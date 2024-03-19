https://ukraina.ru/20240319/1053983191.html

Разведке РФ известно, что Франция готовится отправить на Украину 2 тысячи своих солдат

Разведке РФ известно, что Франция готовится отправить на Украину 2 тысячи своих солдат - 19.03.2024 Украина.ру

Разведке РФ известно, что Франция готовится отправить на Украину 2 тысячи своих солдат

Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. Для участия в боевых действиях на стороне ВСУ Париж на начальном этапе направит около двух тысяч своих солдат, сообщил 19 марта директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

2024-03-19T17:42

2024-03-19T17:42

2024-03-19T17:42

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По его словам, французское подразделение станет приоритетной целью Вооружённых сил России. Нарышкин подчеркнул, что уже сегодня во французской армии серьёзно обеспокоены возросшим числом французов, погибших в ходе боевых действий на Украине, их число уже превысило психологически значимый порог, а таких потерь за рубежом Париж не знал со времен войны в Алжире во второй половине XX века, добавил директор СВР. Нарышкин сказал, что военные Франции опасаются, что столь значительное подразделение также не удастся незаметно перебросить и расквартировать на Украине. В том числе на фоне этого, в военном руководстве боятся и недовольства в среде действующих офицеров французской армии среднего звена. Уже сегодня существуют проблемы с поиском "добровольцев" для ротации и замены выбывших на украинском театре военных действий. Как отметили в СВР, сейчас все причастные французские ведомства мечутся в поисках решения практических вопросов: погибших надо хоронить, выплачивать компенсации семьям и пенсии инвалидам. Всё это требует должного документального оформления, а дальнейшая "двойная бухгалтерия смерти" чревата судебными исками недовольных родственников. Ранее Сергей Нарышкин сообщал, что Западу придётся отказаться от идеи победы над Россией.

https://ukraina.ru/20240319/1053962678.html

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новости, россия, сергей нарышкин, франция, служба внешней разведки , вооруженные силы украины, украина, иностранные наемники, сво