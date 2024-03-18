https://ukraina.ru/20240318/1053958321.html

Путин рассказал о строительстве объектов, которые станут альтернативой Крымскому мосту

Путин рассказал о строительстве объектов, которые станут альтернативой Крымскому мосту - 18.03.2024 Украина.ру

Путин рассказал о строительстве объектов, которые станут альтернативой Крымскому мосту

Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена, она пойдёт в Крым и станет альтернативой крымскому мосту. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на концерте в Москве, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма с РФ

2024-03-18T19:53

2024-03-18T19:53

2024-03-18T19:54

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По словам президента, такие шаги сделают всю страну сильнее. Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, добавил Путин, чьи слова приветствовали бурными аплодисментами россияне. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что за пять лет будет модернизировано 450 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог по азово-черноморскому направлению.

https://ukraina.ru/20240313/1053856267.html

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новости, владимир путин, россия, мариуполь, крым, железная дорога, строительство, крымский мост