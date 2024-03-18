Гладков сообщил о двоих пострадавших после обстрела Белгорода
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
Осколочные ранения в результате очередного обстрела украинской армией Белгорода получили два мирных жителя. Над городом вновь сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
"Есть двое пострадавших. У женщины осколочное ранение грудной клетки. (...) У мужчины осколочные ранения верхней конечности", – написал он в своём телеграм-канале.
Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. Кроме этого, в результате обстрела ВСУ повреждены шесть квартир и столько же автомобилей, три хозсубъекта, теплица одного из местных предприятий, здание производственного предприятия в поселке Октябрьский. В посёлке Разумное выбиты окна в восьми квартирах, в трёх частных домовладениях посечены окна и кровли, там также повреждены 22 автомобиля.
"Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход продолжается. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", – дополнил Гладков.
Информацию об отражении очередной атаки ВСУ подтвердили и в минобороны России.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны украинской армии в селе Никольское два человека погибли и четыре пострадали.
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