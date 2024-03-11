Киев не пускает в ЕС депутатов Рады, принявших неугодные Банковой решения - 11.03.2024 Украина.ру
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Киев не пускает в ЕС депутатов Рады, принявших неугодные Банковой решения
Киев не пускает в ЕС депутатов Рады, принявших неугодные Банковой решения - 11.03.2024 Украина.ру
Киев не пускает в ЕС депутатов Рады, принявших неугодные Банковой решения
Командировки в Евросоюз стали типом поощрения и манипуляции, которая достигла на Украине небывалых масштабов. В случае принятия нежелательных киевскому режиму решений, нардепов не пускают в ЕС, сообщила 11 марта депутат Верховной Рады София Федина
2024-03-11T16:31
2024-03-11T16:31
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Речь идёт о так называемой реформе Бюро экономической безопасности, согласно которой ведомство фактически полностью остаётся под влиянием заместителя руководителя Офиса президента (ОП) Украины Олега Татарова.&nbsp;Таким образом, за неудобную позицию Банковая лишает нардепов командировок на Запад, благодаря которым, в том числе, у депутатов появляется возможность сбежать из Украины навсегда. Скандалы, связанные с поездками украинских депутатов за границу стали происходить чаще. Офис президента Владимира Зеленского по своему усмотрению допускает нардепов к выезду из страны, пожаловался 8 марта депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в интервью журналистам The Page. Он утверждал, что в последние две недели ОП начал согласовывать командировки только тем депутатам, которые голосуют в соответствии с необходимой позицией. Железняк считает, что это нарушает закон.
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новости, украина, киев, софия федина, верховная рада, ярослав железняк, ес
Новости, Украина, Киев, София Федина, Верховная Рада, Ярослав Железняк, ЕС

Киев не пускает в ЕС депутатов Рады, принявших неугодные Банковой решения

16:31 11.03.2024
 
© rada.gov.ua
© rada.gov.ua
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Командировки в Евросоюз стали типом поощрения и манипуляции, которая достигла на Украине небывалых масштабов. В случае принятия нежелательных киевскому режиму решений, нардепов не пускают в ЕС, сообщила 11 марта депутат Верховной Рады София Федина

"Очередной трэш из парламента, который на голову не налазит. Мой коллега Андрей Осадчук сообщает, что его попросили отозвать заявление о командировке в Гаагу (...) после того, как он проголосовал против законопроекта (татаровского) по БЭБ (прим. ред. – Бюро экономической безопасности)", – написала Федина в своём телеграм-канале.

Речь идёт о так называемой реформе Бюро экономической безопасности, согласно которой ведомство фактически полностью остаётся под влиянием заместителя руководителя Офиса президента (ОП) Украины Олега Татарова. 
Таким образом, за неудобную позицию Банковая лишает нардепов командировок на Запад, благодаря которым, в том числе, у депутатов появляется возможность сбежать из Украины навсегда.
"Зато часть депутатов опзж (прим. ред. – "Оппозиционная платформа – за жизнь") отпустили в командировку праздновать "восьмое марта". Потому что очень хорошо подголосовывали слугам! Интересно, если европейские партнёры об этом узнают, то снова оппозицию будут обвинять в препятствовании движению в ЕС?", – задаётся вопросом Федина.
Скандалы, связанные с поездками украинских депутатов за границу стали происходить чаще. Офис президента Владимира Зеленского по своему усмотрению допускает нардепов к выезду из страны, пожаловался 8 марта депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в интервью журналистам The Page. Он утверждал, что в последние две недели ОП начал согласовывать командировки только тем депутатам, которые голосуют в соответствии с необходимой позицией. Железняк считает, что это нарушает закон.
Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
5 марта, 16:34
Экс-нардепу Рады Мураеву грозит до 15 лет за продвижение неудобной Банковой позиции На Украине завершено досудебное расследование в отношении экс-нардепа Евгения Мураева, которого обвиняют в том, что принадлежащий ему медиаресурс с начала проведения спецоперации, подавал информацию, неугодную киевскому режиму. Обвинительный акт направлен в суд, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ)
 
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