Накрывают целые площади: эксперт Киселев объяснил, как "Грады" и "Краснополи" бьют по дроноводам ВСУ - 19.03.2024 Украина.ру
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Накрывают целые площади: эксперт Киселев объяснил, как "Грады" и "Краснополи" бьют по дроноводам ВСУ
Накрывают целые площади: эксперт Киселев объяснил, как "Грады" и "Краснополи" бьют по дроноводам ВСУ - 19.03.2024 Украина.ру
Накрывают целые площади: эксперт Киселев объяснил, как "Грады" и "Краснополи" бьют по дроноводам ВСУ
Российская беспилотная группировка наращивается благодаря волонтерам и тыловым предприятиям, которые напрямую взаимодействуют с подразделениями на фронте. Инженеры сразу понимают, как нужно сделать дрон более эффективным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-03-19T03:40
2024-03-19T03:40
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Российским военным удается неплохо охотиться за украинскими операторами БПЛА, это доставляет серьезные проблемы ВСУ. Российская разведка работает хорошо, у нее есть системы, которые мониторят местность, изучают радиоканалы и места радиоизлучений, рассказал военный.Российские ВКС также активно используют ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500. Эти боеприпасы накрывают огромные площади и уничтожают подразделения противника, которые хотят выдвинуться на российские позиции для контратаки, отметил эксперт.Российская беспилотная группировка наращивается благодаря волонтерам и тыловым предприятиям, которые напрямую взаимодействуют с подразделениями на фронте. Инженеры сразу понимают, как нужно сделать дрон более эффективным. Возможно, в нем нужно усилить двигатель, поменять боеприпас или найти способ противостоять средствам РЭБ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, всу, вс рф, бпла, дроны, беспилотники, град, ракетный удар
Новости, Россия, ВСУ, ВС РФ, БПЛА, дроны, беспилотники, град, ракетный удар

Накрывают целые площади: эксперт Киселев объяснил, как "Грады" и "Краснополи" бьют по дроноводам ВСУ

03:40 19.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident-2021 на Украине
Учения Rapid Trident-2021 на Украине - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Российская беспилотная группировка наращивается благодаря волонтерам и тыловым предприятиям, которые напрямую взаимодействуют с подразделениями на фронте. Инженеры сразу понимают, как нужно сделать дрон более эффективным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Российским военным удается неплохо охотиться за украинскими операторами БПЛА, это доставляет серьезные проблемы ВСУ. Российская разведка работает хорошо, у нее есть системы, которые мониторят местность, изучают радиоканалы и места радиоизлучений, рассказал военный.

"Российская беспилотная группировка наращивается благодаря волонтерам и тыловым предприятиям, которые напрямую взаимодействуют с подразделениями на фронте. Инженеры сразу понимают, как нужно сделать дрон более эффективным., - подчеркнул Киселев.

Российские ВКС также активно используют ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500. Эти боеприпасы накрывают огромные площади и уничтожают подразделения противника, которые хотят выдвинуться на российские позиции для контратаки, отметил эксперт.
Российская беспилотная группировка наращивается благодаря волонтерам и тыловым предприятиям, которые напрямую взаимодействуют с подразделениями на фронте. Инженеры сразу понимают, как нужно сделать дрон более эффективным. Возможно, в нем нужно усилить двигатель, поменять боеприпас или найти способ противостоять средствам РЭБ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
15 марта, 19:23
Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назадПолучится ли у Запада разделить Украину с Россией по принципу "вам капля — нам море", в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.
 
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