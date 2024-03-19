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Накрывают целые площади: эксперт Киселев объяснил, как "Грады" и "Краснополи" бьют по дроноводам ВСУ

Накрывают целые площади: эксперт Киселев объяснил, как "Грады" и "Краснополи" бьют по дроноводам ВСУ - 19.03.2024 Украина.ру

Накрывают целые площади: эксперт Киселев объяснил, как "Грады" и "Краснополи" бьют по дроноводам ВСУ

Российская беспилотная группировка наращивается благодаря волонтерам и тыловым предприятиям, которые напрямую взаимодействуют с подразделениями на фронте. Инженеры сразу понимают, как нужно сделать дрон более эффективным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-03-19T03:40

2024-03-19T03:40

2024-03-19T03:40

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Российским военным удается неплохо охотиться за украинскими операторами БПЛА, это доставляет серьезные проблемы ВСУ. Российская разведка работает хорошо, у нее есть системы, которые мониторят местность, изучают радиоканалы и места радиоизлучений, рассказал военный.Российские ВКС также активно используют ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500. Эти боеприпасы накрывают огромные площади и уничтожают подразделения противника, которые хотят выдвинуться на российские позиции для контратаки, отметил эксперт.Российская беспилотная группировка наращивается благодаря волонтерам и тыловым предприятиям, которые напрямую взаимодействуют с подразделениями на фронте. Инженеры сразу понимают, как нужно сделать дрон более эффективным. Возможно, в нем нужно усилить двигатель, поменять боеприпас или найти способ противостоять средствам РЭБ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, всу, вс рф, бпла, дроны, беспилотники, град, ракетный удар