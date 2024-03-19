Обстрелом ВСУ убита ручная кенгуру в Белгороде - 19.03.2024 Украина.ру
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Обстрелом ВСУ убита ручная кенгуру в Белгороде
Обстрелом ВСУ убита ручная кенгуру в Белгороде - 19.03.2024 Украина.ру
Обстрелом ВСУ убита ручная кенгуру в Белгороде
Беззащитная, ручная кенгуру по имени Гранди стала жертвой очередного обстрела украинской армии. Она погибла от осколков, которые рассыпались по Белгородскому зоопарку, сообщает телеграм-канал Readovka
2024-03-19T17:18
2024-03-19T17:18
новости
белгород
вооруженные силы украины
обстрелы
всу
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спецоперация
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Животное не успело скрыться, когда на город обрушились кассетные боеприпасы ВСУ. Ручная кенгуру оказалась снаружи вольера, где её и нашли сотрудники зоопарка после того, как обстрел закончился. Сотрудники мечтали о том, что ручная кенгуру принесёт потомство, а теперь надеются на то, чтобы в её сумке никого не оказалось. В память об убитом животном работники учреждения пообещали посадить в лесу зоопарка виноград, потому что ветки этого дерева были излюбленным лакомством Гранди. Почему солдаты Киева выбрали Белгородский зоопарк в качестве цели для обстрела и какое значение этот объект имеет с военной точки зрения – вопросы, которые останутся без ответа, подчёркивают журналисты. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Главков объявил эвакуацию детей из региона из-за массированных атак ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белгород, вооруженные силы украины, обстрелы, всу, сво, спецоперация, кенгуру
Новости, Белгород, Вооруженные силы Украины, обстрелы, ВСУ, СВО, Спецоперация, кенгуру

Обстрелом ВСУ убита ручная кенгуру в Белгороде

17:18 19.03.2024
 
ручная кенгуру в Белгороде
ручная кенгуру в Белгороде
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Беззащитная, ручная кенгуру по имени Гранди стала жертвой очередного обстрела украинской армии. Она погибла от осколков, которые рассыпались по Белгородскому зоопарку, сообщает телеграм-канал Readovka
Животное не успело скрыться, когда на город обрушились кассетные боеприпасы ВСУ. Ручная кенгуру оказалась снаружи вольера, где её и нашли сотрудники зоопарка после того, как обстрел закончился.
"Потеря Гранди тяжело ударила по сотрудникам — трогательная девочка, как они её называли, приехала к ним из Санкт-Петербурга пять лет назад и даже успела обзавестись потомством", – сообщает источник.
Сотрудники мечтали о том, что ручная кенгуру принесёт потомство, а теперь надеются на то, чтобы в её сумке никого не оказалось. В память об убитом животном работники учреждения пообещали посадить в лесу зоопарка виноград, потому что ветки этого дерева были излюбленным лакомством Гранди.
Почему солдаты Киева выбрали Белгородский зоопарк в качестве цели для обстрела и какое значение этот объект имеет с военной точки зрения – вопросы, которые останутся без ответа, подчёркивают журналисты.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Главков объявил эвакуацию детей из региона из-за массированных атак ВСУ.
Зенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Вчера, 03:20
Военный политолог рассказал, почему ВСУ нужно срочно прикрыть 400 км границы от Белоруссии до БелгородаПриграничные участки могут быть использованы ВС РФ для осуществления спецопераций по предотвращению атак ДРГ со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
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