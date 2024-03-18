Путин рассказал о строительстве объектов, которые станут альтернативой Крымскому мосту - 18.03.2024 Украина.ру
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Путин рассказал о строительстве объектов, которые станут альтернативой Крымскому мосту
Путин рассказал о строительстве объектов, которые станут альтернативой Крымскому мосту - 18.03.2024 Украина.ру
Путин рассказал о строительстве объектов, которые станут альтернативой Крымскому мосту
Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена, она пойдёт в Крым и станет альтернативой крымскому мосту. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на концерте в Москве, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма с РФ
2024-03-18T19:53
2024-03-18T19:54
новости
владимир путин
россия
мариуполь
крым
железная дорога
строительство
крымский мост
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По словам президента, такие шаги сделают всю страну сильнее. Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, добавил Путин, чьи слова приветствовали бурными аплодисментами россияне. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что за пять лет будет модернизировано 450 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог по азово-черноморскому направлению.
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россия
мариуполь
крым
крымский мост
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новости, владимир путин, россия, мариуполь, крым, железная дорога, строительство, крымский мост
Новости, Владимир Путин, Россия, Мариуполь, Крым, железная дорога, Строительство, Крымский мост

Путин рассказал о строительстве объектов, которые станут альтернативой Крымскому мосту

19:53 18.03.2024 (обновлено: 19:54 18.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена, она пойдёт в Крым и станет альтернативой крымскому мосту. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на концерте в Москве, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма с РФ
"Восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя, и мы продолжим эту работу и скоро железнодорожные составы пройдут прямо в Севастополь. Это будет ещё одна альтернативная дорога Крымского моста", – сказал глава государства.
По словам президента, такие шаги сделают всю страну сильнее. Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, добавил Путин, чьи слова приветствовали бурными аплодисментами россияне.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что за пять лет будет модернизировано 450 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог по азово-черноморскому направлению.
Интервью Владимира Путина гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
13 марта, 11:57
"Люди там очень талантливые": Путин рассказал, как будут развивать НовороссиюВ Новороссии будут развивать новые сферы деятельности, помимо традиционных, заявил президент России Владимир Путин в интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости
 
НовостиВладимир ПутинРоссияМариупольКрымжелезная дорогаСтроительствоКрымский мост
 
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