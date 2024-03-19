https://ukraina.ru/20240319/1053977477.html
Как наказать пытавшихся сорвать выборы и где должна быть "санитарная зона" с Украиной - Литовкин
Как наказать пытавшихся сорвать выборы и где должна быть "санитарная зона" с Украиной - Литовкин - 19.03.2024 Украина.ру
Как наказать пытавшихся сорвать выборы и где должна быть "санитарная зона" с Украиной - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру оценил итоги выборов президента России, сделал прогноз относительно сроков завершения СВО и назвал необходимые для обеспечения безопасности РФ границы "санитарной зоны" на Украине
2024-03-19T15:30
2024-03-19T15:30
2024-03-19T15:30
видео
украина
россия
виктор литовкин
кирилл буданов
приднестровье
нато
белгород
выборы
президентские выборы
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00:37 – кто и зачем пытался устраивать провокации на выборах президента России?10:24 – об успехах ВС РФ в Запорожской области и их значении в дальнейшем ходе СВО;12:22 – возможно ли создание "санитарной зоны" на Украине и, если она будет, то в каких границах? 19:42 – взрыв на военной базе в Приднестровье *В интервью упоминается глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, который внесён Росфинмониторингом в список террористов и террористов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Как наказать пытавшихся сорвать выборы и где должна быть "санитарная зона" с Украиной - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру оценил итоги выборов президента России, сделал прогноз относительно сроков завершения СВО и назвал необходимые для обеспечения безопасности РФ границы "санитарной зоны" на Украине
00:37 – кто и зачем пытался устраивать провокации на выборах президента России?
10:24 – об успехах ВС РФ в Запорожской области и их значении в дальнейшем ходе СВО;
12:22 – возможно ли создание "санитарной зоны" на Украине и, если она будет, то в каких границах?
19:42 – взрыв на военной базе в Приднестровье
*В интервью упоминается глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, который внесён Росфинмониторингом в список террористов и террористов.