Погиб подросток, ещё два мирных жителя пострадали при обстрела ВСУ в ДНР
© Рамиль СитдиковДенис Пушилин
© Рамиль Ситдиков
При детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса, выпущенного украинской армией, в Горловке погиб 16-летний подросток. Ещё два мирных жителя в Ясиноватой и Волновахском районе получили ранения. Итоги суточной атаки ВСУ на ДНР подвёл глава республики Денис Пушилин
"В Никитовском районе Горловки при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб подросток 2008 г.р. В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина 1960 г.р., в н.п. Свободное Волновахского района в результате детонации ВОП ранен мужчина 1964 г.р.", – написал он в своём телеграм-канале.
Пушилин уточнил, что пострадавшие получили осколочные ранения средней степени тяжести и находятся под наблюдением врачей.
Всего за сутки Вооружённые силы Украины 22 раза подвергли обстрелам территорию ДНР, выпустили 66 боеприпасов, в том числе из ствольной артиллерии 155 калибра, а также использовав ударные беспилотники.
Ранее сообщалось, что обстрелом ВСУ убита почти вся семья в Белгородской области.
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