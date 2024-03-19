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История одной картины. Как советский военный топографист стал выдающимся художником

История одной картины. Как советский военный топографист стал выдающимся художником - 19.03.2024 Украина.ру

История одной картины. Как советский военный топографист стал выдающимся художником

Эта удивительная история началась ранним утром 2 февраля 1943 года в Сталинграде. У выхода из подвала Универмага собралась толпа… "Сейчас выйдет…". Все явно ожидали появления кого-то…

2024-03-19T17:22

2024-03-19T17:22

2024-03-19T17:22

ссср

сталинград

художник

украина

львов

греция

иосиф сталин

адольф гитлер

николай кузнецов

красная армия

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Молодой лейтенант Красной Армии Василий Любчик нервно сжимал в руках карандаш и листок бумаги. Советские и немецкие солдаты, еще несколько часов назад стрелявшие друг в друга, теперь мирно стояли рядом во дворе полуразрушенного здания.Солдаты Вермахта теперь совсем не походили на тех бравых вояк, что заходили в город Сталина. Ободранные, в тонких шинелях поверх обветшалой формы, худые, как скелеты, истощенные до полусмерти с запавшими, небритыми лицами. Солдаты Красной Армии — сытые, полные сил, в прекрасном зимнем обмундировании.Наконец - то … появились автоматчики, а за ними бледное изможденное лицо и высокая худощавая фигура немолодого человека - командующего 6-й армией вермахта. Немецкие офицеры презрительно смотрели в сторону главнокомандующего, которому Гитлер присвоил звание фельдмаршал (намекая на то, что фельдмаршалы не сдаются), демонстративно постукивали носками сапог о брусчатку, несмотря на присутствие советских солдат и офицеров.Молодой лейтенант, служивший в топографической разведке начал лихорадочно зарисовывать лицо немецкого фельдмаршала Паулюса. Времени было совсем немного.(Все фото взяты из семейного архива, а репродукции картин из открытых источников)Тем молодым художником был Василий Алексеевич Любчик, удивительный человек с еще более необычной судьбой. Он, офицер топографической разведки, прошел всю войну, не выпуская из рук карандаша, тщательно фиксируя самые важные яркие моменты исторических событий той войны.Но образ фельдмаршала Паулюса не выходил из его памяти. Идея воплотить воспоминания о победном финале Сталинградской битвы сформировалась у Любчика почти стразу. Однако тех зарисовок, что он сделал в 1943 году во дворе разрушенного Универмага для портрета явно не хватало. И когда пришла пора работать над полотном, Василий Любчик часть лица фельдмаршала Паулюса списал с себя.Так родилась картина "Финал Сталинградской битвы", которая долгие годы находилась в музее Корсунь-Шевченковской битвы, что расположен на территории Украины в Черкасской области.Какова судьба этой картины ныне – неизвестно. Современная неонацистская власть на Украине активно чистит в том числе и запасники художественных музеев.Добралась идейные наследники нацистов и до другой известной картины Любчика "Разведчик Н. Кузнецов. Ликвидация гауляйтера Бауэра". В рамках так называемой "декомунизации", а по факту – уничтожению всего, что связано с борьбой советского народа с нацизмом, эта картина исчезала в неизвестном направлении. В сущности, данная работа советского художника, отображающая подвиг Николая Кузнецова, повторила судьбу могилы легендарного разведчика, которая также подверглась "декомунизации".Надо сказать, что вдохновение для своих работ Василий Алексеевич находил в самых необычных обстоятельствах войны. Как вспоминает его дочь Наталья Васильевна, идея еще одной картины военной тематики - "Мы снова на Шипке" родилась, когда его на какой-то бричке раненого везли, в форме греческого офицера через границу Греции и Болгарии. Каким образом молодой офицер топографическая разведки оказался в Греции и какие задания советского командования выполнял, неизвестны и по сей день.После войны в 1946 году офицер и художник Василий Алексеевич Любчик за спиной которого остались события Сталинградской и Курской битвы, форсирования Днепра и освобождения Балканских стран был направлен во Львов для создания Художественного института, позднее реорганизованного в Львовскую национальную Академию искусств.Обстановка в стране, а особенно на Западной Украине была довольно сложной. Не каждый имел желание ехать в "глушь", где в лесах таились недобитые бандеровцы. Между тем, Василий Алексеевич быстро находит в городе друзей и единомышленников.Из интервью Вадима Викторовича Мартыненко (внучатого племянника Василия Любчика)."Я помню огромную квартиру в старинном австрийском особняке на площади имени Адама Мицкевича, напротив городской ратуши в самом центре Львова. Мебель из красного дерева добавляла роскоши удивительным моделям кораблей и самолетов, которые конструировал мой дядя Юра. Но главное - везде книги, книги, книги. Моим детским восторгам не было предела. Но когда мама меня привела в другую "тайную комнату", я был поражен. Пол, засыпанный глиной, песком (дедушка еще ваял скульптуры), запах краски, холсты, холсты, холсты, и ощущения полного хаоса. "Мама, здесь еще не сделали ремонт? Ответ "Нет, ремонт здесь никогда и никто делать не будет. Здесь дедушка пишет картины".Герой нашего повествования Василий Любчик родился 10 февраля 1913 года в станице Горячеводск, Пятигорского р-на, Ставропольского края.В 1932 году он окончил Краснодарский художественный техникум, а в 1941, в самый канун войны - Киевский художественный институт. Уже после Великой Отечественной войны в 1946 году Василий Любчик был принят в Союз художников СССР. Его имя по праву вошло в историю СССР как выдающегося художника исторического жанра, мастера портрета и педагога.У Василия Алексеевича учились ставшие позднее известными художники: Борисенко В.Н.- Заслуженный деятель искусств, профессор., Крвавич Д.П. - Народный художник Украины, профессор., Мисько Э.П.- Заслуженный деятель искусств, профессор. Кудимов Ш.Я. - Заслуженный деятель искусств, Киприян М.В. Заслуженный деятель искусств, Лысик Е. М. - Народный художник Украины, Бриж Т.М. - Заслуженный деятель искусств, а так же художники Анциферов Г.В., скульптор Пылев А.П.,Ткаченко М.В.,Скобало и другие известные деятели искусств.Но главное его наследие – это конечно картины, выставленные в художественных музеях Киева, Одессы, Харькова, Львова, Пятигорска. Произведения Любчика с огромным успехом выставлялись в галереях Софии, Виннипега и Токио. Художественные произведения Любчика сберегаются так же в частных коллекциях в Канаде, Франции, Германии, Австрии, Испании, Болгарии, Польше, России, Японии.Умер советский художник, живописец, профессор 2 февраля 1987 года.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

ссср, сталинград, художник, украина, львов, греция, иосиф сталин, адольф гитлер, николай кузнецов, красная армия, вермахт, культура