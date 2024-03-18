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Обстрелом ВСУ убита семья в Белгородской области

Обстрелом ВСУ убита семья в Белгородской области - 18.03.2024 Украина.ру

Обстрелом ВСУ убита семья в Белгородской области

В результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом погибли четыре мирных жителя села Никольское в Белгородской области. Об этом 18 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале

2024-03-18T19:03

2024-03-18T19:03

2024-03-18T19:03

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Он уточнил, что при разборе завалов спасатели извлекли тела ещё двух женщин. Выжить удалось только ребёнку, который сейчас находится в реанимации под аппаратом ИВЛ с закрытой черепно-мозговой травмой. Остальные члены семьи, проживающие в этом доме, погибли. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что осколочные ранения в результате очередного обстрела украинской армией города Белгорода получили два мирных жителя.

https://ukraina.ru/20240318/1053914146.html

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новости, белгородская область, никольский, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обстрелы, трагедия, жертвы