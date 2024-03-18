В Киеве нашли инструмент для победы над РФ – диктатура - 18.03.2024 Украина.ру
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В Киеве нашли инструмент для победы над РФ – диктатура
В Киеве нашли инструмент для победы над РФ – диктатура - 18.03.2024 Украина.ру
В Киеве нашли инструмент для победы над РФ – диктатура
Форма политического режима, реализуемая различными методами насилия поможет Украине одержать победу над Россией. Такой инструмент достижения целей уже стал явью в стране, заявил депутат от партии "Слуги народа" Сергей Демченко в эфире "Новости Live”
2024-03-18T23:25
2024-03-18T23:25
новости
украина
киев
руслан демченко
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слуга народа
владимир путин
владимир зеленский
сво
диктатура
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Далее Демченко сообщил, что Россия – это страна, где действует тоталитарный режим, что особенно понятно нардепу по прошедшим президентским выборам. По его словам, русских под дулом автомата заставляли голосовать за Владимира Путина, в особенности в новых регионах РФ. Естественно, никаких доказательств своему аргументу украинский политик не привёл. В том числе, не потрудился Демченко объяснить и украинскому народу, зачем Украине диктатура. Почему в стране не прошли такие же выборы президента ведущие украинского СМИ не спросили. Отметим, что Владимир Зеленский начал сосредотачивать власть исключительно в своих руках сразу после того, как стал президентом. Об этом свидетельствуют украинцы, работавшие с главой киевского режима и выехавшие за пределы страны. Так, бывший советник Зеленского Алексей Арестович* ещё в прошлом году заявлял, что президент Украины фактически узурпировал государственную власть, а сам он является "оставленным всеми диктатором", не желающим взглянуть в глаза реальности. *внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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новости, украина, киев, руслан демченко, россия, слуга народа, владимир путин, владимир зеленский, сво, диктатура
Новости, Украина, Киев, Руслан Демченко, Россия, Слуга народа, Владимир Путин, Владимир Зеленский, СВО, диктатура

В Киеве нашли инструмент для победы над РФ – диктатура

23:25 18.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Форма политического режима, реализуемая различными методами насилия поможет Украине одержать победу над Россией. Такой инструмент достижения целей уже стал явью в стране, заявил депутат от партии "Слуги народа" Сергей Демченко в эфире "Новости Live”

"Я вам могу сказать, что действительно максимальное количество решений принимает президент (прим. ред. - Зеленский), максимальное количество госорганов ориентировано на президента и, наверное, ответственность в полном объёме по вопросам войны, международные вопросы сто процентов на президенте. (…) Для страны, для людей это точно в минус, но для победы в войне, возможно, это инструмент, который может помочь победить", – сказал нардеп.

Далее Демченко сообщил, что Россия – это страна, где действует тоталитарный режим, что особенно понятно нардепу по прошедшим президентским выборам. По его словам, русских под дулом автомата заставляли голосовать за Владимира Путина, в особенности в новых регионах РФ. Естественно, никаких доказательств своему аргументу украинский политик не привёл.
В том числе, не потрудился Демченко объяснить и украинскому народу, зачем Украине диктатура. Почему в стране не прошли такие же выборы президента ведущие украинского СМИ не спросили.
Отметим, что Владимир Зеленский начал сосредотачивать власть исключительно в своих руках сразу после того, как стал президентом. Об этом свидетельствуют украинцы, работавшие с главой киевского режима и выехавшие за пределы страны. Так, бывший советник Зеленского Алексей Арестович* ещё в прошлом году заявлял, что президент Украины фактически узурпировал государственную власть, а сам он является "оставленным всеми диктатором", не желающим взглянуть в глаза реальности.
*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Зеленский Наполеон
19 октября 2023, 03:00
Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви властиУкраинский социологический Центр Разумкова представил исследование "Российско-украинский конфликт: от полномасштабной войны до разрешения конфликта и послевоенного восстановления". Результат оказался неожиданным — Зеленский под предлогом войны сконцентрировал в своих руках все ветви власти и эта ситуация его устраивает
 
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00:04Руководство киевского метрополитена украло сотни миллионов долларов – расследование
23:25В Киеве нашли инструмент для победы над РФ – диктатура
22:53В Белом доме признали легитимность Путина – такова реальность
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