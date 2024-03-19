Пентагон придумал сайт для американцев, чтобы они могли следить за коррупцией на Украине - 19.03.2024 Украина.ру
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Пентагон придумал сайт для американцев, чтобы они могли следить за коррупцией на Украине
Пентагон придумал сайт для американцев, чтобы они могли следить за коррупцией на Украине - 19.03.2024 Украина.ру
Пентагон придумал сайт для американцев, чтобы они могли следить за коррупцией на Украине
Управление генерального инспектора Пентагона запустило сайт, благодаря которому американцы смогут следить за тем, чтобы помощь поставляемая Украине была использована по назначению. Ресурс "призван дать обществу больше информации о том, как американские власти контролируют выделение военной помощи", передаёт Цензор.НЕТ
2024-03-19T20:11
2024-03-19T20:11
новости
украина
пентагон
вооруженные силы украины
запад
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свобода слова
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коррупция
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В Конгрессе выступают против выделения новых траншей Киеву, в том числе, потому что надлежащего учёта предоставленного ВСУ оружия нет, пишет издание The Hill. Сайт Ukraine Oversight призван решить этот вопрос. Кроме того, с его помощью можно сообщить о каких-либо злоупотреблениях с американской военной помощью или её растрате. О том, что Украина давно заработала клеймо страны-коррупционера ранее в этот же день сообщал руководитель "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов. Он утверждал, что на Западе украинские госкомпании не считают прозрачными. "Украина имеет репутацию страны с недостаточным уровнем прозрачности, особенно в государственных компаниях. Это как клеймо, которое нельзя удалить", - приводятся слова Чернышова на сайте "Нафтогаза Украины". В конце прошлого года украинские журналисты сообщали, что за один рожок к автомату, которые должны быть бесплатными, солдаты ВСУ платят 750-1000 гривен.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, пентагон, вооруженные силы украины, запад, киев, свобода слова, сво, коррупция
Новости, Украина, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Запад, Киев, свобода слова, СВО, коррупция

Пентагон придумал сайт для американцев, чтобы они могли следить за коррупцией на Украине

20:11 19.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗакрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге
Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Управление генерального инспектора Пентагона запустило сайт, благодаря которому американцы смогут следить за тем, чтобы помощь поставляемая Украине была использована по назначению. Ресурс "призван дать обществу больше информации о том, как американские власти контролируют выделение военной помощи", передаёт Цензор.НЕТ
"Сайт Ukraine Oversight предоставляет информацию о работе 20 американских агентств по надзору, которые известны как "межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной". Они следят за тем, чтобы оказанную Киеву помощь использовали по назначению", – указывает источник.
В Конгрессе выступают против выделения новых траншей Киеву, в том числе, потому что надлежащего учёта предоставленного ВСУ оружия нет, пишет издание The Hill. Сайт Ukraine Oversight призван решить этот вопрос.
Кроме того, с его помощью можно сообщить о каких-либо злоупотреблениях с американской военной помощью или её растрате.
О том, что Украина давно заработала клеймо страны-коррупционера ранее в этот же день сообщал руководитель "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов. Он утверждал, что на Западе украинские госкомпании не считают прозрачными.

"Украина имеет репутацию страны с недостаточным уровнем прозрачности, особенно в государственных компаниях. Это как клеймо, которое нельзя удалить", - приводятся слова Чернышова на сайте "Нафтогаза Украины".

В конце прошлого года украинские журналисты сообщали, что за один рожок к автомату, которые должны быть бесплатными, солдаты ВСУ платят 750-1000 гривен.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 12:44
Показуха, коррупция и нехватка рабочих. На Украине проваливается строительство линии обороныПосле падения Авдеевки украинские чиновники и военные стали активнее поднимать вопрос строительства фортификаций, но любые крупные строительные проекты на Украине предполагают распил средств при минимальных работах
 
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Заголовок открываемого материала
20:11Пентагон придумал сайт для американцев, чтобы они могли следить за коррупцией на Украине
19:38У Зеленского объяснили потерю контроля над несколькими населёнными пунктами – не хватило снарядов
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