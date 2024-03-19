Разведке РФ известно, что Франция готовится отправить на Украину 2 тысячи своих солдат - 19.03.2024 Украина.ру
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Разведке РФ известно, что Франция готовится отправить на Украину 2 тысячи своих солдат
Разведке РФ известно, что Франция готовится отправить на Украину 2 тысячи своих солдат - 19.03.2024 Украина.ру
Разведке РФ известно, что Франция готовится отправить на Украину 2 тысячи своих солдат
Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. Для участия в боевых действиях на стороне ВСУ Париж на начальном этапе направит около двух тысяч своих солдат, сообщил 19 марта директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
2024-03-19T17:42
2024-03-19T17:42
новости
россия
сергей нарышкин
франция
служба внешней разведки
вооруженные силы украины
украина
иностранные наемники
сво
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По его словам, французское подразделение станет приоритетной целью Вооружённых сил России. Нарышкин подчеркнул, что уже сегодня во французской армии серьёзно обеспокоены возросшим числом французов, погибших в ходе боевых действий на Украине, их число уже превысило психологически значимый порог, а таких потерь за рубежом Париж не знал со времен войны в Алжире во второй половине XX века, добавил директор СВР. Нарышкин сказал, что военные Франции опасаются, что столь значительное подразделение также не удастся незаметно перебросить и расквартировать на Украине. В том числе на фоне этого, в военном руководстве боятся и недовольства в среде действующих офицеров французской армии среднего звена. Уже сегодня существуют проблемы с поиском "добровольцев" для ротации и замены выбывших на украинском театре военных действий. Как отметили в СВР, сейчас все причастные французские ведомства мечутся в поисках решения практических вопросов: погибших надо хоронить, выплачивать компенсации семьям и пенсии инвалидам. Всё это требует должного документального оформления, а дальнейшая "двойная бухгалтерия смерти" чревата судебными исками недовольных родственников. Ранее Сергей Нарышкин сообщал, что Западу придётся отказаться от идеи победы над Россией.
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новости, россия, сергей нарышкин, франция, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, украина, иностранные наемники, сво
Новости, Россия, Сергей Нарышкин, Франция, Служба внешней разведки , Вооруженные силы Украины, Украина, иностранные наемники, СВО

Разведке РФ известно, что Франция готовится отправить на Украину 2 тысячи своих солдат

17:42 19.03.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. Для участия в боевых действиях на стороне ВСУ Париж на начальном этапе направит около двух тысяч своих солдат, сообщил 19 марта директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
По его словам, французское подразделение станет приоритетной целью Вооружённых сил России.
Нарышкин подчеркнул, что уже сегодня во французской армии серьёзно обеспокоены возросшим числом французов, погибших в ходе боевых действий на Украине, их число уже превысило психологически значимый порог, а таких потерь за рубежом Париж не знал со времен войны в Алжире во второй половине XX века, добавил директор СВР.
Нарышкин сказал, что военные Франции опасаются, что столь значительное подразделение также не удастся незаметно перебросить и расквартировать на Украине. В том числе на фоне этого, в военном руководстве боятся и недовольства в среде действующих офицеров французской армии среднего звена. Уже сегодня существуют проблемы с поиском "добровольцев" для ротации и замены выбывших на украинском театре военных действий.
Как отметили в СВР, сейчас все причастные французские ведомства мечутся в поисках решения практических вопросов: погибших надо хоронить, выплачивать компенсации семьям и пенсии инвалидам. Всё это требует должного документального оформления, а дальнейшая "двойная бухгалтерия смерти" чревата судебными исками недовольных родственников.
Ранее Сергей Нарышкин сообщал, что Западу придётся отказаться от идеи победы над Россией.
девушка украинка флаг украины с кровь отпечатки руки противогазы перед Белым Домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
07:03
Решится ли Залужный на "голландскую храбрость". Украинские эксперты цинично сомневаются в МакронеУкраинское экспертное сообщество продолжает обсуждать вероятность появления на Украине военных подразделений западных стран и возможные последствия этого. Поводы для таких дискуссий дает своими заявлениями президент Франции Эммануэль Макрон.
 
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