Обстрелом ВСУ убита ручная кенгуру в Белгороде
ручная кенгуру в Белгороде
Беззащитная, ручная кенгуру по имени Гранди стала жертвой очередного обстрела украинской армии. Она погибла от осколков, которые рассыпались по Белгородскому зоопарку, сообщает телеграм-канал Readovka
Животное не успело скрыться, когда на город обрушились кассетные боеприпасы ВСУ. Ручная кенгуру оказалась снаружи вольера, где её и нашли сотрудники зоопарка после того, как обстрел закончился.
"Потеря Гранди тяжело ударила по сотрудникам — трогательная девочка, как они её называли, приехала к ним из Санкт-Петербурга пять лет назад и даже успела обзавестись потомством", – сообщает источник.
Сотрудники мечтали о том, что ручная кенгуру принесёт потомство, а теперь надеются на то, чтобы в её сумке никого не оказалось. В память об убитом животном работники учреждения пообещали посадить в лесу зоопарка виноград, потому что ветки этого дерева были излюбленным лакомством Гранди.
Почему солдаты Киева выбрали Белгородский зоопарк в качестве цели для обстрела и какое значение этот объект имеет с военной точки зрения – вопросы, которые останутся без ответа, подчёркивают журналисты.
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