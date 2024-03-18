Погиб подросток, ещё два мирных жителя пострадали при обстрела ВСУ в ДНР

Давим с двух сторон: эксперт о том, как потеря Красногоровки отбросит ВСУ на 20 километров от Донецка

Красногоровка – это последний крупный населенный пункт вблизи Донецка, находящийся под контролем ВСУ. После потери контроля над поселком ВСУ будут вынуждены отойти на дистанцию в 20 километров от города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный