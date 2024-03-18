Путин: крымчане – это гордость России

В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - Ищенко Сегодня ровно 10 лет с того момента, как в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Аналогичные референдумы состоялись и в Донбассе. По итогам - были созданы республики ДНР и ЛНР. Однако их путь в Россию оказался на 8 лет дольше и гораздо более сложным. Почему же так произошло?