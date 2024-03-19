Банковая заложила 2,94 млрд грн на поездки депутатов за границу - 19.03.2024 Украина.ру
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Банковая заложила 2,94 млрд грн на поездки депутатов за границу
Банковая заложила 2,94 млрд грн на поездки депутатов за границу - 19.03.2024 Украина.ру
Банковая заложила 2,94 млрд грн на поездки депутатов за границу
В этом году на работу Верховной Рады и зарубежные поездки украинских делегаций намерены потратить 2,94 миллиарда гривен. Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос журналиста "Лига.net"
2024-03-19T20:36
2024-03-19T20:36
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Уточняется, что в 2023-м на заграничные поездки делегаций было израсходовано 2,59 миллиарда гривен. Почти столько же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2022 году требовал на ремонт генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ страны. Ранее сообщалось, что Киев не пускает в ЕС депутатов Рады, принявших неугодные Банковой решения. Офис президента страны Владимира Зеленского согласовывает командировки только тем нардепам, которые голосуют в соответствии с необходимой позицией.
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новости, украина, киев, рада, верховная рада, ес, коррупция
Новости, Украина, Киев, Рада, Верховная Рада, ЕС, коррупция

Банковая заложила 2,94 млрд грн на поездки депутатов за границу

20:36 19.03.2024
 
© president.gov.uaВерховная Рада гимн поют английский флаг
Верховная Рада гимн поют английский флаг
© president.gov.ua
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В этом году на работу Верховной Рады и зарубежные поездки украинских делегаций намерены потратить 2,94 миллиарда гривен. Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос журналиста "Лига.net"

"Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2024 год" установлен годовой объём для обеспечения деятельности Верховной Рады Украины, её органов и народных депутатов Украины на сумму 2,94 млрд гривен", – говорится в тексте.

Уточняется, что в 2023-м на заграничные поездки делегаций было израсходовано 2,59 миллиарда гривен. Почти столько же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2022 году требовал на ремонт генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ страны.
Ранее сообщалось, что Киев не пускает в ЕС депутатов Рады, принявших неугодные Банковой решения. Офис президента страны Владимира Зеленского согласовывает командировки только тем нардепам, которые голосуют в соответствии с необходимой позицией.
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