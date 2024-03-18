Погиб подросток, ещё два мирных жителя пострадали при обстрела ВСУ в ДНР - 18.03.2024 Украина.ру
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Погиб подросток, ещё два мирных жителя пострадали при обстрела ВСУ в ДНР
Погиб подросток, ещё два мирных жителя пострадали при обстрела ВСУ в ДНР - 18.03.2024 Украина.ру
Погиб подросток, ещё два мирных жителя пострадали при обстрела ВСУ в ДНР
При детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса, выпущенного украинской армией, в Горловке погиб 16-летний подросток. Ещё два мирных жителя в Ясиноватой и Волновахском районе получили ранения. Итоги суточной атаки ВСУ на ДНР подвёл глава республики Денис Пушилин
2024-03-18T20:26
2024-03-18T20:26
новости
донецкая народная республика
денис пушилин
горловка
ясиноватая
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
жертвы
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Пушилин уточнил, что пострадавшие получили осколочные ранения средней степени тяжести и находятся под наблюдением врачей. Всего за сутки Вооружённые силы Украины 22 раза подвергли обстрелам территорию ДНР, выпустили 66 боеприпасов, в том числе из ствольной артиллерии 155 калибра, а также использовав ударные беспилотники. Ранее сообщалось, что обстрелом ВСУ убита почти вся семья в Белгородской области.
https://ukraina.ru/20240318/1053918627.html
донецкая народная республика
горловка
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новости, донецкая народная республика, денис пушилин, горловка, ясиноватая, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, жертвы
Новости, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Горловка, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, жертвы

Погиб подросток, ещё два мирных жителя пострадали при обстрела ВСУ в ДНР

20:26 18.03.2024
 
© Рамиль СитдиковДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Рамиль Ситдиков
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При детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса, выпущенного украинской армией, в Горловке погиб 16-летний подросток. Ещё два мирных жителя в Ясиноватой и Волновахском районе получили ранения. Итоги суточной атаки ВСУ на ДНР подвёл глава республики Денис Пушилин
"В Никитовском районе Горловки при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб подросток 2008 г.р. В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина 1960 г.р., в н.п. Свободное Волновахского района в результате детонации ВОП ранен мужчина 1964 г.р.", – написал он в своём телеграм-канале.
Пушилин уточнил, что пострадавшие получили осколочные ранения средней степени тяжести и находятся под наблюдением врачей.
Всего за сутки Вооружённые силы Украины 22 раза подвергли обстрелам территорию ДНР, выпустили 66 боеприпасов, в том числе из ствольной артиллерии 155 калибра, а также использовав ударные беспилотники.
Ранее сообщалось, что обстрелом ВСУ убита почти вся семья в Белгородской области.
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
04:20
Давим с двух сторон: эксперт о том, как потеря Красногоровки отбросит ВСУ на 20 километров от ДонецкаКрасногоровка – это последний крупный населенный пункт вблизи Донецка, находящийся под контролем ВСУ. После потери контроля над поселком ВСУ будут вынуждены отойти на дистанцию в 20 километров от города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинГорловкаЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперацияжертвы
 
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