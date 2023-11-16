Украинским журналистам стали известны размеры взяток в ВСУ, которые платят, чтобы выжить - 16.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231116/1051064104.html
Украинским журналистам стали известны размеры взяток в ВСУ, которые платят, чтобы выжить
Украинским журналистам стали известны размеры взяток в ВСУ, которые платят, чтобы выжить - 16.11.2023 Украина.ру
Украинским журналистам стали известны размеры взяток в ВСУ, которые платят, чтобы выжить
Хочешь жить – плати. Именно под таким лозунгом работают боевики Вооружённых сил Украины. На связь с украинскими журналистами вышла супруга одного из военных Татьяна Ивчук, которая подробно рассказала о расценках в армии
2023-11-16T01:08
2023-11-16T01:08
новости
украина
всу
коррупция
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/69/1034306974_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_266439f66d67bf14e147d808df71b0ef.jpg
Речь идёт о коррупции в 77-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, где командиры буквально заставляют военнослужащих платить деньги. Там служил муж украинки, ныне пропавший без вести, поэтому она знает и точные суммы взяток. В очередной раз получил подтверждение факт продажи украинскими военными гуманитарной помощи, объёмы которой невозможно подсчитать точно. После того как украинка публично высказалась о коррупции в армии, ей ожидаемо стали поступать угрозы. В Генштабе ВСУ вопросы журналистов остались без ответа. Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico раскритиковал заявление экс-президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о коррумпированной Украине и сказал, что такие же "вызовы существуют по всему миру". В день выхода публикации Служба безопасности Украины сообщила о том, что завела дело о растрате почти миллиарда гривен (прим. ред. - около 2,5 млрд руб.) при закупке военной формы против бывшего замминистра обороны Украины и руководителя департамента госзакупок. Президент России Владимир Путин охарактеризовал коррумпированность постсоветской Украины в таких выражениях: "Такого в мире нет. Я вас уверяю — такого в мире нет!".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/69/1034306974_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_954ea53fcf0a6805faebd61e23434802.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, коррупция, сво, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, коррупция, СВО, Спецоперация

Украинским журналистам стали известны размеры взяток в ВСУ, которые платят, чтобы выжить

01:08 16.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь
ВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Хочешь жить – плати. Именно под таким лозунгом работают боевики Вооружённых сил Украины. На связь с украинскими журналистами вышла супруга одного из военных Татьяна Ивчук, которая подробно рассказала о расценках в армии

"Женщина утверждает, что командиры установили таксу буквально на всё: невыход на боевое задание, отпуск, эвакуацию с поля боя и даже рожок к автомату", – пишет издание "ТСН".

Речь идёт о коррупции в 77-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, где командиры буквально заставляют военнослужащих платить деньги. Там служил муж украинки, ныне пропавший без вести, поэтому она знает и точные суммы взяток.
"Имеем подтверждение, когда командиры с военных брали по 30-70 тыс. грн ежемесячно за невыход на боевое задание. 20 тыс. грн – десятидневный отпуск домой. 10 тысяч грн – эвакуация с поля боя. "Хочешь жить – плати": так говорят бойцам. 750-1000 грн – один рожок к автомату. Задумайтесь только над этим", – утверждает Татьяна Ивчук.
В очередной раз получил подтверждение факт продажи украинскими военными гуманитарной помощи, объёмы которой невозможно подсчитать точно.

"Хочу обратить особое внимание на гуманитарную помощь. Мы знаем, что туда неоднократно было доставлено большое количество гуманитарной помощи. Но военные её не видели или видели — но очень малое количество", — добавила Ивчук.

После того как украинка публично высказалась о коррупции в армии, ей ожидаемо стали поступать угрозы. В Генштабе ВСУ вопросы журналистов остались без ответа.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico раскритиковал заявление экс-президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о коррумпированной Украине и сказал, что такие же "вызовы существуют по всему миру". В день выхода публикации Служба безопасности Украины сообщила о том, что завела дело о растрате почти миллиарда гривен (прим. ред. - около 2,5 млрд руб.) при закупке военной формы против бывшего замминистра обороны Украины и руководителя департамента госзакупок.
Президент России Владимир Путин охарактеризовал коррумпированность постсоветской Украины в таких выражениях: "Такого в мире нет. Я вас уверяю — такого в мире нет!".
 
НовостиУкраинаВСУкоррупцияСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:25Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
01:50Около семи взрывов прогремели в Харьковской области – СМИ
01:34Киевский памятник Пушкина заменит монумент собаки
01:08Украинским журналистам стали известны размеры взяток в ВСУ, которые платят, чтобы выжить
00:37В Госдепе признали вероятность конфликта с РФ в случае принятия Украины в НАТО
00:17Мало: Зеленский заявил, что Abrams не повлияли на ход СВО
00:00В МИД РФ указали на отсутствие морали руководителей международных спортивных организаций
23:43ВС РФ атаковали аэродром в Миргороде – СМИ
23:25Словацкие перевозчики намерены блокировать украинскую границу – СМИ
23:11Киевлянин и львовянин зарабатывали на уклонистах $5,5-10 тыс
22:57КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной – Си Цзиньпин
22:50Львовский предприниматель зарабатывал на бегстве от ВСУ в ЕС до $7 тыс с соотечественника
22:41Зеленский предрёк Украине кризис по соцвыплатам
22:32Бегство украинских уклонистов в Румынию подорожало до 8 тыс евро
22:23Правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности
21:57Националистку Фарион уволили из Львовского политехнического университета
21:40На Украине заявляют о ликвидации канала поставки компонентов для дронов РФ
21:10В Белом доме опять указали Украине на "конец верёвки"
20:58СК России проверяет факт осквернения могилы воинов РККА в Финляндии
20:45Сальдо: хитрые планы ВСУ подобно "Барбароссе" полетели в тартарары
Лента новостейМолния