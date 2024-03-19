Как наказать пытавшихся сорвать выборы и где должна быть "санитарная зона" с Украиной - Литовкин - 19.03.2024 Украина.ру
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Как наказать пытавшихся сорвать выборы и где должна быть "санитарная зона" с Украиной - Литовкин
Как наказать пытавшихся сорвать выборы и где должна быть "санитарная зона" с Украиной - Литовкин - 19.03.2024 Украина.ру
Как наказать пытавшихся сорвать выборы и где должна быть "санитарная зона" с Украиной - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру оценил итоги выборов президента России, сделал прогноз относительно сроков завершения СВО и назвал необходимые для обеспечения безопасности РФ границы "санитарной зоны" на Украине
2024-03-19T15:30
2024-03-19T15:30
видео
украина
россия
виктор литовкин
кирилл буданов
приднестровье
нато
белгород
выборы
президентские выборы
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00:37 – кто и зачем пытался устраивать провокации на выборах президента России?10:24 – об успехах ВС РФ в Запорожской области и их значении в дальнейшем ходе СВО;12:22 – возможно ли создание "санитарной зоны" на Украине и, если она будет, то в каких границах? 19:42 – взрыв на военной базе в Приднестровье *В интервью упоминается глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, который внесён Росфинмониторингом в список террористов и террористов.
украина
россия
приднестровье
белгород
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видео, украина, россия, виктор литовкин, кирилл буданов, приднестровье, нато, белгород, выборы, президентские выборы, владимир путин, президент, гур моу, главное управление разведки украины (гур), великобритания, сша, владимир зеленский, диверсия, провокация, власть, война, мир, запад, деньги, боеприпасы, танки, террорист, конашенков, предательство, пленные, военнопленные, днр, марьинка, видео
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Как наказать пытавшихся сорвать выборы и где должна быть "санитарная зона" с Украиной - Литовкин

15:30 19.03.2024
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру оценил итоги выборов президента России, сделал прогноз относительно сроков завершения СВО и назвал необходимые для обеспечения безопасности РФ границы "санитарной зоны" на Украине
00:37 – кто и зачем пытался устраивать провокации на выборах президента России?
10:24 – об успехах ВС РФ в Запорожской области и их значении в дальнейшем ходе СВО;
12:22 – возможно ли создание "санитарной зоны" на Украине и, если она будет, то в каких границах?
19:42 – взрыв на военной базе в Приднестровье
*В интервью упоминается глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, который внесён Росфинмониторингом в список террористов и террористов.
 
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