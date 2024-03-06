https://ukraina.ru/20240306/1053748360.html

Путин рассказал о развитии Юга России: построят дороги, разделят грузовое и пассажирское сообщение

Путин рассказал о развитии Юга России: построят дороги, разделят грузовое и пассажирское сообщение - 06.03.2024 Украина.ру

Путин рассказал о развитии Юга России: построят дороги, разделят грузовое и пассажирское сообщение

За пять лет будет модернизировано 450 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог по азово-черноморскому направлению, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого развитию Юга России и Приазовья

2024-03-06T19:03

2024-03-06T19:03

2024-03-06T19:03

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Отдельный вопрос – дальнейшее развитие так называемого Азовского кольца, автодороги длинной в 1 400 километров вокруг уже внутреннего моря России – Азовского. Рассматриваются пути расширения трассы с двух до четырёх полос движений, добавил президент. Кроме того, Путин призвал продумать возможность расширение железнодорожных путей в сторону Азовского и Чёрного морей. Глава государства призвал разделить грузовое и пассажирское сообщения на южном направлении. Все эти шаги предпринимаются, в том числе, для того, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в РФ по доступным ценам. Ранее в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса Владимир Путин сообщал, что железная дорога, по которой продолжает перемещаться большая часть грузов страны (85%), должна и будет развиваться. Приоритетное направление – юг России.

https://ukraina.ru/20240229/1053633784.html

россия

таврида

черное море

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новости, владимир путин, россия, таврида, черное море, ремонт, восстановление донбасса