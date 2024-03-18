Гладков сообщил о двоих пострадавших после обстрела Белгорода - 18.03.2024 Украина.ру
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Гладков сообщил о двоих пострадавших после обстрела Белгорода
Гладков сообщил о двоих пострадавших после обстрела Белгорода - 18.03.2024 Украина.ру
Гладков сообщил о двоих пострадавших после обстрела Белгорода
Осколочные ранения в результате очередного обстрела украинской армией Белгорода получили два мирных жителя. Над городом вновь сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
2024-03-18T17:46
2024-03-18T17:46
новости
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
сво
жертвы
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Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. Кроме этого, в результате обстрела ВСУ повреждены шесть квартир и столько же автомобилей, три хозсубъекта, теплица одного из местных предприятий, здание производственного предприятия в поселке Октябрьский. В посёлке Разумное выбиты окна в восьми квартирах, в трёх частных домовладениях посечены окна и кровли, там также повреждены 22 автомобиля. Информацию об отражении очередной атаки ВСУ подтвердили и в минобороны России. Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны украинской армии в селе Никольское два человека погибли и четыре пострадали.
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новости, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво, жертвы
Новости, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, СВО, жертвы

Гладков сообщил о двоих пострадавших после обстрела Белгорода

17:46 18.03.2024
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
Открытие инфекционного центра в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Осколочные ранения в результате очередного обстрела украинской армией Белгорода получили два мирных жителя. Над городом вновь сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
"Есть двое пострадавших. У женщины осколочное ранение грудной клетки. (...) У мужчины осколочные ранения верхней конечности", – написал он в своём телеграм-канале.
Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь. Кроме этого, в результате обстрела ВСУ повреждены шесть квартир и столько же автомобилей, три хозсубъекта, теплица одного из местных предприятий, здание производственного предприятия в поселке Октябрьский. В посёлке Разумное выбиты окна в восьми квартирах, в трёх частных домовладениях посечены окна и кровли, там также повреждены 22 автомобиля.
"Оперативные службы работают на местах. Подомовой обход продолжается. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", – дополнил Гладков.
Информацию об отражении очередной атаки ВСУ подтвердили и в минобороны России.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны украинской армии в селе Никольское два человека погибли и четыре пострадали.
Зенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
03:20
Военный политолог рассказал, почему ВСУ нужно срочно прикрыть 400 км границы от Белоруссии до БелгородаПриграничные участки могут быть использованы ВС РФ для осуществления спецопераций по предотвращению атак ДРГ со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
НовостиБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСВОжертвы
 
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