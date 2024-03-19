Накрывают целые площади: эксперт Киселев объяснил, как "Грады" и "Краснополи" бьют по дроноводам ВСУ
Российская беспилотная группировка наращивается благодаря волонтерам и тыловым предприятиям, которые напрямую взаимодействуют с подразделениями на фронте. Инженеры сразу понимают, как нужно сделать дрон более эффективным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Российским военным удается неплохо охотиться за украинскими операторами БПЛА, это доставляет серьезные проблемы ВСУ. Российская разведка работает хорошо, у нее есть системы, которые мониторят местность, изучают радиоканалы и места радиоизлучений, рассказал военный.
"Российская беспилотная группировка наращивается благодаря волонтерам и тыловым предприятиям, которые напрямую взаимодействуют с подразделениями на фронте. Инженеры сразу понимают, как нужно сделать дрон более эффективным., - подчеркнул Киселев.
Российские ВКС также активно используют ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500. Эти боеприпасы накрывают огромные площади и уничтожают подразделения противника, которые хотят выдвинуться на российские позиции для контратаки, отметил эксперт.
Российская беспилотная группировка наращивается благодаря волонтерам и тыловым предприятиям, которые напрямую взаимодействуют с подразделениями на фронте. Инженеры сразу понимают, как нужно сделать дрон более эффективным. Возможно, в нем нужно усилить двигатель, поменять боеприпас или найти способ противостоять средствам РЭБ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
15 марта, 19:23Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назадПолучится ли у Запада разделить Украину с Россией по принципу "вам капля — нам море", в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.