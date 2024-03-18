Над Белгородской областью ПВО сбила ещё 8 целей
На подлёте к Белгороду система противовоздушной обороны отразила очередную атаку украинской армии. Сбито восемь воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 8 воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он в своём телеграм-канале.
В результате падения обломков в Белгороде повреждены кровли на территории двух промышленных помещений, выбиты окна в одном из учреждений здравоохранения, повреждён легковой автомобиль.
Помимо этого, в селе Нижний Ольшанец пробита кровля частного домовладения, в селе Севрюково повреждён легковой автомобиль, а также линия электропередачи.
"Без света частично остаются абоненты двух населённых пунктов: Разумное и Крутой Лог. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", – уточнил Гладков.
На месте работают оперативные и аварийные службы, информация о последствиях обстрелов уточняется.
Всего за сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли пять человек, ранены более 20 мирных жителей. Жертвой обстрелов стала, в том числе целая семья, члены которой погибли из-за прямого попадания украинского снаряда в жилой дом.
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