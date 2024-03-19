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Обстрелом ВСУ убита ручная кенгуру в Белгороде

Обстрелом ВСУ убита ручная кенгуру в Белгороде - 19.03.2024 Украина.ру

Обстрелом ВСУ убита ручная кенгуру в Белгороде

Беззащитная, ручная кенгуру по имени Гранди стала жертвой очередного обстрела украинской армии. Она погибла от осколков, которые рассыпались по Белгородскому зоопарку, сообщает телеграм-канал Readovka

2024-03-19T17:18

2024-03-19T17:18

2024-03-19T17:18

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Животное не успело скрыться, когда на город обрушились кассетные боеприпасы ВСУ. Ручная кенгуру оказалась снаружи вольера, где её и нашли сотрудники зоопарка после того, как обстрел закончился. Сотрудники мечтали о том, что ручная кенгуру принесёт потомство, а теперь надеются на то, чтобы в её сумке никого не оказалось. В память об убитом животном работники учреждения пообещали посадить в лесу зоопарка виноград, потому что ветки этого дерева были излюбленным лакомством Гранди. Почему солдаты Киева выбрали Белгородский зоопарк в качестве цели для обстрела и какое значение этот объект имеет с военной точки зрения – вопросы, которые останутся без ответа, подчёркивают журналисты. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Главков объявил эвакуацию детей из региона из-за массированных атак ВСУ.

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новости, белгород, вооруженные силы украины, обстрелы, всу, сво, спецоперация, кенгуру