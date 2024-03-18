Над Белгородской областью ПВО сбила ещё 8 целей - 18.03.2024 Украина.ру
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Над Белгородской областью ПВО сбила ещё 8 целей
Над Белгородской областью ПВО сбила ещё 8 целей - 18.03.2024 Украина.ру
Над Белгородской областью ПВО сбила ещё 8 целей
На подлёте к Белгороду система противовоздушной обороны отразила очередную атаку украинской армии. Сбито восемь воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-03-18T22:37
2024-03-18T22:37
новости
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
сво
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В результате падения обломков в Белгороде повреждены кровли на территории двух промышленных помещений, выбиты окна в одном из учреждений здравоохранения, повреждён легковой автомобиль. Помимо этого, в селе Нижний Ольшанец пробита кровля частного домовладения, в селе Севрюково повреждён легковой автомобиль, а также линия электропередачи. На месте работают оперативные и аварийные службы, информация о последствиях обстрелов уточняется. Всего за сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли пять человек, ранены более 20 мирных жителей. Жертвой обстрелов стала, в том числе целая семья, члены которой погибли из-за прямого попадания украинского снаряда в жилой дом.
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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, сво
Новости, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО

Над Белгородской областью ПВО сбила ещё 8 целей

22:37 18.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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На подлёте к Белгороду система противовоздушной обороны отразила очередную атаку украинской армии. Сбито восемь воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 8 воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он в своём телеграм-канале.

В результате падения обломков в Белгороде повреждены кровли на территории двух промышленных помещений, выбиты окна в одном из учреждений здравоохранения, повреждён легковой автомобиль.
Помимо этого, в селе Нижний Ольшанец пробита кровля частного домовладения, в селе Севрюково повреждён легковой автомобиль, а также линия электропередачи.
"Без света частично остаются абоненты двух населённых пунктов: Разумное и Крутой Лог. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", – уточнил Гладков.
На месте работают оперативные и аварийные службы, информация о последствиях обстрелов уточняется.
Всего за сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли пять человек, ранены более 20 мирных жителей. Жертвой обстрелов стала, в том числе целая семья, члены которой погибли из-за прямого попадания украинского снаряда в жилой дом.
Зенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
03:20
Военный политолог рассказал, почему ВСУ нужно срочно прикрыть 400 км границы от Белоруссии до БелгородаПриграничные участки могут быть использованы ВС РФ для осуществления спецопераций по предотвращению атак ДРГ со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
НовостиБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВСУСВО
 
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