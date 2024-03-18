"Это серьезная преграда": Владислав Угольный рассказал, как Украина строит свою линию обороны - 18.03.2024 Украина.ру
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"Это серьезная преграда": Владислав Угольный рассказал, как Украина строит свою линию обороны
"Это серьезная преграда": Владислав Угольный рассказал, как Украина строит свою линию обороны - 18.03.2024 Украина.ру
"Это серьезная преграда": Владислав Угольный рассказал, как Украина строит свою линию обороны
У Украины нет единого органа, который мог бы построить сплошную линию обороны. Но некоторые из опорников ВСУ могут быть серьезной преградой. Например, один из укрепрайонов под Клещеевкой переходил из рук в руки несколько раз. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-03-18T03:10
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Российская "линя Суровикина" представляет собой сплошную линию обороны, выполненную по общей задумке. Но у Украины нет единого органа, который мог бы построить сплошную линию обороны, рассказал обозреватель.Первую линию обороны (передовые укрепления) Украина делает на уровне бригад. Всего на фронте у противника около 100 бригад, каждая из которых строит оборону на своем участке. Как они взаимодействуют с соседними бригадами – большой вопрос, добавил он.Оборонительная глубина построения бригады составляет порядка 20 километров. За этими 20 километрами начинается зона ответственности украинских военно-гражданских администраций. Как они будут координироваться между собой – тоже неизвестно, отметил Угольный.Украина может накопать много опорников. Некоторые из таких сооружений даже могут быть очень качественными. Там много бетона и укрепленных позиций. Например, один из укрепрайонов под Клещеевкой переходил из рук в руки несколько раз, это серьезная преграда, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города читайте на сайте Украина.ру.
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новости, вс рф, украина, россия, оборона, укрепления, всу, наступление, бои
Новости, ВС РФ, Украина, Россия, оборона, укрепления, ВСУ, наступление, бои

"Это серьезная преграда": Владислав Угольный рассказал, как Украина строит свою линию обороны

03:10 18.03.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
У Украины нет единого органа, который мог бы построить сплошную линию обороны. Но некоторые из опорников ВСУ могут быть серьезной преградой. Например, один из укрепрайонов под Клещеевкой переходил из рук в руки несколько раз. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Российская "линя Суровикина" представляет собой сплошную линию обороны, выполненную по общей задумке. Но у Украины нет единого органа, который мог бы построить сплошную линию обороны, рассказал обозреватель.
Первую линию обороны (передовые укрепления) Украина делает на уровне бригад. Всего на фронте у противника около 100 бригад, каждая из которых строит оборону на своем участке. Как они взаимодействуют с соседними бригадами – большой вопрос, добавил он.
Оборонительная глубина построения бригады составляет порядка 20 километров. За этими 20 километрами начинается зона ответственности украинских военно-гражданских администраций. Как они будут координироваться между собой – тоже неизвестно, отметил Угольный.
Украина может накопать много опорников. Некоторые из таких сооружений даже могут быть очень качественными. Там много бетона и укрепленных позиций. Например, один из укрепрайонов под Клещеевкой переходил из рук в руки несколько раз, это серьезная преграда, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города читайте на сайте Украина.ру.
Александр Камкин интервью
15 марта, 13:58
Александр Камкин: Россия и Польша поделят Львов раньше, чем Макрон из мести пошлет в Одессу новые "ВСУ"Слова Макрона надо делить на десять. Этот человек немного заигрался в карикатурного Наполеона
 
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