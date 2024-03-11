https://ukraina.ru/20240311/1053819444.html

Киев не пускает в ЕС депутатов Рады, принявших неугодные Банковой решения

Киев не пускает в ЕС депутатов Рады, принявших неугодные Банковой решения - 11.03.2024 Украина.ру

Киев не пускает в ЕС депутатов Рады, принявших неугодные Банковой решения

Командировки в Евросоюз стали типом поощрения и манипуляции, которая достигла на Украине небывалых масштабов. В случае принятия нежелательных киевскому режиму решений, нардепов не пускают в ЕС, сообщила 11 марта депутат Верховной Рады София Федина

2024-03-11T16:31

2024-03-11T16:31

2024-03-11T16:31

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Речь идёт о так называемой реформе Бюро экономической безопасности, согласно которой ведомство фактически полностью остаётся под влиянием заместителя руководителя Офиса президента (ОП) Украины Олега Татарова. Таким образом, за неудобную позицию Банковая лишает нардепов командировок на Запад, благодаря которым, в том числе, у депутатов появляется возможность сбежать из Украины навсегда. Скандалы, связанные с поездками украинских депутатов за границу стали происходить чаще. Офис президента Владимира Зеленского по своему усмотрению допускает нардепов к выезду из страны, пожаловался 8 марта депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в интервью журналистам The Page. Он утверждал, что в последние две недели ОП начал согласовывать командировки только тем депутатам, которые голосуют в соответствии с необходимой позицией. Железняк считает, что это нарушает закон.

https://ukraina.ru/20240305/1053716762.html

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новости, украина, киев, софия федина, верховная рада, ярослав железняк, ес