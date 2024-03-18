Обстрелом ВСУ убита семья в Белгородской области - 18.03.2024 Украина.ру
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Обстрелом ВСУ убита семья в Белгородской области
Обстрелом ВСУ убита семья в Белгородской области - 18.03.2024 Украина.ру
Обстрелом ВСУ убита семья в Белгородской области
В результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом погибли четыре мирных жителя села Никольское в Белгородской области. Об этом 18 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2024-03-18T19:03
2024-03-18T19:03
новости
белгородская область
никольский
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
обстрелы
трагедия
жертвы
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Он уточнил, что при разборе завалов спасатели извлекли тела ещё двух женщин. Выжить удалось только ребёнку, который сейчас находится в реанимации под аппаратом ИВЛ с закрытой черепно-мозговой травмой. Остальные члены семьи, проживающие в этом доме, погибли. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что осколочные ранения в результате очередного обстрела украинской армией города Белгорода получили два мирных жителя.
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новости, белгородская область, никольский, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы, трагедия, жертвы
Новости, Белгородская область, Никольский, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, обстрелы, трагедия, жертвы

Обстрелом ВСУ убита семья в Белгородской области

19:03 18.03.2024
 
Обстрел ВСУ
Обстрел ВСУ
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В результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом погибли четыре мирных жителя села Никольское в Белгородской области. Об этом 18 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
Он уточнил, что при разборе завалов спасатели извлекли тела ещё двух женщин. Выжить удалось только ребёнку, который сейчас находится в реанимации под аппаратом ИВЛ с закрытой черепно-мозговой травмой.

Остальные члены семьи, проживающие в этом доме, погибли.
"Террористический акт со стороны ВСУ унёс жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, её гражданский супруг и сын – молодой 17-летний парень. Это невосполнимая утрата для всей Белгородской области! Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким этой семьи", – написал Гладков на своей странице.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что осколочные ранения в результате очередного обстрела украинской армией города Белгорода получили два мирных жителя.
Зенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
03:20
Военный политолог рассказал, почему ВСУ нужно срочно прикрыть 400 км границы от Белоруссии до БелгородаПриграничные участки могут быть использованы ВС РФ для осуществления спецопераций по предотвращению атак ДРГ со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
НовостиБелгородская областьНикольскийБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украиныобстрелытрагедияжертвы
 
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