Обстрелом ВСУ убита семья в Белгородской области
Обстрел ВСУ
В результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом погибли четыре мирных жителя села Никольское в Белгородской области. Об этом 18 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
Он уточнил, что при разборе завалов спасатели извлекли тела ещё двух женщин. Выжить удалось только ребёнку, который сейчас находится в реанимации под аппаратом ИВЛ с закрытой черепно-мозговой травмой.
Остальные члены семьи, проживающие в этом доме, погибли.
Остальные члены семьи, проживающие в этом доме, погибли.
"Террористический акт со стороны ВСУ унёс жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, её гражданский супруг и сын – молодой 17-летний парень. Это невосполнимая утрата для всей Белгородской области! Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким этой семьи", – написал Гладков на своей странице.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что осколочные ранения в результате очередного обстрела украинской армией города Белгорода получили два мирных жителя.
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