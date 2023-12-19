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Путин указал на необходимость наращивания российской спутниковой группировки

Путин указал на необходимость наращивания российской спутниковой группировки - 19.12.2023 Украина.ру

Путин указал на необходимость наращивания российской спутниковой группировки

России необходимо наращивать спутниковую группировку на глобальном уровне. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны

2023-12-19T13:54

2023-12-19T13:54

2023-12-19T13:54

владимир путин

новости

россия

спутник

снаряды

беспилотники

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"Проведение специальной военной операции выявило и проблемы. Нужно серьезно перестраивать работу систем связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне", - сказал Путин.По его словам, предстоит также увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов, совершенствовать работу системы противовоздушной обороны."Наши известные системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно. Они лучшие в мире без всякого преувеличения", - заверил президент РФ.

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владимир путин, новости, россия, спутник, снаряды, беспилотники