https://ukraina.ru/20231116/1051064104.html

Украинским журналистам стали известны размеры взяток в ВСУ, которые платят, чтобы выжить

Украинским журналистам стали известны размеры взяток в ВСУ, которые платят, чтобы выжить - 16.11.2023 Украина.ру

Украинским журналистам стали известны размеры взяток в ВСУ, которые платят, чтобы выжить

Хочешь жить – плати. Именно под таким лозунгом работают боевики Вооружённых сил Украины. На связь с украинскими журналистами вышла супруга одного из военных Татьяна Ивчук, которая подробно рассказала о расценках в армии

2023-11-16T01:08

2023-11-16T01:08

2023-11-16T01:08

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Речь идёт о коррупции в 77-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, где командиры буквально заставляют военнослужащих платить деньги. Там служил муж украинки, ныне пропавший без вести, поэтому она знает и точные суммы взяток. В очередной раз получил подтверждение факт продажи украинскими военными гуманитарной помощи, объёмы которой невозможно подсчитать точно. После того как украинка публично высказалась о коррупции в армии, ей ожидаемо стали поступать угрозы. В Генштабе ВСУ вопросы журналистов остались без ответа. Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico раскритиковал заявление экс-президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о коррумпированной Украине и сказал, что такие же "вызовы существуют по всему миру". В день выхода публикации Служба безопасности Украины сообщила о том, что завела дело о растрате почти миллиарда гривен (прим. ред. - около 2,5 млрд руб.) при закупке военной формы против бывшего замминистра обороны Украины и руководителя департамента госзакупок. Президент России Владимир Путин охарактеризовал коррумпированность постсоветской Украины в таких выражениях: "Такого в мире нет. Я вас уверяю — такого в мире нет!".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, коррупция, сво, спецоперация