https://ukraina.ru/20240319/1053987919.html

Банковая заложила 2,94 млрд грн на поездки депутатов за границу

Банковая заложила 2,94 млрд грн на поездки депутатов за границу - 19.03.2024 Украина.ру

Банковая заложила 2,94 млрд грн на поездки депутатов за границу

В этом году на работу Верховной Рады и зарубежные поездки украинских делегаций намерены потратить 2,94 миллиарда гривен. Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос журналиста "Лига.net"

2024-03-19T20:36

2024-03-19T20:36

2024-03-19T20:36

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Уточняется, что в 2023-м на заграничные поездки делегаций было израсходовано 2,59 миллиарда гривен. Почти столько же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2022 году требовал на ремонт генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ страны. Ранее сообщалось, что Киев не пускает в ЕС депутатов Рады, принявших неугодные Банковой решения. Офис президента страны Владимира Зеленского согласовывает командировки только тем нардепам, которые голосуют в соответствии с необходимой позицией.

https://ukraina.ru/20240319/1053987770.html

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