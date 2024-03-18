Путин рассказал о строительстве объектов, которые станут альтернативой Крымскому мосту
19:53 18.03.2024 (обновлено: 19:54 18.03.2024)
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Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена, она пойдёт в Крым и станет альтернативой крымскому мосту. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на концерте в Москве, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма с РФ
"Восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя, и мы продолжим эту работу и скоро железнодорожные составы пройдут прямо в Севастополь. Это будет ещё одна альтернативная дорога Крымского моста", – сказал глава государства.
По словам президента, такие шаги сделают всю страну сильнее. Россия будет идти дальше с новыми регионами вместе, рука об руку, добавил Путин, чьи слова приветствовали бурными аплодисментами россияне.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что за пять лет будет модернизировано 450 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог по азово-черноморскому направлению.
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