Путин рассказал о развитии Юга России: построят дороги, разделят грузовое и пассажирское сообщение - 06.03.2024 Украина.ру
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Путин рассказал о развитии Юга России: построят дороги, разделят грузовое и пассажирское сообщение
Путин рассказал о развитии Юга России: построят дороги, разделят грузовое и пассажирское сообщение - 06.03.2024 Украина.ру
Путин рассказал о развитии Юга России: построят дороги, разделят грузовое и пассажирское сообщение
За пять лет будет модернизировано 450 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог по азово-черноморскому направлению, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого развитию Юга России и Приазовья
2024-03-06T19:03
2024-03-06T19:03
новости
владимир путин
россия
таврида
черное море
ремонт
восстановление донбасса
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Отдельный вопрос – дальнейшее развитие так называемого Азовского кольца, автодороги длинной в 1 400 километров вокруг уже внутреннего моря России – Азовского. Рассматриваются пути расширения трассы с двух до четырёх полос движений, добавил президент. Кроме того, Путин призвал продумать возможность расширение железнодорожных путей в сторону Азовского и Чёрного морей. Глава государства призвал разделить грузовое и пассажирское сообщения на южном направлении. Все эти шаги предпринимаются, в том числе, для того, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в РФ по доступным ценам. Ранее в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса Владимир Путин сообщал, что железная дорога, по которой продолжает перемещаться большая часть грузов страны (85%), должна и будет развиваться. Приоритетное направление – юг России.
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таврида
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новости, владимир путин, россия, таврида, черное море, ремонт, восстановление донбасса
Новости, Владимир Путин, Россия, Таврида, Черное море, ремонт, восстановление Донбасса

Путин рассказал о развитии Юга России: построят дороги, разделят грузовое и пассажирское сообщение

19:03 06.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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За пять лет будет модернизировано 450 километров федеральных и 320 километров региональных автодорог по азово-черноморскому направлению, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого развитию Юга России и Приазовья
"У нас большие планы по развитию автодорожной сети азово-черноморского региона. В ближайшие пять лет здесь будут построены и реконструированы 460 километров федеральных и 320 километров региональных дорог. Модернизируем съезды трассы Таврида к южному побережью Крыма", – сказал глава государства.
Отдельный вопрос – дальнейшее развитие так называемого Азовского кольца, автодороги длинной в 1 400 километров вокруг уже внутреннего моря России – Азовского. Рассматриваются пути расширения трассы с двух до четырёх полос движений, добавил президент.
Кроме того, Путин призвал продумать возможность расширение железнодорожных путей в сторону Азовского и Чёрного морей. Глава государства призвал разделить грузовое и пассажирское сообщения на южном направлении.
Все эти шаги предпринимаются, в том числе, для того, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в РФ по доступным ценам.
Ранее в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса Владимир Путин сообщал, что железная дорога, по которой продолжает перемещаться большая часть грузов страны (85%), должна и будет развиваться. Приоритетное направление – юг России.
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