и ввиду отсутствия дополнительной помощи от США. Об этом говорится в новой статье западного издания The Wall Street Journal
Уточняется, что сегодня официальный Киев требует от армии "сражаться за каждый дюйм территории", в том время как ВСУ "изношены" после летнего наступления, которое не принесло Украине желаемых результатов.
Как следствие, войскам предстоит год минимум находиться в обороне, параллельно восстанавливая свои силы.
В конце прошлого года это же издание писало, что Украине следует переходить в оборону, даже несмотря на опасность территориальных потерь.
Военный обозреватель рассказал Украина.ру, что у Зеленского нет единого органа, который мог бы построить сплошную линию обороны, но некоторые из опорников ВСУ могут быть серьёзной преградой.
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