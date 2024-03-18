Путин: крымчане – это гордость России - 18.03.2024 Украина.ру
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Путин: крымчане – это гордость России
Путин: крымчане – это гордость России - 18.03.2024 Украина.ру
Путин: крымчане – это гордость России
Крым – это не только стратегически важная территория и гордость России, а прежде всего люди, которые через года пронесли веру в Отечество. Об этом заявил президент России Владимир Путин на концерте на Красной площади по случаю десятилетия воссоединения полуострова с РФ.
2024-03-18T19:40
2024-03-18T19:41
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Отметил президент и веру жителей Донбасса в русскую весну. Путь региона на Родину оказался гораздо более тяжёлым, трагичным, но это не помешало осуществить мечту миллионов россиян. Напомним, в этом году Крым отмечает десятую годовщину Крымской весны. В 2014-ом на полуострове прошёл референдум, на котором большинство граждан высказались за воссоединение Крыма с Россией, что и было задокументировано 18 марта.
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новости, владимир путин, крым, красная площадь, россия, воссоединение, донбасс, русский донбасс
Новости, Владимир Путин, Крым, Красная площадь, Россия, воссоединение, Донбасс, Русский Донбасс

Путин: крымчане – это гордость России

19:40 18.03.2024 (обновлено: 19:41 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Крым – это не только стратегически важная территория и гордость России, а прежде всего люди, которые через года пронесли веру в Отечество. Об этом заявил президент России Владимир Путин на концерте на Красной площади по случаю десятилетия воссоединения полуострова с РФ.
"Крым – это прежде всего люди, севастопольцы, крымчане, они наша гордость, они через десятилетия пронесли веру в Отечество, они никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей силы", – сказал Владимир Путин, чьи слова россияне приветствовали аплодисментами.
Отметил президент и веру жителей Донбасса в русскую весну. Путь региона на Родину оказался гораздо более тяжёлым, трагичным, но это не помешало осуществить мечту миллионов россиян.

"Всё-таки мы сделали это и это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идём вместе, чувствуя локоть друг друга", – подчеркнул глава государства.

Напомним, в этом году Крым отмечает десятую годовщину Крымской весны. В 2014-ом на полуострове прошёл референдум, на котором большинство граждан высказались за воссоединение Крыма с Россией, что и было задокументировано 18 марта.
16 марта, 17:30
В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - ИщенкоСегодня ровно 10 лет с того момента, как в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Аналогичные референдумы состоялись и в Донбассе. По итогам - были созданы республики ДНР и ЛНР. Однако их путь в Россию оказался на 8 лет дольше и гораздо более сложным. Почему же так произошло?
 
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