https://ukraina.ru/20240318/1053954040.html

Гладков сообщил о двоих пострадавших после обстрела Белгорода

Гладков сообщил о двоих пострадавших после обстрела Белгорода - 18.03.2024 Украина.ру

Гладков сообщил о двоих пострадавших после обстрела Белгорода

Осколочные ранения в результате очередного обстрела украинской армией Белгорода получили два мирных жителя. Над городом вновь сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков

2024-03-18T17:46

2024-03-18T17:46

2024-03-18T17:46

новости

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

сво

жертвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046482054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb6b7145fab550c5c9382e87f8595ca2.jpg

Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. Кроме этого, в результате обстрела ВСУ повреждены шесть квартир и столько же автомобилей, три хозсубъекта, теплица одного из местных предприятий, здание производственного предприятия в поселке Октябрьский. В посёлке Разумное выбиты окна в восьми квартирах, в трёх частных домовладениях посечены окна и кровли, там также повреждены 22 автомобиля. Информацию об отражении очередной атаки ВСУ подтвердили и в минобороны России. Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны украинской армии в селе Никольское два человека погибли и четыре пострадали.

https://ukraina.ru/20240318/1053914146.html

белгород

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво, жертвы