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Над Белгородской областью ПВО сбила ещё 8 целей

Над Белгородской областью ПВО сбила ещё 8 целей - 18.03.2024 Украина.ру

Над Белгородской областью ПВО сбила ещё 8 целей

На подлёте к Белгороду система противовоздушной обороны отразила очередную атаку украинской армии. Сбито восемь воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-03-18T22:37

2024-03-18T22:37

2024-03-18T22:37

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В результате падения обломков в Белгороде повреждены кровли на территории двух промышленных помещений, выбиты окна в одном из учреждений здравоохранения, повреждён легковой автомобиль. Помимо этого, в селе Нижний Ольшанец пробита кровля частного домовладения, в селе Севрюково повреждён легковой автомобиль, а также линия электропередачи. На месте работают оперативные и аварийные службы, информация о последствиях обстрелов уточняется. Всего за сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли пять человек, ранены более 20 мирных жителей. Жертвой обстрелов стала, в том числе целая семья, члены которой погибли из-за прямого попадания украинского снаряда в жилой дом.

https://ukraina.ru/20240318/1053914146.html

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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, сво