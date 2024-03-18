https://ukraina.ru/20240318/1053960881.html

В Киеве нашли инструмент для победы над РФ – диктатура

В Киеве нашли инструмент для победы над РФ – диктатура - 18.03.2024 Украина.ру

В Киеве нашли инструмент для победы над РФ – диктатура

Форма политического режима, реализуемая различными методами насилия поможет Украине одержать победу над Россией. Такой инструмент достижения целей уже стал явью в стране, заявил депутат от партии "Слуги народа" Сергей Демченко в эфире "Новости Live”

2024-03-18T23:25

2024-03-18T23:25

2024-03-18T23:25

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Далее Демченко сообщил, что Россия – это страна, где действует тоталитарный режим, что особенно понятно нардепу по прошедшим президентским выборам. По его словам, русских под дулом автомата заставляли голосовать за Владимира Путина, в особенности в новых регионах РФ. Естественно, никаких доказательств своему аргументу украинский политик не привёл. В том числе, не потрудился Демченко объяснить и украинскому народу, зачем Украине диктатура. Почему в стране не прошли такие же выборы президента ведущие украинского СМИ не спросили. Отметим, что Владимир Зеленский начал сосредотачивать власть исключительно в своих руках сразу после того, как стал президентом. Об этом свидетельствуют украинцы, работавшие с главой киевского режима и выехавшие за пределы страны. Так, бывший советник Зеленского Алексей Арестович* ещё в прошлом году заявлял, что президент Украины фактически узурпировал государственную власть, а сам он является "оставленным всеми диктатором", не желающим взглянуть в глаза реальности. *внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20231019/1050300265.html

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новости, украина, киев, руслан демченко, россия, слуга народа, владимир путин, владимир зеленский, сво, диктатура