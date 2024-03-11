https://ukraina.ru/20240311/1053805536.html
"Союзники хотят поделить жертву": Захарова объяснила, почему Украину не позвали в НАТО
"Союзники хотят поделить жертву": Захарова объяснила, почему Украину не позвали в НАТО - 11.03.2024 Украина.ру
"Союзники хотят поделить жертву": Захарова объяснила, почему Украину не позвали в НАТО
Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1"
2024-03-11T07:40
2024-03-11T07:40
2024-03-11T07:40
нато
украина
новости
польша
россия
йенс столтенберг
мария захарова
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"Еще один очень важный фактор в контексте Украины - этот самый вопрос, который задавали все: а почему же Украину все-таки не позвали в НАТО? Так ее не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязана была бы признать существующие границы, а это НАТО делать совсем не с руки, учитывая, что на западные части Украины есть большие взгляды в первую очередь у Польши, которая уже перестала их скрывать", - объяснила ЗахароваОна добавила, что "это все нужно рассматривать и с точки зрения того, как в очередной раз эти самые западные псевдосоюзники делят свою очередную жертву, которую раньше называли другом, партнером, молодой демократией".Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сама Украина выполнит все необходимые для этого условия.
https://ukraina.ru/20240310/1053802550.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, украина, новости, польша, россия, йенс столтенберг, мария захарова
"Союзники хотят поделить жертву": Захарова объяснила, почему Украину не позвали в НАТО
Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1"
"Еще один очень важный фактор в контексте Украины - этот самый вопрос, который задавали все: а почему же Украину все-таки не позвали в НАТО? Так ее не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязана была бы признать существующие границы, а это НАТО делать совсем не с руки, учитывая, что на западные части Украины есть большие взгляды в первую очередь у Польши, которая уже перестала их скрывать", - объяснила Захарова
Она добавила, что "это все нужно рассматривать и с точки зрения того, как в очередной раз эти самые западные псевдосоюзники делят свою очередную жертву, которую раньше называли другом, партнером, молодой демократией".
Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить.
В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сама Украина выполнит все необходимые для этого условия.