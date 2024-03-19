https://ukraina.ru/20240319/1053987770.html

Пентагон придумал сайт для американцев, чтобы они могли следить за коррупцией на Украине

Пентагон придумал сайт для американцев, чтобы они могли следить за коррупцией на Украине - 19.03.2024 Украина.ру

Пентагон придумал сайт для американцев, чтобы они могли следить за коррупцией на Украине

Управление генерального инспектора Пентагона запустило сайт, благодаря которому американцы смогут следить за тем, чтобы помощь поставляемая Украине была использована по назначению. Ресурс "призван дать обществу больше информации о том, как американские власти контролируют выделение военной помощи", передаёт Цензор.НЕТ

2024-03-19T20:11

2024-03-19T20:11

2024-03-19T20:11

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В Конгрессе выступают против выделения новых траншей Киеву, в том числе, потому что надлежащего учёта предоставленного ВСУ оружия нет, пишет издание The Hill. Сайт Ukraine Oversight призван решить этот вопрос. Кроме того, с его помощью можно сообщить о каких-либо злоупотреблениях с американской военной помощью или её растрате. О том, что Украина давно заработала клеймо страны-коррупционера ранее в этот же день сообщал руководитель "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов. Он утверждал, что на Западе украинские госкомпании не считают прозрачными. "Украина имеет репутацию страны с недостаточным уровнем прозрачности, особенно в государственных компаниях. Это как клеймо, которое нельзя удалить", - приводятся слова Чернышова на сайте "Нафтогаза Украины". В конце прошлого года украинские журналисты сообщали, что за один рожок к автомату, которые должны быть бесплатными, солдаты ВСУ платят 750-1000 гривен.

https://ukraina.ru/20240221/1053440606.html

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новости, украина, пентагон, вооруженные силы украины, запад, киев, свобода слова, сво, коррупция