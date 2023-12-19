https://ukraina.ru/20231219/1052230815.html
Путин указал на необходимость наращивания российской спутниковой группировки
Путин указал на необходимость наращивания российской спутниковой группировки - 19.12.2023 Украина.ру
Путин указал на необходимость наращивания российской спутниковой группировки
России необходимо наращивать спутниковую группировку на глобальном уровне. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны
2023-12-19T13:54
2023-12-19T13:54
2023-12-19T13:54
владимир путин
новости
россия
спутник
снаряды
беспилотники
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"Проведение специальной военной операции выявило и проблемы. Нужно серьезно перестраивать работу систем связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне", - сказал Путин.По его словам, предстоит также увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов, совершенствовать работу системы противовоздушной обороны."Наши известные системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно. Они лучшие в мире без всякого преувеличения", - заверил президент РФ.
https://ukraina.ru/20231218/1052207929.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, россия, спутник, снаряды, беспилотники
Владимир Путин, Новости, Россия, спутник, снаряды, беспилотники
Путин указал на необходимость наращивания российской спутниковой группировки
России необходимо наращивать спутниковую группировку на глобальном уровне. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны
"Проведение специальной военной операции выявило и проблемы. Нужно серьезно перестраивать работу систем связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне", - сказал Путин.
По его словам, предстоит также увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов, совершенствовать работу системы противовоздушной обороны.
"Наши известные системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно. Они лучшие в мире без всякого преувеличения", - заверил президент РФ.