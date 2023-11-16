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Украинским журналистам стали известны размеры взяток в ВСУ, которые платят, чтобы выжить
Украинским журналистам стали известны размеры взяток в ВСУ, которые платят, чтобы выжить - 16.11.2023 Украина.ру
Украинским журналистам стали известны размеры взяток в ВСУ, которые платят, чтобы выжить
Хочешь жить – плати. Именно под таким лозунгом работают боевики Вооружённых сил Украины. На связь с украинскими журналистами вышла супруга одного из военных Татьяна Ивчук, которая подробно рассказала о расценках в армии
2023-11-16T01:08
2023-11-16T01:08
2023-11-16T01:08
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спецоперация
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Речь идёт о коррупции в 77-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, где командиры буквально заставляют военнослужащих платить деньги. Там служил муж украинки, ныне пропавший без вести, поэтому она знает и точные суммы взяток. В очередной раз получил подтверждение факт продажи украинскими военными гуманитарной помощи, объёмы которой невозможно подсчитать точно. После того как украинка публично высказалась о коррупции в армии, ей ожидаемо стали поступать угрозы. В Генштабе ВСУ вопросы журналистов остались без ответа. Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico раскритиковал заявление экс-президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о коррумпированной Украине и сказал, что такие же "вызовы существуют по всему миру". В день выхода публикации Служба безопасности Украины сообщила о том, что завела дело о растрате почти миллиарда гривен (прим. ред. - около 2,5 млрд руб.) при закупке военной формы против бывшего замминистра обороны Украины и руководителя департамента госзакупок. Президент России Владимир Путин охарактеризовал коррумпированность постсоветской Украины в таких выражениях: "Такого в мире нет. Я вас уверяю — такого в мире нет!".
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, коррупция, сво, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, коррупция, СВО, Спецоперация
Украинским журналистам стали известны размеры взяток в ВСУ, которые платят, чтобы выжить
Хочешь жить – плати. Именно под таким лозунгом работают боевики Вооружённых сил Украины. На связь с украинскими журналистами вышла супруга одного из военных Татьяна Ивчук, которая подробно рассказала о расценках в армии
"Женщина утверждает, что командиры установили таксу буквально на всё: невыход на боевое задание, отпуск, эвакуацию с поля боя и даже рожок к автомату", – пишет издание "ТСН".
Речь идёт о коррупции в 77-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, где командиры буквально заставляют военнослужащих платить деньги. Там служил муж украинки, ныне пропавший без вести, поэтому она знает и точные суммы взяток.
"Имеем подтверждение, когда командиры с военных брали по 30-70 тыс. грн ежемесячно за невыход на боевое задание. 20 тыс. грн – десятидневный отпуск домой. 10 тысяч грн – эвакуация с поля боя. "Хочешь жить – плати": так говорят бойцам. 750-1000 грн – один рожок к автомату. Задумайтесь только над этим", – утверждает Татьяна Ивчук.
В очередной раз получил подтверждение факт продажи украинскими военными гуманитарной помощи, объёмы которой невозможно подсчитать точно.
"Хочу обратить особое внимание на гуманитарную помощь. Мы знаем, что туда неоднократно было доставлено большое количество гуманитарной помощи. Но военные её не видели или видели — но очень малое количество", — добавила Ивчук.
После того как украинка публично высказалась о коррупции в армии, ей ожидаемо стали поступать угрозы. В Генштабе ВСУ вопросы журналистов остались без ответа.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico раскритиковал заявление экс-президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о коррумпированной Украине и сказал, что такие же "вызовы существуют по всему миру". В день выхода публикации Служба безопасности Украины сообщила о том, что завела дело о растрате почти миллиарда гривен (прим. ред. - около 2,5 млрд руб.) при закупке военной формы против бывшего замминистра обороны Украины и руководителя департамента госзакупок.
Президент России Владимир Путин охарактеризовал коррумпированность постсоветской Украины в таких выражениях: "Такого в мире нет. Я вас уверяю — такого в мире нет!".